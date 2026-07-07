Justicia
Guatemalteco es condenado a 15 años de cárcel en El Salvador por transportar cargamento de cocaína
Un guatemalteco fue condenado junto con dos salvadoreños por transportar 360 kilos de cocaína, cuyo valor fue estimado en US$9 millones 50 mil 400.
En septiembre de 2025, miembros de la Marina Nacional interceptaron la lancha en la que viajaban el guatemalteco Juan Raúl Velásquez y dos salvadoreños con un cargamento de cocaína. (Foto Prensa Libre: Tomada de la cuenta de X @FGR_SV)
El guatemalteco Juan Raúl Velásquez fue condenado a 15 años de prisión en El Salvador por transportar 360 kilos de cocaína, junto con los salvadoreños Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López, informaron este martes 7 de julio fuentes judiciales.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) de ese país, la droga decomisada estaba valorada en US$9 millones 50 mil 400.
La investigación establece que, en septiembre del 2025, los tres hombres fueron interceptados por miembros de la Marina Nacional cuando navegaban a cinco millas de la costa salvadoreña.
Durante el operativo, las autoridades localizaron nueve bultos a bordo de la lancha en la que se desplazaban. El cargamento fue puesto a disposición de la FGR para los análisis correspondientes, los cuales confirmaron que se trataba de cocaína.
Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, un tribunal salvadoreño condenó a los tres procesados a 15 años de prisión.
#Condena | El guatemalteco Juan Raúl Velásquez y los salvadoreños, Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López, fueron condenados a 15 años de cárcel por transportar 360 kilos de cocaína, valorados en $9,050,400.00.— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 7, 2026
En septiembre del 2025, estos sujetos fueron… pic.twitter.com/RSHvkv9WvX
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