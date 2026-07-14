La muerte de Graham complica la apretada agenda de los republicanos del Senado

El fallecimiento del senador Lindsey Graham, el sábado último, sumado a la continua ausencia del senador Mitch McConnell, deja a los republicanos del Senado con pocos efectivos en un momento crucial para la agenda del presidente Donald Trump. El Senado regresa de un receso de dos semanas con una larga lista de tareas pendientes: renovar una ley de vigilancia vencida, considerar la solicitud de Trump de más fondos para el Pentágono para la guerra con Irán, confirmar a Todd Blanche como fiscal general y aprobar proyectos de ley de gastos antes de la fecha límite del 30 de septiembre para la financiación del gobierno. La muerte de Graham y la prolongada ausencia de McConnell dejan a los republicanos con una mayoría de 51 a 47 en el Senado.

McConnell, quien fue hospitalizado el mes pasado, declaró el domingo que aún no está listo para regresar al pleno del Senado por recomendación médica, lo que reduce la mayoría republicana hasta que el sucesor de Graham preste juramento y McConnell regrese. El Senado tiene previsto sesionar solo siete semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. Además de renovar la ley de vigilancia y considerar la solicitud de Trump de aumentar el gasto en defensa, el Congreso también debe llegar a un acuerdo para financiar el gobierno federal antes del 30 de septiembre y evitar así otro cierre gubernamental.



Algunos republicanos también quieren impulsar otras prioridades antes de las elecciones de mitad de mandato mediante el procedimiento de conciliación, un proceso largo que les permite aprobar leyes sin los votos demócratas, siempre que cumplan con las normas presupuestarias. En teoría, esas prioridades aún son posibles sin McConnell y Graham, pero podrían ser más difíciles de alcanzar. Graham era presidente del Comité de Presupuesto del Senado, que desempeña un papel crucial en la aprobación de proyectos de ley mediante el procedimiento de conciliación. También era un miembro destacado del Comité Judicial, que celebrará una audiencia sobre la nominación de Blanche mañana.



Los republicanos mantendrían una mayoría de 11 a 10 en el Comité Judicial incluso sin Graham, lo que les permitiría impulsar la nominación de Blanche si todos los republicanos restantes estuvieran presentes y la apoyaran. Sin embargo, sin Graham y McConnell, podría ser más difícil confirmar a Blanche en el pleno del Senado si un pequeño grupo de republicanos se opone a su nombramiento. Graham, quien pasó más de dos décadas en la Cámara de Representantes y mantenía una estrecha relación con Trump, falleció repentinamente, el sábado en la noche.

Su oficina publicó el domingo en la tarde los resultados preliminares del médico forense de Washington D.C., que atribuyen la muerte a una disección aórtica; es decir, un desgarro en una capa de la arteria. El resultado quedó pendiente hasta que se completaran las pruebas adicionales. McConnell ha estado ausente del Senado desde su hospitalización, el 14 de junio. Durante semanas, su oficina se negó a explicar la causa médica. Pero el domingo, tras semanas de rumores y crecientes dudas sobre su estado, el senador emitió un comunicado en el que afirmaba que su hospitalización se debió a una caída.



McConnell dijo que aún no estaba lo suficientemente sano como para regresar al Senado y que había luchado contra una neumonía mientras estaba en el hospital, aunque recientemente había salido para ingresar en un centro de rehabilitación. Operar sin dos miembros importantes aumenta la presión sobre los republicanos del Senado para que impulsen prioridades que se han visto estancadas por conflictos internos del partido y desacuerdos con los demócratas, de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El Comité de Asignaciones del Senado aún no ha aprobado ningún proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2027 antes de la fecha límite del 30 de septiembre, ya que un desacuerdo con los demócratas sobre la financiación de la defensa y la ausencia de McConnell han retrasado el proceso.

Los demócratas se han negado a respaldar el aumento del gasto en defensa propuesto por los republicanos sin un incremento comparable en la financiación de los programas nacionales. Los senadores demócratas han indicado que no apoyarán los proyectos de ley de gasto hasta que se alcance un acuerdo sobre los niveles generales de financiación.

La muerte de Graham, sumada a la ausencia de McConnell, deja a tan solo 13 republicanos en el Comité de Asignaciones Presupuestarias frente a 14 demócratas, lo que significa que los republicanos no pueden impulsar ningún proyecto de ley de gastos si todos los demócratas se oponen.



El Comité de Presupuesto, presidido por Graham, supervisa el proceso de conciliación y desempeñaría un papel fundamental en la elaboración del que sería el tercer proyecto de ley de presupuesto partidista en este Congreso. Trump ha solicitado otro proyecto de ley de conciliación que, según él, incluiría US$350 mil millones para la financiación de la defensa.

Sin Graham, el comité está dividido según las líneas partidistas. Se espera que los republicanos actúen con rapidez para reemplazar a Graham en el comité, pero cualquier retraso en el proceso podría reducir las posibilidades de aprobar un proyecto de ley antes de las elecciones de mitad de mandato.

Además, algunos legisladores republicanos ya han expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que otro proyecto de ley con mayoría partidista se apruebe en la cámara.

La administración de Trump también ha solicitado US$87 mil 600 millones en fondos suplementarios para el Pentágono y otras agencias. McConnell preside el subcomité de defensa del Comité de Asignaciones del Senado, que tiene jurisdicción sobre el gasto militar.

La presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Susan Collins —republicana por Maine—, indicó que el comité celebrará una audiencia sobre la solicitud. Sin embargo, no está claro si algún demócrata del comité apoyaría la financiación. Según la ley de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster, republicano, puede nombrar un sucesor temporal para que cumpla el resto del mandato actual de Graham, que finaliza en enero. Los republicanos del Senado también necesitarán una votación en el pleno para asignar a otro senador afín a los puestos de Graham en los comités.