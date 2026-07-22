Los republicanos no quieren volver a hablar de las acusaciones de fraude electoral de Trump en 2020

Durante semanas, el presidente Donald Trump había barajado en privado la idea de pronunciar un discurso televisado para detallar las acusaciones de injerencia extranjera y supuesto fraude electoral: nuevos descubrimientos "impactantes", continuaría diciendo, que habían sido encubiertos por el llamado "Estado profundo" y que deberían ser un foco central de atención para los funcionarios electos. Inicialmente, sus asesores le disuadieron de la idea de un discurso en horario estelar, pero la retomaron rápidamente. Decenas de miembros del gabinete y colaboradores cercanos se reunieron en el Salón Este para ver su discurso, poniéndose de pie y aplaudiendo respetuosamente al finalizar. A la mañana siguiente, Trump presumió de las "excelentes críticas" y la "gran audiencia" del discurso.



Pero más allá de la lista de contactos frecuentes del presidente y los fragmentos de video con personas influyentes afines a la Casa Blanca elogiando su discurso, la intervención en horario estelar no logró movilizar a los conservadores, y algunos cuestionaron públicamente su enfoque en el 2020 a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos que luchan por mantener el control del Congreso este otoño, en gran medida, ignoraron el mensaje. Para el fin de semana, los comentaristas y miembros del Congreso afines a la Casa Blanca que habían defendido los argumentos del equipo de Trump sobre el discurso parecían haber pasado página.

La tibia respuesta puso de manifiesto una realidad política más amplia: muchos republicanos que se enfrentan a las elecciones de este otoño han mostrado poco interés en convertir el renovado enfoque de Trump en las elecciones del 2020 en el eje central de sus campañas, en un contexto de elecciones de mitad de mandato complicadas por la escasa popularidad del presidente entre los votantes independientes. Mientras que Fox News, la cadena de televisión por cable favorita de Trump, ignoraba en gran medida el discurso del viernes por la mañana, el expresidente del Comité Nacional Republicano Michael Whatley, el candidato republicano al Senado respaldado por Trump en el estado clave de Carolina del Norte, celebró un acto de campaña de 34 minutos centrado principalmente en la seguridad pública.

“Vamos a hablar de la economía y de lo que voy a hacer para asegurar que todos ganen más y conserven más. Vamos a hablar de nuestras fuerzas armadas y de nuestra seguridad nacional”, dijo Whatley. “Pero el tema principal del que queremos hablar en este ciclo electoral, del que necesitamos hablar en este ciclo electoral, es de la seguridad de nuestros hijos y nuestras comunidades”. Preguntado posteriormente por un periodista sobre el último mensaje de Trump, Whatley, quien anteriormente había respaldado algunas de las afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral del 2020, dijo que es un "gran defensor de la integridad electoral" y de la legislación electoral emblemática que Trump ha presionado al Congreso para que apruebe.

Whatley predijo que su contienda se decidirá por un margen de un punto porcentual, aunque en las encuestas ha estado consistentemente por detrás del exgobernador demócrata Roy Cooper por un margen mucho mayor. Lucha por suceder al senador saliente Thom Tillis, un republicano moderado que ha tenido una relación turbulenta con Trump y que afirma con frecuencia su independencia del presidente. La explicación "clara y sencilla" de por qué la mayoría de los candidatos republicanos no están ansiosos por hablar de las elecciones del 2020 es que los votantes están centrados en otros asuntos, dijo Paul Shumaker, un veterano estratega republicano y asesor político de Tillis desde hace mucho tiempo, quien se negó a comentar directamente sobre el discurso de Trump.

“Si los candidatos no hablan de la economía, si no hablan de la asequibilidad, si no hablan de cómo van a abaratar los gastos de la vida en el hogar, entonces no están hablando de los temas que les importan a los votantes”, dijo. Los demócratas aprovecharon el discurso, que Trump presentó como revelador de "noticias realmente importantes", para acusar al presidente de sentar las bases para impugnar los resultados electorales si los republicanos pierden este otoño. Algunos de los aliados más conservadores de Trump, por su parte, se quejaron de que el discurso no era más que retórica, carente de un plan concreto para responsabilizar a nadie por el supuesto fraude.

Según dos personas con conocimiento de las deliberaciones de la Casa Blanca sobre el discurso, Trump inicialmente quería pronunciarlo por televisión unas semanas antes, a finales de junio, pero sus asesores lograron posponerlo. Como alternativa, y para evitar un discurso en horario estelar, el equipo del presidente también consideró la posibilidad de presentar la información desclasificada a los periodistas durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que se celebraría poco después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, se reincorporara al trabajo a finales del mes pasado. Al final, Trump se salió con la suya.

Las reuniones informativas con Trump sobre el nuevo material se prolongaron hasta la semana pasada. Funcionarios de la administración, en consulta con algunos aliados externos de Trump, reexaminaron antiguos archivos del FBI y otros registros que datan de la primera administración Trump. Sin embargo, los documentos publicados posteriormente en el sitio web de la Casa Blanca reflejaban en gran medida información de dominio público y aún no demostraban que países extranjeros hubieran manipulado votos ni que funcionarios electorales de Estados Unidos hubieran conspirado para amañar las elecciones del 2020 en contra de Trump.

Matthew Bartlett, quien fue designado por el Departamento de Estado durante el primer mandato de Trump y ahora es estratega republicano de asuntos públicos, describió el discurso de Trump del jueves como un "desastre" y afirmó que la falta de nuevas pruebas socavó el esfuerzo general de Trump por presionar a los republicanos para que aprobaran la Ley para Salvar a Estados Unidos, "la cual, curiosamente, ha utilizado como arma contra su propio partido". Añadió que muchos republicanos parecen estar agradecidos de que el mensaje de Trump no haya calado. Según Bartlett, el sentimiento generalizado posterior parece ser: "Si el presidente hace afirmaciones escandalosas sobre unas elecciones y nadie le escucha, ¿acaso ocurrieron realmente?".

Dos republicanos que se oponen a la Ley para Salvar a Estados Unidos de Trump, Tillis y la senadora Lisa Murkowski (republicana por Alaska), indicaron en entrevistas posteriores que el discurso de Trump no cambió su postura. El liderazgo republicano del Senado ha sostenido durante mucho tiempo que la legislación no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, pero Trump ha continuado criticando duramente a los senadores por no hacerlo. El senador John Cornyn (republicano por Texas), copatrocinador de la Ley para Salvar a Estados Unidos, quien se retira tras perder las primarias esta primavera ante un oponente respaldado por Trump, se mostró igualmente desdeñoso. "No hubo mucho de nuevo" en el discurso de Trump, declaró el viernes en el Foro de Seguridad de Aspen.

Los adversarios extranjeros llevan mucho tiempo intentando "sembrar la discordia" e influir en las elecciones estadounidenses, afirmó Cornyn, "pero la conclusión es que nada de esto habría cambiado el resultado". “Nos quedan 109 días para las elecciones de mitad de mandato, y no entiendo por qué se habla de lo que pasó hace seis años a la luz de estas próximas elecciones”, dijo Cornyn. El discurso tampoco convenció a los seguidores más conservadores de Trump, que esperaban una respuesta más agresiva. Stephen K. Bannon, exasesor de Trump y presentador del popular programa War Room de MAGA, afirmó que la insistencia del presidente en aprobar su ley electoral ya no es suficiente, argumentando que la legislación no podría entrar en vigor antes de las elecciones de mitad de mandato, incluso si el Congreso la aprobara de inmediato.

Añadió que deberían realizarse arrestos en relación con el encubrimiento del presunto fraude electoral del 2020 y que Trump debería emitir una orden ejecutiva de emergencia de seguridad nacional. “Es demasiado tarde para la Ley para Salvar a Estados Unidos”, dijo Bannon el viernes. Después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ofreciera una conferencia de prensa el viernes para dar seguimiento a las afirmaciones de Trump en su discurso sobre la gran cantidad de inmigrantes ilegales en los registros electorales, Bannon les dijo a sus oyentes que estaba “decididamente decepcionado” y que no percibía “ningún sentido de urgencia ni ningún plan de acción real”.

Si el presidente hace afirmaciones escandalosas sobre unas elecciones y nadie le escucha, ¿acaso ocurrieron realmente?

Laura Loomer, destacada aliada de la derecha, cuestionó en las redes sociales mientras Trump hablaba si alguna de la información que estaba compartiendo era nueva. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios. Según una reciente encuesta de The Washington Post-Ipsos, los estadounidenses siguen dando a Trump una valoración mayoritariamente negativa de su gestión, como viene ocurriendo desde hace meses. El renovado interés de Trump en su derrota electoral del 2020 coincide con las encuestas que siguen reflejando la frustración de los votantes con su manejo de la economía y la guerra contra Irán.

Y aunque los republicanos no están perdiendo por un amplio margen en unas hipotéticas elecciones de mitad de mandato, a pesar de la profunda impopularidad de Trump, los votantes republicanos actualmente no están tan motivados para acudir a las urnas, según reveló la encuesta. Los demócratas tienen 10 puntos más de probabilidades de votar con seguridad este año que los republicanos, en comparación con su ventaja de dos puntos en el 2018.