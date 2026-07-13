¿Qué sigue para Bukele? Gana la candidatura de su partido y apunta a un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la candidatura presidencial de su partido, Nuevas Ideas (NI), para las elecciones de 2027, con lo que quedó a un paso de buscar un tercer mandato consecutivo, posibilidad habilitada tras una controvertida reforma constitucional aprobada el año pasado.

La agrupación oficialista publicó este lunes los resultados de sus elecciones primarias, en las que Bukele aparece como ganador bajo la categoría de "presidente". Sin embargo, el partido no informó el porcentaje de votos obtenido ni confirmó si el mandatario enfrentó competencia interna durante el proceso.

El siguiente paso rumbo a 2027

Tras obtener la nominación de Nuevas Ideas, Bukele deberá inscribir oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral.

Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones internas de su partido.

La reforma que abrió la puerta a un tercer mandato

El camino hacia una nueva reelección quedó habilitado el 31 de julio de 2025, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada una reforma a varios artículos de la Constitución.

Los cambios permiten la reelección consecutiva, amplían el período presidencial de cinco a seis años, eliminan la segunda vuelta electoral y adelantan las elecciones generales para 2027, cuando también se elegirán diputados y alcaldes.

Bukele asumió su segundo mandato el 1 de junio de 2024, luego de que una interpretación de la Sala de lo Constitucional permitiera su reelección, pese a que la Constitución vigente entonces prohibía la continuidad inmediata en el cargo.

Popularidad y retos económicos

Diversas encuestas mantienen a Bukele con altos niveles de aprobación, principalmente por la reducción de los índices de violencia y su estrategia contra las pandillas.

No obstante, distintos sondeos también reflejan un aumento de las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la economía, el costo de vida y el empleo.

A finales de 2025, durante una entrevista con un creador de contenido español, Bukele afirmó que le gustaría gobernar El Salvador por "diez años más", aunque aclaró en ese momento que se trataba únicamente de un deseo personal.

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