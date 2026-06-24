El calor puede empeorar estas nueve enfermedades

Los días de calor sofocante y bochornoso pueden resultar desagradables para cualquiera. Pero para quienes padecen ciertas afecciones médicas, pueden representar una amenaza más grave.

Diversos estudios demuestran que las personas con enfermedades crónicas —por ejemplo, afecciones cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y neurológicas— tienen más probabilidades de acudir al servicio de urgencias o de morir durante una ola de calor.

En algunos casos, esto se debe a que las personas con problemas de salud preexistentes pueden ser más susceptibles al agotamiento por calor o al golpe de calor porque ciertos sistemas corporales, como el corazón, los riñones y los nervios, no funcionan de manera óptima, explicó Robert Meade, investigador de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, quien estudia el efecto del calor en los grupos vulnerables.

Pero un golpe de calor también puede provocar recaídas o agravar los síntomas existentes, incluso si no se está cerca de un sobrecalentamiento, explicó Meade. Para ilustrarlo con una analogía de la natación: si el cuerpo funciona como si se estuviera flotando, el calor es como si alguien le diera un ladrillo.

En ese caso, cada sistema trabaja más para mantenerse a flote, lo que puede desencadenar problemas de salud que van desde molestias graves hasta situaciones potencialmente mortales.

Consultamos a expertos sobre las afecciones que, según las investigaciones, se ven más frecuentemente agravadas por el calor, y sobre cómo controlar los brotes este verano.

Artritis

Las investigaciones sobre la osteoartritis (un desgaste del cartílago articular) y la gota (una forma de artritis inflamatoria que suele comenzar con un dolor intenso en el dedo gordo del pie) sugieren que las temperaturas extremas pueden agravar los síntomas. El calor, sobre todo combinado con la humedad, puede aumentar la inflamación, lo que provoca articulaciones más dolorosas e inflamadas en personas con artritis, según Aerial Petty, directora médica de atención primaria del Centro de Salud Morris Heights en el Bronx.

La gota puede empeorar con el calor por una razón diferente: la deshidratación permite que el ácido úrico, un producto de desecho celular natural filtrado por los riñones, se concentre en la sangre y forme más cristales de ácido úrico en las articulaciones, lo que provoca el dolor de la gota.

La artritis también puede empeorar con la humedad, que puede provocar que los tejidos dentro de las articulaciones se expandan y presionen las estructuras cercanas. Un estudio de 2019 demostró que, entre las diversas condiciones climáticas, la humedad tuvo el mayor efecto sobre la intensidad del dolor en más de 2000 personas con afecciones de dolor crónico, principalmente artritis.

Cálculos renales y enfermedad renal

Los registros médicos sugieren que las temperaturas superiores a la media están relacionadas con un aumento en los diagnósticos de cálculos renales, lo cual se ha atribuido principalmente a la deshidratación: la pérdida de líquidos hace que la orina esté más concentrada en minerales que pueden cristalizarse y formar cálculos. En las personas propensas a padecerlos, la acumulación de minerales puede agruparse con los cálculos existentes, aumentando la probabilidad de que un cálculo pequeño crezca, se desprenda y obstruya el conducto hacia la vejiga, causando un dolor intenso.

También hay evidencia de que una mayor exposición al calor está relacionada con un deterioro más rápido de la función renal en personas con enfermedad renal crónica (ERC). El mecanismo de enfriamiento que envía más sangre a la piel durante la exposición al calor deja menos disponible para los órganos internos, en particular los riñones, explicó Meade. Por lo tanto, si usted tiene una función renal deficiente, la disminución del suministro de sangre (y oxígeno) puede llevar a sus riñones a una "zona de riesgo", agregó.

En las personas con enfermedad renal crónica, los riñones también tienen menos capacidad para regular el equilibrio de líquidos, explicó Lauren Siewny, directora médica del Departamento de Emergencias del Hospital Universitario de Duke. Por lo tanto, la sudoración puede acelerar la deshidratación o, por el contrario, provocar retención de líquidos, lo que conlleva un peligroso desequilibrio electrolítico.

Asma y EPOC

Si padeces asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es posible que el aire frío irrite tus vías respiratorias. Sin embargo, el aire cálido y húmedo puede ser igual de problemático para algunas personas con estas afecciones. Diversos estudios han registrado un aumento en las visitas a urgencias, las hospitalizaciones y las exacerbaciones relacionadas con estas enfermedades durante las altas temperaturas.

Se cree que respirar aire caliente, ya sea seco o húmedo, provoca el estrechamiento de las vías respiratorias, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ataque de asma o una exacerbación de la EPOC.

Los periodos de calor intenso también suelen coincidir con una mala calidad del aire, añadió Siewny. La combinación de luz solar, calor y aire estancado favorece el aumento de la contaminación atmosférica a nivel del suelo, como el ozono, y la humedad crea el entorno ideal para la proliferación de esporas de moho y ácaros del polvo. Todo esto puede irritar las vías respiratorias y provocar un brote.

Lupus

La investigación sobre el calor y las enfermedades autoinmunes aún se encuentra en sus primeras etapas, pero la evidencia emergente sugiere que el lupus, o lupus eritematoso sistémico, una afección en la que el sistema inmunitario ataca a los órganos sanos, puede ser particularmente sensible al calor.

Un estudio de 2020 reveló que los brotes de lupus relacionados con erupciones cutáneas, articulaciones y sangre en 1200 pacientes coincidieron con los días más cálidos, y la incidencia de brotes articulares también aumentó cuando había mayor humedad.

Un posible mecanismo es la inflamación, que según las investigaciones puede aumentar en todo el cuerpo con altas temperaturas y humedad. En pacientes con lupus, esto puede provocar mayor hinchazón y dolor en las articulaciones, así como mayor fatiga, explicó Petty.

Petty añadió que muchas personas con lupus también tienen una mayor sensibilidad a la luz solar, donde incluso una pequeña exposición puede provocar erupciones, por lo que resulta especialmente crucial ser diligente con la protección solar.

Diabetes

Los días calurosos se han relacionado con un número desproporcionado de ingresos hospitalarios tanto por diabetes tipo 1 como por diabetes tipo 2, y las olas de calor con un aumento de la morbilidad y el riesgo de mortalidad diabética.

El calor puede dificultar el control del azúcar en sangre, ya que puede provocar fluctuaciones en ambos sentidos, explicó Siewny. Por un lado, una circulación más rápida y la dilatación de los vasos sanguíneos podrían acelerar la absorción de insulina, causando hipoglucemia. Por otro lado, la deshidratación podría concentrar el azúcar en la sangre, provocando hiperglucemia.

Debido a la mayor imprevisibilidad, Siewny afirmó que es fundamental que las personas con diabetes controlen sus niveles de azúcar en sangre con mayor frecuencia a medida que aumentan las temperaturas.

Esclerosis múltiple

Se sabe desde hace tiempo que en las personas con esclerosis múltiple —un trastorno en el que el sistema inmunitario destruye la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas— un aumento de la temperatura corporal debido al ejercicio puede exacerbar los síntomas. Investigaciones recientes han demostrado que esta sensibilidad al calor, conocida como fenómeno de Uhthoff, también suele presentarse en climas cálidos.

El calor dificulta la transmisión de señales eléctricas a lo largo de los nervios dañados, lo que puede provocar un aumento repentino de síntomas como fatiga, debilidad muscular, entumecimiento y problemas cognitivos. Estos síntomas suelen desaparecer cuando el cuerpo se enfría y no indican una recaída real de la enfermedad.

Cardiopatía

En climas cálidos, el cuerpo envía más sangre a los vasos sanguíneos de la piel, que se dilatan, permitiendo que el calor escape y el sudor se evapore. Este proceso también requiere que el corazón bombee con más fuerza, explicó Meade.

Esto puede ser problemático para alguien con enfermedad de las arterias coronarias, que se produce cuando la placa obstruye las arterias que suministran sangre al corazón. "Puede generarse un desajuste entre lo que el corazón necesita cuando trabaja más para soportar el calor y lo que el cuerpo es capaz de proporcionar", dijo Siewny.

Eso aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral, ambos con una mayor incidencia durante las olas de calor.

Las personas con insuficiencia cardíaca, que suelen tomar diuréticos para controlar la retención de líquidos, tienen mayor riesgo de deshidratación con el calor. Según Siewny, esto, sumado a la mayor carga para el corazón, podría agravar la insuficiencia cardíaca o incluso provocar daño renal.

Migraña

Si bien los estudios sobre la temperatura y la migraña han arrojado resultados inconsistentes, las investigaciones sugieren que los cambios estacionales y las fluctuaciones de temperatura y presión atmosférica, en cualquier dirección, pueden desencadenar ataques, posiblemente debido a la forma en que los vasos sanguíneos y los nervios se adaptan a esos cambios.

Sin embargo, el verano puede suponer una amenaza particular para las migrañas; por ejemplo, debido a cómo el calor aumenta la contaminación atmosférica a nivel del suelo (un desencadenante en sí mismo). El intenso resplandor del sol también puede provocar un ataque al activar el nervio implicado en el dolor de la migraña. Además, existen los riesgos adicionales de la deshidratación y los trastornos del sueño, que también pueden contribuir a las exacerbaciones.

Depresión y ansiedad

Los días calurosos conllevan mayores índices de visitas a urgencias relacionadas con la salud mental e incluso de suicidios, lo que pone en especial riesgo a las personas con depresión o ansiedad.

Dado que una gran variedad de factores pueden influir en el estado de ánimo, existen varias explicaciones posibles. Desde el punto de vista fisiológico, la activación de la respuesta al estrés del cuerpo en medio del calor puede aumentar la ansiedad. Psicológicamente, la sensación de no poder controlar ni escapar del calor podría influir, según Meade. Las olas de calor también pueden provocar trastornos del sueño, lo que se sabe que agrava la depresión y la ansiedad, afirmó Lorenzo Norris, profesor asociado de psiquiatría y salud conductual en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington.

Además, las personas que toman antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden ser más susceptibles a la deshidratación y al sobrecalentamiento, ya que estos fármacos alteran la regulación de la temperatura, añadió Norris.

Cómo controlar los síntomas del calor

Las medidas habituales para mantenerse fresco son aún más importantes para las personas con enfermedades crónicas. Manténgase hidratado. Encienda el aire acondicionado en casa, si lo tiene, o use ventiladores o botellas de agua con pulverizador, dijo Meade. Petty también sugirió llevar un ventilador portátil al aire libre, envolverse el cuello con un paño fresco y usar ropa transpirable.

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También es recomendable pedir cita con el médico ahora, anticipándose a un posible brote, sobre todo si hace tiempo que no lo visita. De esta forma, podrá prepararse para la ola de calor y revisar sus medicamentos, ya que algunos pueden tener un efecto diferente con las altas temperaturas, explicó Meade.

Además, evite otros factores desencadenantes que puedan estar más bajo su control, como saltarse comidas o dormir muy poco, para que no se acumulen, dijo Petty.