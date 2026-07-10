Trump reabre la guerra con Irán y un problema político que no puede superar

La declaración del presidente Donald Trump, el miércoles pasado, de que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán había "terminado" lo vuelve a colocar a él y a su administración en una situación ya conocida: inmersos en una guerra impopular que parece no poder terminar, a menos de cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato.

Los republicanos se mostraron cautelosamente optimistas después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento el mes pasado para poner fin a la guerra, el último de una serie de ceses al fuego frágiles y, en última instancia, fallidos desde que comenzó el conflicto en febrero.

Los líderes republicanos habían advertido a la Casa Blanca de que el aumento de los precios de la gasolina, exacerbado por el conflicto, podría perjudicarles en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Ahora, con ese acuerdo hecho añicos, los republicanos se enfrentan a unas elecciones vinculadas a una guerra a la que la mayoría de los votantes se opone, incapaces de ponerle fin, pero también, en su mayor parte, reacios a romper con el presidente que la inició. Los precios del petróleo se dispararon y los mercados financieros cayeron el miércoles.

Más tarde ese mismo día, Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán. En un comunicado emitido el X, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que los ataques se llevaban a cabo "para debilitar aún más su capacidad de amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz". Según Sarah Chamberlain, presidenta de la Republican Main Street Partnership, que apoya a los legisladores republicanos en distritos congresionales competitivos, más guerras suponen un verdadero quebradero de cabeza para los republicanos en las elecciones de noviembre.

Según Chamberlain, los votantes republicanos soportaron precios más altos de la gasolina durante algunos meses para apoyar a Trump, pero ahora que ha llegado la temporada de viajes de verano, es posible que no haya ningún alivio. “Para los votantes, todo se reduce al costo de vida”, dijo. “Y si los precios de la gasolina y los alimentos vuelven a subir, eso va a ser un problema”. Chamberlain afirmó que los republicanos deberían presentar la reanudación de los combates como una medida que Trump tuvo que tomar en respuesta a los daños sufridos por los petroleros en los últimos días al transitar por el estrecho de Ormuz. "No puede simplemente permitir que Irán haga esto", declaró.

La Casa Blanca defendió las acciones de Trump, afirmando que el presidente estaba justificado al trabajar para impedir que Irán poseyera un arma nuclear. “El presidente Trump no toma estas decisiones basándose en encuestas de opinión cambiantes, sino en el interés superior del pueblo estadounidense”, dijo la portavoz Olivia Wales en un comunicado. La guerra y sus efectos siguen siendo una carga particular para Trump: según varias encuestas nacionales publicadas recientemente, la mayoría de los estadounidenses desaprueba su gestión del conflicto.

En una encuesta de Fox News realizada a mediados de junio, el 58% de los votantes registrados afirmó que Estados Unidos se equivocó al iniciar una acción militar contra Irán en febrero, mientras que el 41% opinó que acertó. En la misma encuesta, el 87% consideró importante evitar un conflicto militar prolongado con Irán, y el 59% lo consideró "sumamente importante". Los legisladores republicanos se han mantenido en gran medida en silencio sobre el fallido alto el fuego. Desde que comenzó la guerra, han tenido dificultades para conciliar el apoyo a Trump con la desaprobación de la guerra entre sus electores.

Pocos republicanos se han desmarcado para condenar el conflicto abiertamente. El más crítico entre ellos, el representante Thomas Massie (Kentucky), rompió con el presidente en lo referente a la guerra y otros temas clave en mayo, y luego perdió las primarias republicanas ante un oponente respaldado por Trump. El miércoles, Massie se burló tanto de la guerra como de las recientes declaraciones de los líderes republicanos que aseguraban haber hablado con el senador Mitch McConnell (republicano por Kentucky) mientras permanecía hospitalizado. En las redes sociales, Massie bromeó diciendo que él también había hablado con McConnell.



“Dijo que deberíamos poner fin a la guerra con Irán, dejar de dar ayuda a Israel, dejar de espiar a los estadounidenses sin una orden judicial, y que lamenta mucho cómo resultaron mis primarias”, dijo Massie en una publicación irónica. Mientras tanto, los demócratas aprovecharon la noticia del fracaso del alto el fuego para criticar a Trump y vincular la guerra con las dificultades económicas que enfrentan los estadounidenses, su principal argumento de cara a las elecciones de mitad de mandato. Durante meses, el Partido Demócrata ha calificado la decisión del presidente de llevar al país a la guerra como imprudente, refiriéndose repetidamente a ella como una "guerra de elección" que ha encarecido los precios para los ciudadanos estadounidenses.

“A medida que los costos de las necesidades básicas como la comida, el alquiler y la atención médica siguen aumentando, los estadounidenses se ven obligados a pagar precios significativamente más altos por los viajes en avión como resultado directo de la imprudente guerra de Trump en Irán”, escribió el representante Dan Goldman (demócrata por Nueva York) en X. “Promesas hechas, promesas rotas: sus políticas solo han exacerbado la crisis de asequibilidad que decía que iba a solucionar”. Los demócratas también aprovecharon la noticia para reiterar sus peticiones al Congreso para que apruebe resoluciones sobre poderes de guerra que ordenen a Trump retirar las fuerzas estadounidenses de las hostilidades con Irán.

La Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973 establece que el presidente deberá retirar las fuerzas que participen en hostilidades en el extranjero sin autorización del Congreso si este se lo ordena, aunque presidentes de ambos partidos han cuestionado la constitucionalidad de dicho mecanismo. Trump, en su discurso en la cumbre de la Otán en Ankara, Turquía, tras los nuevos ataques estadounidenses contra Irán, afirmó que las negociaciones con Irán podrían continuar, pero calificó a los líderes iraníes de "escoria" y "enfermos", y sugirió que nuevas conversaciones serían "una pérdida de tiempo". El miércoles, especuló abiertamente sobre la posibilidad de destruir la infraestructura de Irán.