Inflación en Guatemala repunta a 2.70% en julio por el alza de los combustibles

El choque externo por el alza del petróleo registrada en julio presionó el nivel general de precios en Guatemala y el ritmo inflacionario volvió a mostrar una tendencia alcista, al situarse en 2.70%, por encima del 2.27% de junio, cuando el indicador se moderó.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, la división de transporte fue la que mayor incidencia tuvo en el indicador, sobre todo por las gasolinas y el diésel, que reflejaron alzas en el mercado local.

A principios del mes pasado, el Gobierno Central dio por finalizado un programa de subsidio al galón de diésel y gasolina, pero el retiro de ese apoyo temporal coincidió con un incremento en el mercado internacional del crudo, asociado al conflicto geopolítico internacional.

El IPC detalla que el precio promedio del barril de petróleo en julio fue de US$80.46, US$4.35 menos que los US$84.81 registrados en junio y US$21.67 menos que los US$102.13 de mayo.

Inflación acelera en julio

El IPC confirma que el ritmo inflacionario de 2.70% en julio significa una aceleración en el aumento general de precios de 0.42 puntos, en comparación con el 2.27% de junio. En julio del 2025, el indicador se ubicó en 1.17%, con una aceleración interanual de 1.53 puntos.

La inflación acumulada de enero a julio fue de 2.34%, mayor que la del mismo periodo del 2025, cuando fue de 1.29%.

En cuanto a la inflación mensual, esta se ubicó en 0.66%, mientras que en junio el indicador fue de -0.32%, lo que refleja un repunte.

Los combustibles han tenido al menos seis alzas durante julio. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que el alza de esta semana refleja el comportamiento precio internacional de los combustibles. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Transporte presiona la inflación

El repunte de la inflación observado en julio se debe a la presión ejercida por la división de transporte, que registró 0.56%, la incidencia más alta de las 13 divisiones que integran el IPC.

De los cinco productos que tuvieron mayor incidencia positiva (alza) en julio, según el IPC, tres son derivados del petróleo. La incidencia de la gasolina fue de 0.5058%; la del diésel, de 0.0558%, y la del gas propano, de 0.0093%.

El galón de gasolina y el de diésel al consumidor promediaron precios por encima de Q41 en el área metropolitana.

Por ejemplo, el valor de la tarifa del transporte urbano subió de Q5 a Q7, mientras que otras rutas ajustaron sus precios al consumidor.

A pesar de que los productos energéticos incidieron fuertemente, los que registraron incidencia negativa (baja) fueron los tomates, con -0.0240%; el transporte aéreo de pasajeros, con -0.0089%; las zanahorias, con -0.0088%, y los huevos de gallina, con -0.0060%.

Según el IPC, la Región V (Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla) registró el ritmo inflacionario más alto, con 3.11%, por encima del promedio nacional, mientras que la Región II (Alta Verapaz) registró el más bajo, con 2.24%.

Banguat prevé inflación moderada

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), al conocer el dato de inflación presentado por el INE, afirmó que, conforme a lo previsto, la inflación en julio fue mayor que la del mes anterior debido al alza del precio de los combustibles.

“En efecto, según el INE, las gasolinas aumentaron 14.56% y el diésel 23.89% en el mes. Esto fue moderado por algunas bajas que se registraron en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas: tomates, limones, zanahorias y huevos de gallina, principalmente. Y como resultado, el ritmo inflacionario se ubicó en 2.70% (2.27% en junio), aún por debajo del límite inferior de la meta de inflación (4% +/- 1 punto porcentual)”, declaró.

El presidente de la banca central explicó que aún no se observan los efectos de segunda vuelta, ya que la única división de gasto que registra incrementos es la de transporte, donde se consignan los precios de los combustibles. “Ello refleja que las expectativas de inflación se mantienen estables”, advirtió.

La Junta Monetaria (JM) tiene previsto reunirse el próximo 26 de agosto para conocer la tasa de interés de política monetaria, mientras que este mes se llevará a cabo una evaluación de la economía y de las perspectivas de cierre con el componente externo.

La Junta Monetaria (JM) tiene previsto reunirse el próximo 26 de agosto para conocer la tasa de interés de política monetaria. Este mes también se llevará a cabo una evaluación de la economía y de las perspectivas de cierre, incluido el componente externo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Inflación cerraría en 3.75%

En cuanto a las perspectivas de cierre de la inflación y con base en los modelos, González Ricci expresó que se sigue anticipando que la inflación cerraría este año en torno a 3.75%, cifra que, a decir de los cuerpos técnicos, está cerca del valor puntual de la meta de inflación de 4%.

"Conforme a lo previsto, la inflación en julio fue mayor que la del mes anterior debido al alza del precio de los combustibles" Álvaro González Ricci, presidente de Banguat

“Por supuesto, esto está sujeto a que no haya presiones adicionales sobre los precios internacionales del petróleo. Si se lograra un acuerdo de paz definitivo en Oriente Medio, de hecho, la inflación podría ser un poco menor, dado que observaríamos precios del petróleo más bajos de los actuales”, aclaró el presidente del Banguat.

Inflación pesará en salario mínimo

La Comisión Nacional del Salario (CNS) y las comisiones paritarias entrarán a discutir el pliego salarial para el próximo año. Se adelantó que el comportamiento de la inflación y el aumento del costo de los productos básicos para los hogares, derivados del conflicto en Oriente Medio, incidirán en las futuras discusiones técnicas.

Esta semana, durante un evento tripartito, la viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, advirtió que la inflación, así como el alza en los precios de la canasta básica, podrían ser algunas de las principales variables que se tomarán en cuenta para decidir el incremento del salario mínimo.

Esa posición se plantearía en las siguientes sesiones de las comisiones paritarias y cuando los informes lleguen a la CNS, en la cual participan los sectores empleador y trabajador, así como el Gobierno.

El próximo 15 de septiembre es la fecha para que las comisiones paritarias presenten las propuestas para la fijación del salario mínimo del 2027. Si en la CNS no hay acuerdos, la decisión será por decreto presidencial.