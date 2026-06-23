Nayib Bukele inaugura terminal aérea de US$50 millones con robot aduanero y 122 puntos de atención

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este 23 de junio una nueva terminal de llegadas en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, una obra que representó una inversión de US$50 millones y que busca convertir a la principal terminal aérea del país en una de las más modernas de Centroamérica.

La ampliación fue financiada con fondos propios de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sin recurrir a endeudamiento público, y forma parte de un portafolio de inversiones aeroportuarias que supera los US$320 millones, según información oficial.

De acuerdo con las autoridades, la nueva infraestructura fue completada en un plazo de apenas ocho meses y responde al crecimiento sostenido del tráfico aéreo en El Salvador, que en 2025 registró más de 5.2 millones de pasajeros.

El Salvador sigue creciendo. pic.twitter.com/Jq1LKPzK7M — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2026

Así es la nueva terminal inaugurada por Bukele

La nueva terminal incorpora 24 mil metros cuadrados de construcción destinados a agilizar el ingreso de viajeros y fortalecer los controles migratorios y aduaneros.

Entre las principales mejoras destacan:

122 posiciones de atención para check-in (antes eran 82)

34 nuevos puestos migratorios

24 mil metros cuadrados de nuevas instalaciones

Ocho nuevas bandas de equipaje

Capacidad para procesar 16 mil 500 maletas por hora

Capacidad para atender hasta cuatro mil 500 pasajeros por hora

Sistemas de escaneo Orion de última generación

Un robot canino equipado para detectar sustancias ilícitas

Áreas Family Friendly para familias y personas con movilidad reducida

Servicios Pet Friendly para viajeros que se desplazan con mascotas

Según CEPA, la ampliación permitirá incorporar nuevas aerolíneas internacionales y mejorar significativamente la experiencia de los usuarios.

Prometen reducir tiempos de espera

Uno de los principales objetivos del proyecto es disminuir el tiempo que los pasajeros tardan en completar los trámites de ingreso al país.

Federico Anliker, presidente de CEPA, explicó que la meta es reducir el proceso de desembarque, migración, equipaje y salida de la terminal de 45 a 30 minutos.

“Esta obra contempla todas las comodidades para poder suplir la demanda de aquí a diez años de todos los pasajeros que están viniendo a nuestro país”, afirmó durante la inauguración.

Actualmente, el aeropuerto recibe un promedio de 6,000 pasajeros diarios y durante la pasada Semana Santa movilizó más de 172 mil viajeros entre llegadas, salidas y conexiones.

Robot aduanero y tecnología de última generación

Uno de los elementos más llamativos de la nueva terminal es la incorporación de tecnología avanzada para seguridad y control aduanero.

Las autoridades presentaron un robot canino equipado con sistemas de análisis para detectar sustancias ilícitas y apoyar las labores de vigilancia de la Dirección General de Aduanas.

Nothing makes kids happier than being screened for drugs and controlled substances at the new airport terminal 😂 https://t.co/UOQOwDKHW0 pic.twitter.com/CXBbk97f4f — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 23, 2026

Además, se instalaron escáneres Orion capaces de generar imágenes de doble vista y realizar inspecciones detalladas del equipaje en cuestión de segundos.

“Tenemos un perrito robot sumamente tecnológico para detectar hasta 13 mil sustancias ilícitas”, explicó Anliker.

La nueva área de aduanas también cuenta con mostradores dobles y equipos de inspección de última generación para agilizar el flujo de pasajeros.

Buscan posicionar a El Salvador como un centro aéreo regional

El Gobierno salvadoreño considera que esta ampliación fortalecerá la conectividad internacional del país y permitirá atender el crecimiento proyectado del turismo.

Las autoridades estiman que El Salvador podría recibir más de 4.2 millones de visitantes durante 2026, impulsado por el aumento de rutas aéreas y la modernización de su infraestructura aeroportuaria.

“Esto va a venir a potenciar nuestro aeropuerto y a posicionarnos como el aeropuerto más grande, más moderno y más eficiente de toda la región centroamericana”, aseguró Anliker.

La nueva terminal recibió este martes su primer vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, marcando oficialmente el inicio de operaciones de una de las obras de infraestructura más importantes impulsadas recientemente en el país.

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