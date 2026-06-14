Secretario de Guerra de los Estados Unidos plantea operaciones militares contra carteles en Guatemala

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que en Guatemala se realizarán operaciones militares contra los carteles, similares a la que el país del norte llevó a cabo en Venezuela, que dejó como resultado la neutralización de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado por el Gobierno estadounidense como cabecilla de la estructura conocida como Tren de Aragua, cuya muerte fue confirmada el pasado viernes por el presidente estadounidense Donald Trump.

Semanas atrás, el Ejecutivo ha sostenido que no permitirá operaciones militares estadounidenses en suelo guatemalteco, una posición que hasta este domingo dice mantener.

Las declaraciones de Hegseth se dieron durante una entrevista con CBS News, donde indicó que el gobierno de Delcy Rodríguez, de Venezuela, “fue el que invitó a Estados Unidos a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero”.

El secretario de Guerra indicó durante la entrevista que “Rodríguez pidió la ayuda militar de Estados Unidos porque tenían una organización terrorista extranjera como el Tren de Aragua en su territorio”, razón por la cual se accedió a brindar cooperación para neutralizar al cabecilla de dicha organización con el apoyo de fuerzas especiales estadounidenses.

También destacó que la operación se llevó a cabo de forma similar a las realizadas contra organizaciones terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico (Isis). Helseght afirmo que países como Ecuador y Guatemala "vienen" a trabajar con Estados Unidos, lo que aprovecharan al máximo para realizar operaciones militares similares.

“Tal como demostramos que éramos muy buenos con Isis y Al Qaeda, en Oriente Medio durante 20 años; es un refuerzo increíble de la Doctrina Monroe, ahora la Doctrina Dunro. Estamos recuperando el control de nuestro hemisferio (...) es algo hermoso, es algo militar hermoso de contemplar; otros países vienen a nosotros para trabajar con nosotros y vamos a aprovecharlo al máximo” indicó.

¿Deberían los estadounidenses esperar operaciones similares en lugares como Ecuador o Guatemala?, cuestionó la entrevistadora a Hegseth, ante lo cual el funcionario respondió que sí.

Según el funcionario estadounidense, países como Guatemala integran la Coalición estadounidense Contra los Cárteles (ACCC), que están formando con gobiernos socios de toda América Central y del Sur "para perseguir, derrotar y destruir organizaciones terroristas extranjeras, cárteles de la droga".

"Todos esos países que mencionaste (Ecuador y Guatemala) están dando un paso al frente para trabajar en asociaciones con Estados Unidos, donde trabajamos con sus gobiernos y sus fuerzas armadas, con sus capacidades especiales y nuestras capacidades especiales para cazar redes terroristas en nuestro propio hemisferio”, aseguró Hegseth.

La operación para neutralizar a Niño Guerrero fue realizada por efectivos militares del Comando Sur de Estados Unidos, según confirmó el presidente estadounidense, quien aseguró que se había efectuado “un ataque rápido y letal” en territorio venezolano.

Intervención militar

En semanas recientes, el presidente Bernardo Arévalo, ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que soldados estadounidenses incursionen en territorio guatemalteco. El mandatario ha declarado que por parte del Gobierno “no se tiene previsto” que operativos militares estadounidenses incursionen en Guatemala.

Arévalo también ha asegurado que se solicitó el apoyo al gobierno estadounidense para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, el cual consiste en equipo, capacitación y ayuda de expertos para apoyar en la planificación de operaciones a nivel táctico y estratégico.

El presidente también dijo que este apoyo “no contempla actividades militares extranjeras” en territorio guatemalteco.

Sobre las declaraciones dadas este domingo por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se hizo nuevamente la consulta a la Presidencia de la República para conocer si se mantiene la postura dada por el presidente Bernardo Arévalo hace algunos días sobre el despliegue de efectivos militares estadounidenses en Guatemala.

En este sentido, la respuesta fue la siguiente: “No existe autorización ni acuerdo para que fuerzas militares extranjeras ejecuten operaciones de combate en territorio guatemalteco. La cooperación con Estados Unidos se centra en capacitación, intercambio de inteligencia, tecnología y fortalecimiento de capacidades, manteniendo Guatemala el control soberano de todas las operaciones que se desarrollan en el país”, se indicó por parte de la Presidencia de la República.

Acercamientos

El pasado 4 de junio, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó Guatemala. Se reunió con el presidente Bernardo Arévalo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, y altos mandos militares para abordar aspectos relacionados con la cooperación militar que Estados Unidos brindará al país para la lucha contra las estructuras del narcotráfico y del crimen organizado.

"Ha sido un placer reunirme con el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Nuestro encuentro fortalece la cooperación bilateral que mantenemos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y lucha contra el crimen organizado transnacional. Guatemala ha demostrado que no está dispuesta a ceder sus fronteras, sus instituciones y su futuro al crimen organizado, y agradecemos la disposición del gobierno de Estados Unidos para colaborar con nuestros esfuerzos en esta materia", afirmó Arévalo en su cuenta de X.

La Presidencia de la República también emitió en esa ocasión un comunicado en el que indica que, durante la reunión entre el presidente y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se abordaron los avances registrados en los últimos meses en los esfuerzos conjuntos por contrarrestar las amenazas que representan las redes del narcotráfico y otras organizaciones criminales que afectan la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de la región.

También indicó que el Gobierno de Guatemala mantiene el compromiso con la seguridad de la población y la recuperación del control del territorio, que son prioridades fundamentales.

"La visita del general Donovan ha sido clave para consolidar mecanismos de coordinación y cooperación que contribuyen a hacer frente a las amenazas transnacionales que afectan a toda la región", indica la comunicación de la Presidencia.

Medios internacionales como The New York Times y El País han reportado el interés de Estados Unidos en que Guatemala se convierta en un territorio para desarrollar operaciones conjuntas.

El Gobierno de Guatemala ha negado esa posibilidad y asegura que ha solicitado cooperación para combatir el narcotráfico en términos de capacitación, equipo y otros insumos, pero ha descartado operaciones de tropas estadounidenses desde territorio guatemalteco.