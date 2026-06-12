“Ataque rápido y letal”: Trump anuncia la muerte de “Niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua, y difunde video de la operación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte de Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, aseguró que el Comando Sur estadounidense ejecutó un “ataque rápido y letal” contra el fugitivo, uno de los delincuentes más buscados de Suramérica y señalado de dirigir la expansión de la banda nacida en las cárceles de Venezuela.

El mandatario calificó al Tren de Aragua como una de las organizaciones terroristas “más sanguinarias del planeta” y aseguró que la operación fue coordinada con autoridades venezolanas.

La declaración estuvo acompañada por un video compartido por la Casa Blanca en el que se observa un inmueble siendo impactado por un proyectil o explosivo. Segundos después, una fuerte detonación provoca una llamarada y una densa nube de humo que cubre por completo la estructura.

“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”, escribió Trump, quien aseguró que su gobierno continuará persiguiendo a integrantes de organizaciones criminales vinculadas con narcotráfico, secuestros y otros delitos.

“At my direction, the United States Southern Command delivered a swift and lethal kinetic strike to successfully execute Niño Guerrero, the infamous leader of Tren De Aragua, one of the most bloodthirsty Terrorist Organizations on Planet Earth.” - President DONALD J. TRUMP 🇺🇸 pic.twitter.com/3R5IPxhPXX — The White House (@WhiteHouse) June 13, 2026

¿Quién era el “Niño Guerrero”?

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, era considerado el principal líder del Tren de Aragua, una organización criminal que pasó de operar dentro de cárceles venezolanas a extender su presencia a varios países de América.

Estados Unidos lo acusaba de transformar una pandilla dedicada a la extorsión y el soborno en una red criminal con alcance continental, vinculada con delitos como secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y homicidios.

Desde 2024, Washington ofrecía una recompensa de US$5 millones por información que condujera a su captura.

De Tocorón a uno de los criminales más buscados

Guerrero permanecía prófugo desde 2023, cuando fuerzas de seguridad venezolanas intervinieron la cárcel de Tocorón, considerada durante años el centro de operaciones del Tren de Aragua.

Las autoridades venezolanas sostenían que el líder criminal logró escapar durante aquel operativo, pese a que cumplía una condena superior a 17 años por diversos delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de drogas.

VIDEO | El presidente de EE.UU., Donald Trump, anuncia la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero', considerado el líder de la banda trasnacional Tren de Aragua. pic.twitter.com/gc7oRHHmjv — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 13, 2026

Investigaciones de organizaciones especializadas en crimen organizado señalan que el cabecilla vivía dentro del penal con privilegios poco comunes, incluyendo acceso a una vivienda propia, piscina, discoteca, zoológico y otras instalaciones.

Trump vincula el caso con la migración

En su mensaje, Trump aprovechó el anuncio para defender su política de seguridad y migración, y volvió a criticar a su antecesor, Joe Biden.

El mandatario aseguró que durante su administración declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera, deportó a miles de criminales y fortaleció la lucha contra grupos delictivos transnacionales.

Sin embargo, el presidente estadounidense no detalló el lugar exacto donde ocurrió la operación ni ofreció más información sobre las circunstancias en las que murió Guerrero. La muerte del “Niño Guerrero” representa uno de los golpes más importantes contra el Tren de Aragua desde la intervención de la cárcel de Tocorón.

Aunque Venezuela aseguró en 2023 que había desmantelado la estructura, autoridades de países como Colombia, Chile y Perú han continuado reportando capturas de presuntos integrantes, lo que ha reforzado las advertencias sobre la expansión internacional de la organización criminal.

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