“Irán sigue siendo una amenaza para el mundo”

A casi un mes de que se celebrara la firma de un memorandum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán -que contemplaba un alto el fuego de 60 días para negociar un acuerdo permanente- , especialistas como Raz Zimmt, director del programa de investigación sobre Irán y el Eje Chiíta en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Israel, advierten de posibles escenarios que podrían constituir una amenaza.

Atrás quedó el alto al fuego. La nueva escalada en Oriente Medio estuvo marcada el jueves pasado por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EE. UU. anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que, "si se repite la agresión", que habría causado 14 muertos y 78 heridos según las autoridades sanitarias iraníes, habrá "contundentes respuestas" a otras bases estadounidenses en el golfo Pérsico.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.

Zimmt, quien posee una maestría y un doctorado en historia de Oriente Medio por la Universidad de Tel Aviv y autor del libro “Irán desde dentro: Estado y sociedad en la República Islámica”, compartió en junio pasado con un grupo de periodistas de Latinoamérica en Tel Aviv su visión sobre la coyuntura actual.

Esta fue la conversación que tuvo Zimmt con Prensa Libre.

Con el precedente del inicio de negociaciones, ¿cuáles son los posibles escenarios?

Tras la firma del memorando de entendimiento, son posibles tres escenarios: negociaciones que conducen a un acuerdo permanente; el fracaso de las negociaciones, que resultó en la reanudación del conflicto; o una situación intermedia caracterizada sin guerra ni por un acuerdo formal, con prolongadas negociaciones que continúan a lo largo del tiempo.

¿Cómo podrían afectar las acciones de Israel al acuerdo con Estados Unidos?

Israel no puede influir significativamente en el propio acuerdo, salvo intentar persuadir a la administración estadounidense para que exija concesiones sustanciales a Irán, especialmente en lo que respecta a sus capacidades nucleares. El objetivo sería asegurar que cualquier acuerdo futuro, si se alcanza, bloquee efectivamente el camino de Irán hacia las armas nucleares desmantelando sus capacidades nucleares.

¿Cree que es poco probable que el régimen iraní caiga sin intervención extranjera?

No lo creo. En mi opinión, el régimen iraní no puede ser derrocado mediante intervención extranjera. El cambio de régimen depende principalmente del propio pueblo iraní y de su capacidad para crear una alternativa interna viable al sistema actual. Occidente puede ayudar a debilitar el régimen o apoyar movimientos de protesta en Irán, pero, en última instancia, si (o cuando) ocurra un cambio, creo que vendrá desde dentro.

¿Es preocupante que Irán no haya asumido compromisos respecto a su programa nuclear y capacidades de misiles balísticos?

Por supuesto. Esto deja la cuestión nuclear abierta a la negociación como parte de un futuro acuerdo permanente entre Irán y Estados Unidos. Dado que se espera que Irán reciba beneficios económicos significativos en la fase inicial, es cuestionable que tenga incentivos suficientes para aceptar concesiones significativas durante las negociaciones previstas en los próximos meses.

¿Por qué Irán sigue representando una amenaza para el mundo?

Irán sigue siendo una amenaza porque combina un régimen islamista extremista —comprometido con una ideología radical, especialmente hacia Israel, Estados Unidos y Occidente— con capacidades avanzadas en los campos de la tecnología nuclear, los misiles y los drones. Además, posee la capacidad de operar a través de intermediarios regionales, promover el terrorismo y la subversión política, y llevar a cabo operaciones de influencia y actividades cibernéticas. En conjunto, estos factores constituyen una amenaza continua no solo para Oriente Medio, sino también para la comunidad internacional en general.

* Con información de actualidad de EFE