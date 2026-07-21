“No hay nada que puedan hacer” los detalles del ataque que Trump hará “muy pronto” a un búnker iraní

El presidente Donald Trump ha dicho este 21 de julio que "muy pronto" EE. UU. atacará una instalación nuclear subterránea de Irán, ubicada en el centro de la República Islámica.

Durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, Trump afirmó que los iraníes "no podrán hacer nada" con respecto a ese ataque, aunque no especificó cuándo ocurrirá ni cómo se llevará a cabo.

"Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza", afirmó Trump.

La respuesta de Trump se produjo después de que fuera consultado sobre si el Gobierno de Irán había trasladado centrifugadores nucleares a ese búnker subterráneo.

El mandatario afirmó que no tenía constancia de esa información, pero le restó importancia al asegurar que Irán "no tiene el material necesario para enriquecer uranio".

Según informó la cadena CNN, Israel cree que Irán trasladó centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido a la Montaña del Pico, tras los ataques estadounidenses e israelíes del 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

EE. UU. e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

President Trump says Iran "may have" moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain, but argues "it doesn't mean anything" without the nuclear material.



"We follow the material. That's where the action is," Trump says. He adds the U.S. will be "hitting that area pretty soon and… pic.twitter.com/GhXMByWnhL — CBS News (@CBSNews) July 21, 2026

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