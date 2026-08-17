Consejo Económico y Social plantea suspender impuestos a las gasolinas, subsidiar el diésel y otras alternativas para la canasta básica

El CES se pronunció mediante un comunicado este lunes 17 de agosto. Señaló que, ante el alza sostenida en el precio de los combustibles y su efecto en los productos y servicios, considera necesario promover una respuesta integral, entre ellos menciona suspensión de impuestos a las gasolinas y otras formas de subsidio al diésel.

Al Gobierno, CES le hizo un llamado para fortalecer los mecanismos de monitoreo, transparencia y supervisión de la cadena de importación, distribución y comercialización de combustibles, "garantizando condiciones de competencia leal y evitando prácticas que puedan afectar injustificadamente a los consumidores".

Además, exhortó tanto al Gobierno como al Congreso a efectuar un proceso de evaluación de medidas temporales y focalizadas de alivio para los sectores y poblaciones más afectadas. No obstante, recomendó que este se desarrolle dentro de un marco de responsabilidad fiscal y sostenibilidad financiera.

Para ello, refirió el CES, se deben considerar diferentes instrumentos de política pública.

En cuanto a los combustibles, solicitó considerar como medida coyuntural la suspensión temporal de impuestos a las gasolinas, así como impulsar otras formas de subsidio al diésel. También propuso, como alternativa estructural, evaluar la disposición de fondos para la estabilización de precios y compensaciones.

Aunque no brinda detalles de cada propuesta, en la actualidad las gasolinas están gravadas con el impuesto a la distribución del petróleo y sus derivados (IDP): Q4.70 por galón de gasolina superior y Q4.60 por galón de gasolina regular, según el Decreto 38-92 y sus reformas. El diésel tiene un IDP de Q1.30 por galón.

Además, los combustibles están gravados con el 12% del impuesto al valor agregado (IVA) sobre el precio de venta.

El CES también solicitó considerar propuestas que garanticen la estabilidad de los precios de la canasta básica ampliada urbana y rural.

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En cuanto a los programas de apoyo social, consideró necesaria la sostenibilidad de los programas de alimentación escolar y, de ser el caso, el apoyo mediante transferencias monetarias condicionadas.

Otra propuesta consiste en fortalecer los mecanismos de monitoreo, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos que se destinen a estos propósitos.

El CES expresó su preocupación por el impacto que los elevados precios de los combustibles continúan generando en las familias guatemaltecas, las actividades productivas y la competitividad del país. También manifestó que el incremento sostenido de estos costos repercute de forma directa en el precio del transporte de personas y mercancías, en los costos de producción de bienes y servicios y, en consecuencia, en el costo de vida de la población.

Agregó que esta situación afecta especialmente a los hogares de menores ingresos y a los sectores económicos más vulnerables.

Por ello, consideró necesario promover una respuesta integral que tome en cuenta los puntos mencionados, pero que sea equilibrada y basada en el diálogo, para mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la volatilidad de los mercados energéticos internacionales y fortalecer la resiliencia de la economía nacional.

Subsidios y otras propuestas

En el país se implementó, del 28 de abril al 2 de julio, un subsidio de Q5 por galón para las gasolinas y de Q8 por galón para el diésel, con una ejecución de Q1 mil 932 millones.

Luego, el Gobierno anunció el 24 de julio un nuevo subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular, propuesta que finalmente fue presentada por diputados de la bancada oficial. Varios parlamentarios plantearon posibles modificaciones, pero hasta la fecha la iniciativa no ha sido agendada para su conocimiento en el pleno del Congreso.

El segundo subsidio se financiaría con Q3 mil 480 millones para cubrir el período hasta diciembre del 2026.

En el Legislativo, durante el año, varios diputados han presentado distintas iniciativas de ley para mitigar el impacto del alza de los combustibles. Las propuestas en ese organismo incluyen subsidios, suspensión de impuestos y la creación de un fondo de estabilización de precios. Sin embargo, aparte del primer apoyo temporal, ninguna otra ha avanzado en ese organismo.

CES se presenta como un espacio permanente de diálogo social integrado por representantes de los sectores productivos del país; laboral, empresarial y cooperativo.