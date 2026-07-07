El océano Pacífico está en plena efervescencia. Y eso es un presagio funesto

Al otro lado del océano Pacífico, una enorme ola de calor marina cubre un área más de ocho veces mayor que el territorio continental de Estados Unidos, y podría tener profundas repercusiones en los fenómenos meteorológicos de todo el mundo en las próximas semanas y meses. Esta zona representa aproximadamente el 13.5% de la superficie total de la Tierra, extendiéndose desde Filipinas hasta Perú, donde la gente acude en masa a la playa durante el invierno del hemisferio sur, y hacia el norte hasta las costas de Hawái y California.

Las olas de calor marinas son un calentamiento intenso, generalizado y sostenido del océano, que a veces se produce cerca de la superficie y otras veces se extiende a gran profundidad. Se clasifican en una escala del 1 —moderado— al 5 —extremo—, según su intensidad y duración. La enorme ola de calor marina del Pacífico se formó a partir de la combinación de dos olas de calor marinas separadas: una en el Pacífico Norte y otra asociada con un súper El Niño en desarrollo a lo largo del ecuador. Si bien unas aguas más cálidas pueden sonar agradables para algunos bañistas, lo que sucede en el océano no se queda en el océano, y esta ola de calor marina es un presagio ominoso de los patrones climáticos que están por venir.

“Meses y meses de calor podrían tener graves consecuencias este invierno y la próxima primavera”, dijo el científico climático Dillon Amaya, quien ha estado monitoreando de cerca el calor cerca de California.

Cómo esta fiebre oceánica podría afectar al clima

Dos fenómenos meteorológicos importantes que se prevén para las próximas dos semanas están relacionados con esta ola de calor marina: un supertifón en el Pacífico occidental y la posibilidad de que se forme una profunda cúpula de calor en el oeste de Estados Unidos a mediados de julio. El tifón, llamado Bavi, se alimentará de las cálidas aguas del Pacífico occidental, similares a las de una bañera. Esta peligrosa tormenta pasará cerca de las Islas Marianas del Norte, al norte de Guam, y podría causar estragos en Taiwán y China a finales de semana.

Mientras tanto, las tormentas eléctricas que se forman sobre la ola de calor marina podrían favorecer la formación de una potente cúpula de calor a miles de kilómetros de distancia, en el oeste de Estados Unidos, a mediados de julio, provocando un aumento vertiginoso de las temperaturas en esa zona. El meteorólogo del Departamento de Defensa, Eric Webb, afirmó en una publicación de X que este patrón podría "aumentar considerablemente los riesgos de calor e incendios forestales al norte de Nuevo México y Arizona". Esa es una zona donde recientemente se han registrado incendios forestales devastadores. Pero es posible que después se produzcan fenómenos meteorológicos mucho más extremos.

En una reciente transmisión en directo, el climatólogo Daniel Swain afirmó que se espera que las temperaturas extremadamente cálidas del Pacífico eleven el nivel del mar entre 15 centímetros y 60 centímetros cerca de California. Los vientos de las tormentas de este otoño e invierno elevarán aún más el nivel del mar, lo que podría provocar aumentos peligrosos de 2 a 3 pies o más cerca de la costa de California. “Este es el momento para que los gobiernos locales, los gobiernos de los condados y el gobierno estatal comiencen a prepararse para una probabilidad significativa de niveles del mar mucho más altos que el promedio, inundaciones costeras más devastadoras y niveles de agua costera potencialmente récord durante las tormentas invernales y las mareas vivas”, dijo Swain.

“Este próximo invierno, tal como están las cosas, parece que tendrá una mayor probabilidad de lluvias y tormentas históricamente inusuales o sin precedentes”, dijo Swain. Pero recalcó que, si bien las probabilidades de que se produzcan tales escenarios son mayores, no están garantizados.

California no es el único lugar que podría experimentar efectos tan profundos. La enorme cantidad de calor que se extiende por el Pacífico se liberará en la atmósfera, intensificando la corriente en chorro subtropical desde el otoño hasta el invierno. Esto podría formar una zona de tormentas que atraviese el sur y el este de Estados Unidos, aumentando el riesgo de lluvias torrenciales e intensas tormentas eléctricas. Esta fiebre oceánica también tendrá consecuencias globales. A medida que aumentan las temperaturas del mar, se incrementa la evaporación, lo que añade más vapor de agua a la atmósfera, que a su vez alimenta los fenómenos de lluvias torrenciales. “La cantidad de vapor de agua va de la mano con la temperatura de la superficie del mar, en la mayoría de los casos”, afirmó el climatólogo Kevin Trenberth.

Esa humedad adicional es transportada por los vientos que circulan alrededor de las células de alta y baja presión, y puede llegar a recorrer miles de kilómetros desde su lugar de origen. Tras la devastadora ola de calor que azotó la región en junio, recientemente se formó otra ola de calor marina cerca de Europa, que afectó al mar Mediterráneo. El calor extremo continuará en esa zona hasta mediados de julio, y las aguas inusualmente cálidas contribuirán a intensificarlo.

La zona afectada por las olas de calor marinas está aumentando

Las olas de calor marinas se forman de diversas maneras. A veces, los vientos se debilitan y el mar se calma, impidiendo que el agua fría ascienda a la superficie. Otras veces, los cambios en la circulación atmosférica provocan más sol y menos nubes, calentando el mar. Las corrientes oceánicas también pueden influir. La que actualmente se encuentra en el Pacífico está relacionada con una variación climática natural llamada Modo Meridional del Pacífico, o PMM, que se formó debido a vientos más débiles y menor evaporación. Amaya afirmó que, a medida que El Niño siga desarrollándose, puede combinarse con el PMM para generar enormes olas de calor.

Estas masas de agua oceánica cálida están creciendo tanto en extensión como en intensidad a medida que cambia el clima. “La capacidad calorífica y la movilidad del agua convierten al océano en el principal sumidero del exceso de calor procedente del calentamiento del planeta provocado por el ser humano, principalmente debido al aumento del dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera”, dijo Trenberth.

La porción del océano mundial que experimenta olas de calor marinas se ha triplicado con creces desde finales de la década de 1980, pasando de aproximadamente el 9% a más del 30 por ciento. Durante ese mismo período, la cobertura global de olas de calor marinas intensas o incluso extremas (de categoría 2 a categoría 5) se ha multiplicado casi por seis. Las olas de calor marinas también se intensifican durante los fenómenos de El Niño.

En enero del 2024, durante un fenómeno de El Niño que contribuyó al año más cálido registrado en el planeta, más del 46% de los océanos del mundo experimentaron simultáneamente una ola de calor marina, la mayor cantidad registrada hasta la fecha. Actualmente, más del 37% de los océanos del mundo están cubiertos por una ola de calor marina, pero es posible que se establezca un récord este año o el próximo a medida que esta fiebre oceánica, y su impacto potencial, se intensifique.