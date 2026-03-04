Capturan nuevamente a la “Barby del Sur”, reina de belleza señalada de narcotráfico en Escuintla

Investigadores de la División de Información Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), tras un trabajo de investigación, búsqueda y seguimiento, capturaron este miércoles 4 de marzo a Jennifer “B.”, de 24 años, alias “Barby del Sur”, señalada de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

La captura se efectuó en un centro comercial ubicado en la autopista Palín-Escuintla, en cumplimiento de una orden emitida el 15 de diciembre del 2025 por un juzgado de Escuintla.

Según la PNC, no es la primera vez que la mujer es detenida. El 11 de octubre del 2025 fue capturada en flagrancia durante una narcofiesta en la avenida Centro América, zona 3 de Escuintla.

En ese operativo también fueron detenidos 13 hombres, y las autoridades incautaron 10 pistolas, cinco carabinas, varios cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína.

De acuerdo con la PNC, Jennifer “B.” ha participado en varios certámenes de belleza en el departamento de Escuintla, lo que habría originado su sobrenombre “Barby del Sur”.

Pese a la droga, armas y municiones decomisadas en aquel procedimiento, y a los indicios que la vinculan como colaboradora del crimen organizado, la mujer quedó en libertad tras esa detención.

Con su captura más reciente, fue puesta nuevamente a disposición de la justicia para que resuelva su situación legal.

