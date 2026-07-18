El discurso de Trump no llega a ofrecer pruebas de manipulación electoral

Tras casi seis años de promesas de revelar inminentemente pruebas irrefutables de la manipulación de las elecciones del 2020, el presidente Donald Trump volvió a desistir el jueves.

En un discurso presidencial en horario estelar que, según la Casa Blanca y sus aliados republicanos, presentaría hallazgos impactantes tras un exhaustivo reexamen de los archivos de las fuerzas del orden y de inteligencia, Trump nunca afirmó tener pruebas de votos alterados o máquinas comprometidas. En cambio, describió “vulnerabilidades” en la infraestructura electoral, sin alegar que se hubieran explotado esas debilidades. “Son vulnerables y se pueden vulnerar fácilmente”, dijo Trump refiriéndose a las máquinas de votación electrónica.

“Nuestras elecciones quedaron expuestas a ser manipuladas y robadas”, añadió, utilizando un lenguaje más suave que su habitual insistencia en que las elecciones del 2020 fueron manipuladas y robadas. Acusó a China de adquirir ilícitamente archivos de votantes estadounidenses, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y afiliación política, información que es de dominio público. Dos ex altos funcionarios estadounidenses afirmaron que no existen pruebas ni información que indiquen que el gobierno chino haya pirateado o comprometido los sistemas estatales de registro de votantes en el 2020. En el proceso, es posible que Trump haya enfadado a los líderes chinos, a quienes cortejó con ahínco durante una visita a Pekín en mayo.

Trump no mencionó varios temas que sus aliados habían previsto que abordaría. No ofreció ninguna novedad sobre las investigaciones federales de los registros de votación del 2020 en Georgia y Arizona, ni sobre las recientes entrevistas del FBI con exfuncionarios electorales en Milwaukee. Citó un informe del Departamento de Seguridad Nacional que afirmaba que las autoridades habían descubierto un gran número de personas no ciudadanas registradas para votar en California y otros tres estados. Sin embargo, la administración no presentó pruebas que respaldaran dicha afirmación. Las acusaciones anteriores sobre el voto de personas no ciudadanas a menudo no han resistido un análisis riguroso.

Gran parte del discurso se centró en los informes de inteligencia que, según Trump, le fueron ocultados durante su presidencia y al público en el 2020. Afirmó que los informes indicaban que China quería socavar su reelección, aunque no afirmó que China hubiera tomado medidas para manipular los resultados electorales. Los informes de inteligencia sin procesar suelen ser erróneos, incompletos o contradictorios, y las agencias de espionaje se basan en el criterio de analistas expertos para verificar y recopilar la información y llegar a conclusiones con distintos grados de certeza. En el 2020, los funcionarios discreparon sobre si China deseaba la derrota de Trump y sobre si Pekín había tomado medidas para socavarlo, una controversia que se menciona en un informe desclasificado del 2021.

Dicho informe describía el consenso en la conclusión de que ni China ni ningún otro actor extranjero habían manipulado ningún voto. Los cientos de páginas de documentos publicados en línea por la Casa Blanca durante el discurso de Trump no parecían respaldar la afirmación de Trump de que China interfirió en las elecciones del 2020 para intentar derrotarlo, ni de que los funcionarios de inteligencia estadounidenses le ocultaron deliberadamente información sobre las intenciones de Pekín. Los informes, algunos de los cuales están fuertemente censurados, muestran que China adquirió millones de registros de votantes estadounidenses —un hecho que se conoce desde hace tiempo— y planeó influir en la política estadounidense a su favor.

Un informe de la CIA sin fecha, basado en información de inteligencia sensible recopilada entre el 2018 y el 2020, afirmaba que el gobierno de Pekín quería que Trump "perdiera las próximas elecciones". Sin embargo, describía a China utilizando influencia política y económica, no pirateando las elecciones. Otro informe de la CIA, fechado en julio del 2020, afirmaba que agentes cibernéticos chinos estaban atacando la campaña del demócrata Joe Biden, no la de Trump. Según el informe, las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron que "China no tiene intención de interferir de forma encubierta en la actualidad para intentar influir en el resultado de las elecciones, aunque esta actividad podría facilitar tales operaciones".

Varios de los documentos muestran a funcionarios de los servicios de inteligencia discutiendo sobre cómo presentar las acciones de China, algo habitual en el análisis de inteligencia. Un informe de marzo del 2021 del prestigioso Consejo Nacional de Inteligencia, publicado hace más de cinco años, concluyó que Pekín no intentó influir en el resultado de las elecciones del 2020. Un alto funcionario discrepó, afirmando que China tomó "al menos algunas medidas" para socavar las posibilidades de reelección de Trump.

La Casa Blanca informó el lunes a sus aliados de derecha y a figuras de los medios de comunicación sobre los planes para el discurso de Trump, lo que alimentó la expectación en línea, incluyendo la especulación de que Trump llegaría incluso a declarar ilegítimos a los senadores demócratas de Georgia o a publicar nuevas pruebas de la injerencia china.

Cuando eso no se materializó, los partidarios de Trump hicieron hincapié en las acusaciones de encubrimiento por parte de los servicios de inteligencia o atacaron a las cadenas de noticias por no emitir el discurso. “Estos datos evidencian una mancha cultural en la comunidad de inteligencia”, dijo John Solomon, un periodista partidario de Trump que asesoró a la Casa Blanca sobre la publicación de los documentos, en el programa de entrevistas en línea del exasesor de Trump, Stephen K. Bannon, después del discurso. La decisión de NBC y ABC de no interrumpir su programación estelar para transmitir el discurso en directo irritó claramente a Trump, quien las atacó por su nombre y pidió al gobierno que les revocara sus licencias. Fox News y CBS transmitieron el discurso en directo.



Trump concluyó su discurso reiterando su exigencia al Congreso de que apruebe normas más estrictas sobre identificación de votantes y ciudadanía. Los republicanos del Senado afirman que carecen de los votos necesarios. “Esa elección era un tema cerrado en el 2020”, dijo el miércoles el líder de la mayoría del Senado, John Thune —republicano por Dakota del Sur—. “No estoy mirando al pasado. Estoy mirando al futuro”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó las críticas que señalaban que el presidente debería centrarse en las prioridades de los votantes, como la economía.

Añadió que los asesores habían hablado de abordar otros temas, como la guerra con Irán y la economía. Trump dedicó los primeros seis minutos de su discurso a argumentar que su administración había asegurado la frontera sur, deportado a delincuentes, recortado impuestos y bajado los precios de los medicamentos recetados. Sugirió que la guerra con Irán se ganaría "muy pronto" y destacó la desaceleración de la inflación el mes pasado, aunque muchos analistas e inversores prevén que el colapso del alto el fuego con Irán vuelva a impulsar los precios al alza.

Trump afirmó que su administración colaboraría con funcionarios estatales y locales para proteger los datos de los votantes, corregir las vulnerabilidades técnicas y eliminar a los no ciudadanos de los padrones electorales. Los gobernadores demócratas respondieron acusándolo de intentar socavar la confianza pública en las elecciones. “Esta noche, los estadounidenses escucharon al presidente repetir una vez más afirmaciones sobre nuestras elecciones que han sido investigadas durante años y rechazadas repetidamente”, dijo el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner (demócrata por Virginia).

“El mayor peligro para nuestras elecciones en este momento son las narrativas falsas que se utilizan aquí en casa como pretexto para convencer a los estadounidenses de que no se puede confiar en sus elecciones, o peor aún, para justificar una intervención federal sin precedentes en elecciones que la Constitución confía a los estados.” Los demócratas también afirmaron que la obsesión de Trump con su derrota de hace seis años le perjudicaría ante los votantes, quienes desaprueban cada vez más su gestión de la guerra con Irán y la economía.

Esta noche, los estadounidenses escucharon al presidente repetir una vez más afirmaciones sobre nuestras elecciones que han sido investigadas durante años y rechazadas repetidamente.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), declaró que Trump se estaba preparando para socavar o impugnar los resultados de las elecciones de mitad de mandato. “Esta noche Trump hizo un intento patético de negar lo que todos sabemos que es cierto: perdió las elecciones del 2020”, declaró Schumer tras el discurso. “El pueblo estadounidense estaba harto de Donald Trump entonces y lo está aún más ahora, ya que dispara los precios, siembra el caos en las calles y enriquece a sus amigos y familiares mediante una corrupción desenfrenada”.

Trump habló en el Salón Este ante unas 55 personas, entre ellas la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, el secretario de Estado, Marco Rubio, el fiscal general interino, Todd Blanche, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el director del FBI, Kash Patel, y el director interino de inteligencia nacional, Bill Pulte. Cuando terminó la transmisión, el público estalló en aplausos, y Trump bromeó con el grupo sobre el fraude electoral, el 250 aniversario del país y otros temas durante unos 20 minutos.