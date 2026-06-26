Por qué Carlos III ha pagado casi 35 millones de euros en impuestos desde que se convirtió en rey

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Por qué Carlos III ha pagado casi 35 millones de euros en impuestos desde que se convirtió en rey

Carlos III reveló que ha pagado casi 35 millones de euros en impuestos desde 2022, convirtiéndose en el primer monarca británico en hacerlo.

EFE

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Foto de referencia. Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en hacer públicas sus declaraciones de impuestos, como parte de un esfuerzo por reforzar la transparencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en hacer públicas sus declaraciones de impuestos, como parte de un esfuerzo por reforzar la transparencia. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El rey Carlos III ha pagado más de 30 millones de libras (34.8 millones de euros) en impuestos desde que fue coronado rey tras la muerte de su madre, la longeva monarca Isabel II, en septiembre de 2022, según el informe anual de las finanzas de la monarquía británica publicado recientemente.

Se convierte así en el primer monarca británico de la historia que hace públicas sus declaraciones de impuestos, después de conocerse que se encontraba entre los 100 mayores contribuyentes del país en el ejercicio fiscal 2024-2025 (que en el Reino Unido se cuenta de abril a abril), con el fin de contribuir a la transparencia en torno a las finanzas de la familia real.

El guardián de las finanzas privadas de Carlos III, James Chalmers, precisó que el monarca pagó de manera voluntaria 12.9 millones de libras (casi 14.9 millones de euros) en impuestos durante el ejercicio fiscal 2024-2025 y otros 11.7 millones de libras (13.5 millones de euros) en el de 2023-2024.

El monto total ascendería a alrededor de 35 millones de euros al incluir parcialmente los meses restantes, desde su ascenso al trono en septiembre de 2022, hasta el final del año fiscal en abril del año siguiente.

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La cifra divulgada este jueves por el Palacio de Buckingham, en cambio, no incluye los impuestos pagados en el ejercicio 2025-2026, ya que, según Chalmers, todavía no están disponibles, puesto que están sujetos a auditoría y revisión de acuerdo con los plazos habituales de presentación de informes.

Carlos III paga voluntariamente el impuesto sobre la renta por todos sus ingresos privados; el impuesto sobre las ganancias de capital por su patrimonio y el de sucesiones; según los acuerdos pactados con Isabel II, en vigor desde 1993.

Además, de manera privada, el rey británico también obtiene ingresos procedentes de inversiones y beneficios comerciales, así como por los fondos de sus propiedades privadas y de ahorros personales.

Por su parte, su hijo Guillermo, heredero a la corona británica, habría pagado 20 millones de libras (23.2 millones de euros) en impuestos desde que se convirtió en príncipe de Gales, de acuerdo con el informe publicado.

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