Guatemalteco es condenado a 15 años de cárcel en El Salvador por transportar cargamento de cocaína

El guatemalteco Juan Raúl Velásquez fue condenado a 15 años de prisión en El Salvador por transportar 360 kilos de cocaína, junto con los salvadoreños Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López, informaron este martes 7 de julio fuentes judiciales.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) de ese país, la droga decomisada estaba valorada en US$9 millones 50 mil 400.

La investigación establece que, en septiembre del 2025, los tres hombres fueron interceptados por miembros de la Marina Nacional cuando navegaban a cinco millas de la costa salvadoreña.

Durante el operativo, las autoridades localizaron nueve bultos a bordo de la lancha en la que se desplazaban. El cargamento fue puesto a disposición de la FGR para los análisis correspondientes, los cuales confirmaron que se trataba de cocaína.

Con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, un tribunal salvadoreño condenó a los tres procesados a 15 años de prisión.

#Condena | El guatemalteco Juan Raúl Velásquez y los salvadoreños, Neftalí Arnoldo Serrano Campos y Nelson Alexander López, fueron condenados a 15 años de cárcel por transportar 360 kilos de cocaína, valorados en $9,050,400.00.



En septiembre del 2025, estos sujetos fueron… pic.twitter.com/RSHvkv9WvX — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 7, 2026

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