Embajador de Guatemala participa de EE. UU. sobre lo que Washington califica como “terrorismo político de extrema izquierda”

Guatemala, representada por su embajador en Estados Unidos, Hugo Beteta, participa este jueves 16 de julio en una reunión ministerial en Washington convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar lo que el Departamento de Estado estadounidense califica como un resurgimiento del"terrorismo político de extrema izquierda" a nivel internacional.

El encuentro reúne a representantes de países del hemisferio occidental, Europa y Asia con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional, mejorar el intercambio de información y reforzar los mecanismos de aplicación de la ley frente a este tipo de amenazas, según la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, la reunión busca impulsar "una acción conjunta más contundente" para fortalecer las defensas de los países participantes y corregir "las deficiencias que los actores terroristas siguen aprovechando".

La dependencia estadounidense sostiene que el "terrorismo político de extrema izquierda" se manifiesta en actos violentos registrados en distintas regiones del mundo y que representa una amenaza transnacional que, a su juicio, ha sido subestimada por la comunidad internacional.

Según el Departamento de Estado, "Estados Unidos está desempeñando un papel protagónico en la lucha contra el terrorismo de extrema izquierda".

Hasta el momento, el Gobierno de Guatemala no ha informado si la participación del embajador Beteta incluirá alguna intervención durante la reunión ni ha fijado una postura pública sobre los planteamientos expuestos por las autoridades estadounidenses.

Estados Unidos expone su postura

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado afirma que esta forma de violencia responde a "una estrategia deliberada e ideológicamente motivada para desestabilizar las sociedades libres" mediante ataques contra ciudadanos, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, empresas e infraestructura crítica.

También indica que, desde noviembre de 2025, Estados Unidos designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados a cuatro grupos de extrema izquierda: Antifa Ost, la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI), Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de la Clase Revolucionaria.

Según la administración estadounidense, además de esas designaciones se ofreció una recompensa de hasta US$10 millones por información que permita desarticular los mecanismos de financiamiento de esas organizaciones.

Asimismo, indica que en los "últimos meses" se promovieron actividades de cooperación internacional, como un taller de Aplicación de la Ley Antiterrorista (CTLEW, por sus siglas en inglés), realizado en mayo de 2026 con la participación de 14 países.

https://twitter.com/secrubio/status/2077815445067837853?s=46&t=dBLkkB2NRChciiJ4AlTB1A

Rubio vincula a Cuba con la extrema izquierda

Durante el discurso inaugural de la reunión este jueves, Rubio señaló que el régimen cubano ha influido en el desarrollo de movimientos de extrema izquierda en la región.

"La vasta red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio, y permanece inextricablemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo Occidente y más allá de sus fronteras", afirmó el secretario de Estado.

Rubio también sostuvo que el "terrorismo político de extrema izquierda es una amenaza real y transnacional que ha existido durante décadas, pero que ahora está experimentando un resurgimiento".

Asimismo, el Departamento de Estado aseguró que, según su evaluación, "el terrorismo antigubernamental de extrema izquierda es ahora responsable de más ataques y complots en Estados Unidos que cualquier otra categoría ideológica".

Extremist violence from the political left has been a blind spot in our counterterrorism doctrine.



It's time for the people of the civilized world to defend ourselves.



We know what we must do — now it's time to do it. pic.twitter.com/siF1KnR9Yu — Department of State (@StateDept) July 16, 2026

En paralelo a la reunión ministerial, el Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción de visas dirigida a miembros de grupos que identifica como organizaciones terroristas de extrema izquierda y a personas que, según la administración estadounidense, hayan financiado, reclutado, incitado o facilitado actividades vinculadas con estos grupos.

De acuerdo con la dependencia, la medida busca impedir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que apoyen esas redes y fue adoptada al amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

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