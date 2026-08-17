Envían a juicio a la “Barby del Sur” por delitos relacionados con narcotráfico

El Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió este lunes 17 de agosto enviar a juicio a Jenifer Dinora Bachez Bolaños, alias la Barby del Sur, por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La jueza Abelina Cruz Toscano consideró que el Ministerio Público (MP) cuenta con suficientes elementos de prueba para que Bachez Bolaños enfrente juicio por ese delito.

Tras emitir la resolución, la jueza programó para el 31 de agosto la audiencia de ofrecimiento de prueba, diligencia en la cual se avanzará en el proceso previo al juicio.

Captura

Bachez Bolaños fue capturada el 4 de marzo pasado por investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), después de labores de investigación, búsqueda y seguimiento.

La detención se efectuó en un centro comercial ubicado en la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden emitida el 15 de diciembre del 2025 por un juzgado de Escuintla.

La orden estaba relacionada con señalamientos por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La PNC también informó en esa ocasión que Bachez Bolaños había sido capturada en flagrancia el 11 de octubre.

Según la información policial, aquella detención ocurrió durante una denominada “narcofiesta” en la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla.

Durante ese operativo también fueron detenidos 13 hombres. Las autoridades incautaron 10 pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína.

Pese a la droga, las armas y las municiones decomisadas durante el procedimiento, Bachez Bolaños quedó en libertad después de aquella detención.

La información proporcionada también señala que existen indicios que la vinculan como colaboradora del crimen organizado; sin embargo, no precisa qué autoridad hizo ese señalamiento ni detalla esos indicios, por lo que esa afirmación requiere atribución antes de publicarse como un hecho.

Participó en certámenes de belleza

De acuerdo con la PNC, Bachez Bolaños ha participado en varios certámenes de belleza en el departamento de Escuintla. Según la institución, de esa actividad habría surgido el sobrenombre la Barby del Sur.

Con la captura efectuada el 4 de marzo, Bachez Bolaños quedó nuevamente a disposición de la justicia. El proceso avanzó ahora a la etapa de juicio luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo D resolviera enviarla a debate por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

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