Siete hábitos diarios que pueden mantener sus dientes en perfecto estado

Cuidar la salud bucodental es importante porque está relacionada con otras afecciones. Además, no siempre es necesario ir al dentista. Puede significar simplemente beber más agua o incorporar otros pequeños hábitos a tu rutina.

Diversas investigaciones han relacionado varios problemas de salud bucal con otras enfermedades, como un mayor riesgo de depresión, artritis reumatoide, asma, diabetes tipo 2 y demencia.

En un estudio con más de cinco mil adultos mayores, una peor salud bucal se asoció con una mayor probabilidad de morir por cualquier causa en un período de 15 años.

Hasta el momento, solo hay hipótesis sobre por qué existen estas asociaciones, no datos que sugieran una relación de causa y efecto, dijo Ada Cooper, portavoz asesora de consumidores de la Asociación Dental Estadounidense, que tiene una consulta dental privada en la ciudad de Nueva York.

La primera hipótesis plantea que tanto la enfermedad periodontal como las caries implican inflamación en la boca, lo que podría aumentar la inflamación en el torrente sanguíneo y en todo el cuerpo. La segunda es que las bacterias presentes en la boca podrían ingresar al torrente sanguíneo y afectar otras áreas del cuerpo, contribuyendo así a la enfermedad.

Algunas afecciones relacionadas con la salud dental revelan asociaciones interesantes. Algunas presentan relaciones bidireccionales. Por ejemplo, una diabetes mal controlada puede aumentar el riesgo de infecciones bucales, y la enfermedad periodontal puede dificultar el control del azúcar en sangre.

Otros casos pueden compartir causas subyacentes. Por ejemplo, las investigaciones sugieren que podría existir una vía inflamatoria común que desencadena una respuesta inmunitaria similar a ciertas bacterias orales implicadas tanto en la artritis reumatoide como en la enfermedad periodontal, explicó Cooper.

Pero hasta que se realicen más investigaciones, es imposible saber qué explica realmente estas relaciones. "Aunque estas relaciones entre las enfermedades bucales y las afecciones sistémicas se manifiestan, es posible que se deban a otros factores", afirmó Cooper. Por ejemplo, las personas que fuman tienen un mayor riesgo de padecer problemas de salud bucal y enfermedades cardíacas. Sin embargo, el denominador común podría ser el tabaquismo, no la salud dental, añadió.

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Consideremos la depresión: según las investigaciones, las personas con este trastorno mental son menos propensas a ir al dentista, lo que a su vez aumenta el riesgo de caries sin tratar o enfermedades dentales. La depresión también se asocia con mayores tasas de tabaquismo y un consumo excesivo de azúcar, ambos perjudiciales para la salud bucal.

Según Amar Sabharwal, periodoncista certificado en London, Ontario, quien ha escrito investigaciones sobre la relación entre la salud bucal y la salud general, los medicamentos que se utilizan para tratar la depresión también pueden reducir la producción de saliva, lo que aumenta el riesgo de caries.

Y si no cuida su salud dental hasta el punto de sufrir dolor crónico o perder dientes, eso podría afectar su autoestima y contribuir a la depresión, dijo Cooper.

Cómo mantener una buena salud dental

Incluso teniendo en cuenta estas asociaciones, el cuidado de la salud dental puede acabar fácilmente al final de la larga lista de cosas que se supone que debes hacer cada día para cuidarte.

Cooper hizo hincapié en la importancia de visitar al dentista con regularidad, incluso si no se experimenta dolor ni otras preocupaciones sobre la salud bucal.

"Las visitas regulares al dentista ayudan a detectar problemas dentales en sus primeras etapas, antes de que aparezca el dolor, cuando el tratamiento es más sencillo y económico", afirmó.

"Aunque no se presenten síntomas, se pueden tener problemas dentales que un dentista puede diagnosticar y tratar precozmente, antes de que se desarrolle el dolor", agregó.

La frecuencia con la que visite a su dentista depende de su situación particular. Algunas personas se mantienen sanas con una o dos visitas al año, mientras que otras acuden con más frecuencia.

"Tu dentista te aconsejará sobre el intervalo de tiempo más adecuado para los tratamientos, las limpiezas y las revisiones, según tu estado de salud», afirmó Cooper.

Si le preocupa el costo de la atención dental, considere opciones de tratamiento asequibles, como por ejemplo:

Entidades de odontología, que pueden ofrecer tarifas reducidas.

Eventos de organizaciones sin fines de lucro, que pueden ofrecer tarifas reducidas o incluso atención gratuita.

Algunos dentistas ofrecen planes de membresía en los que se paga una cantidad fija cada año para cubrir ciertos tratamientos, sin necesidad de seguro, o con facilidades de pago.

Si ya tiene coronas, puentes o implantes dentales, asegúrese de limpiarlos según las recomendaciones para "mejorar la eficacia del cuidado bucal en casa", dijo Sabharwal.

Si siente dolor, no lo ignore. "Si tienes dolor, debes consultar con un dentista de inmediato", dijo Cooper. "Los dientes nunca deberían doler. Las encías nunca deberían sangrar. Las encías nunca deberían inflamarse. Todos estos son signos de que algo anda mal".

El dolor en los dientes o a su alrededor puede ser señal de una infección en el tejido dental o en las encías. "Ignorar un dolor de muelas puede permitir que una infección localizada progrese hasta un punto en el que el diente no se pueda salvar y deba extraerse", afirmó Sabharwal.

"Más importante aún, los dientes se conectan con zonas más profundas de la cabeza y el cuello, y la propagación de una infección desde los dientes a estas zonas más profundas puede provocar complicaciones graves, como la obstrucción de las vías respiratorias o una infección que llegue al cerebro”, dijo Sabharwal.

Además, incorporar estos hábitos diarios a su rutina puede ayudarlo a cuidar bien su salud dental en casa:

Cepíllese los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos con pasta dental con flúor y un cepillo de dientes de cerdas suaves para prevenir la retracción de las encías.

Limpie entre sus dientes al menos una vez al día con hilo dental u otro limpiador interdental.

Beba mucha agua.

Mastique chicle sin azúcar (a menos que tenga coronas, que podrían desprenderse al masticar chicle, o aparatos de ortodoncia) para estimular la producción de saliva durante 20 minutos después de las comidas.

Reduzca el consumo de azúcar añadido en alimentos y bebidas como refrescos, cereales, dulces y productos horneados.

Limite los tentempiés. Los pequeños bocados entre comidas no estimulan tanto la producción de saliva, lo que significa que es posible que queden restos de comida en la boca y contribuyan a la aparición de caries.

Si consume alimentos ácidos, espere entre 30 y 60 minutos antes de cepillarse los dientes. Después de ingerir cítricos, vino, vinagre o bebidas carbonatadas, enjuáguese la boca con agua en lugar de cepillarse, ya que esto podría dañar aún más sus dientes.

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En conjunto, estos hábitos pueden ayudarlo a mantenerse sano de pies a cabeza. "La boca es un reflejo de la salud general", dijo Cooper. "Es imposible gozar de buena salud sin una buena higiene bucal".