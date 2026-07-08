La derecha europea se plantea opciones tras recientes acontecimientos

Dos políticos disidentes de derecha en Europa, ambos bajo escrutinio financiero que ha puesto en peligro sus perspectivas políticas, se enfrentaron ayer a momentos decisivos en sus carreras. Nigel Farage, líder del pujante partido Reform UK en Gran Bretaña, anunció su renuncia al Parlamento para presentarse nuevamente a las elecciones, en una prueba de confianza electoral en medio de un creciente escándalo de donaciones. Por su parte, un tribunal de apelaciones francés autorizó a la líder de la oposición, Marine Le Pen, a competir en las elecciones presidenciales del próximo año, aunque con un dispositivo electrónico de monitoreo electrónico en el tobillo, que previamente había declarado que le impediría presentarse.

En Londres, Farage, un estrecho aliado del presidente Donald Trump y uno de los artífices del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, afirmó que desafiaría a los votantes a renovar o rechazar su mandato político en medio de dos investigaciones parlamentarias sobre las acusaciones de que aceptó donaciones y beneficios no declarados, incluido un regalo de US$6.69 millones de un multimillonario de las criptomonedas. En París, el tribunal de apelaciones anuló en gran medida las penas impuestas por una condena por malversación de fondos que había impedido a Le Pen, líder del partido antiinmigrante Agrupación Nacional y candidata presidencial en tres ocasiones sin éxito, ocupar cargos electos durante cinco años.



Farage ha liderado sucesivos partidos de extrema derecha en el Reino Unido desde la década del 2000 y fue un defensor clave de la salida de su país de la Unión Europea en el período previo al referéndum del Brexit del 2016, que ganó su bando. En las elecciones del 2024, Farage obtuvo un escaño en el Parlamento, su primera victoria tras siete intentos previos, bajo la bandera del partido Reform UK. A medida que se acercan las elecciones presidenciales francesas y las elecciones parlamentarias extraordinarias, ambos líderes políticos tienen el potencial de reconfigurar los sectores políticos de derecha y antiinmigración de sus respectivos países.

La decisión de ayer declaró culpable a Le Pen, pero redujo la prohibición de ocupar cargos electos, allanándole el camino para competir por suceder al presidente francés Emmanuel Macron, cuyo mandato está limitado, si no se aparta como resultado del monitoreo electrónico. Si Le Pen declinara presentarse, se espera que Jordan Bardella, su protegido de 30 años y sucesor designado, ocupe su lugar.



La Agrupación Nacional se encuentra en una posición competitiva en las encuestas para las elecciones presidenciales del 2027. Una elección especial —una elección parcial, en la jerga británica— pondría el caso de Farage ante los votantes de Clacton, un bastión de la derecha en el este de Inglaterra que Farage ganó fácilmente en las elecciones del 2024.

Pero ganar las elecciones parciales no pondría fin a las investigaciones parlamentarias, que se suspenderán a menos que Farage sea reelegido. Además, una menor proporción de votos en Clacton podría aumentar las dudas sobre el liderazgo de Farage al frente de Reform UK tras las derrotas del partido en dos elecciones parciales recientes.