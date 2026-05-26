Seis sarpullidos e infecciones que puede contraer en la playa

Aplicarse abundante protector solar y tomar precauciones en el agua son las principales preocupaciones de salud que la mayoría de la gente tiene en mente al ir a la playa. Pero también es posible contraer diversos tipos de organismos infecciosos al vadear el mar o caminar descalzo sobre la arena.

Una bacteria que ha estado en las noticias últimamente es Vibrio vulnificus, que se encuentra en aguas costeras saladas o salobres y causa una infección llamada vibriosis. Si consume mariscos contaminados (como ostras) o ingiere vibrio al nadar, puede sufrir calambres estomacales, diarrea, vómitos y náuseas.

También puede entrar en el cuerpo a través de una herida en la piel, dijo William Schaffner, profesor de enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, "y causar este tipo de enfermedad bacteriana 'devoradora de carne'".

Dicho esto, el riesgo de contraer Vibrio al nadar es bajo (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que el marisco contaminado es la causa del 65 por ciento de los casos) y las personas sanas sin enfermedades subyacentes suelen tener síntomas leves.

Aquí tiene todo lo que necesita saber para evitar el virus Vibrio , además de otros organismos con los que podría encontrarse en la playa.

Vibrio vulnificus

El hongo Vibrio prolifera en aguas cálidas y se está volviendo más común debido al cambio climático. "Durante mucho tiempo estuvo confinado a la zona del Golfo, pero con el calentamiento global, estamos viendo que se está extendiendo por la costa este", dijo Schaffner.

Además de evitar meterse al agua si tiene una lesión en la piel, tome precauciones para prevenirla. Una forma sencilla de hacerlo es usar zapatos al caminar sobre rocas o conchas afiladas. Si se hace un corte en la playa, límpielo de inmediato y observe si hay signos de infección, recomienda Norman Beatty, profesor asociado de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Global de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida.

Según Schaffner, ducharse después de nadar es una buena idea, ya que el vibrio u otras bacterias presentes en la piel "se irán directamente por el desagüe, literalmente".

Es especialmente importante buscar atención médica si sospecha que tiene una infección y tiene el sistema inmunitario debilitado, padece una enfermedad hepática, cáncer, diabetes o está tomando medicamentos que afectan su sistema inmunitario, ya que todos estos factores aumentan el riesgo de una infección más grave, dijo Beatty.

La erupción del bañista

A menudo se le conoce como piojos de mar, pero la erupción del bañista "no tiene la menor relación con los piojos", afirmó Stephen Tyring, profesor adjunto de dermatología y enfermedades infecciosas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston. En cambio, esta erupción con protuberancias y ampollas se produce por el contacto con diminutas larvas de medusas o anémonas de mar que quedan atrapadas bajo el traje de baño y liberan toxinas.

Para reducir las probabilidades de contraer la erupción del bañista, quítese el traje de baño poco después de salir del agua y, si la tela lo permite, séquelo a alta temperatura, añadió Schaffner, lo que puede "matar las larvas que aún puedan estar adheridas al traje de baño".

La erupción puede durar de dos a 14 días y también puede ir acompañada de fiebre leve, explicó Tyring, pero generalmente desaparece en una semana aproximadamente. Mientras tanto, puede tomar antihistamínicos de venta libre o aplicar corticosteroides tópicos para aliviar la picazón.

Larva migratoria cutánea

La larva migrans cutánea es una infección parasitaria de la piel causada por diferentes tipos de larvas de anquilostomas animales. Estas se pueden encontrar en las playas, a menudo como resultado de la contaminación fecal de gatos o perros, explicó Beatty. Pisar las larvas descalzo “puede provocar irritación en la piel y una especie de sarpullido reticular en los pies”, explicó, que puede verse rojo, con aspecto de reptante o similar a una serpiente.

El riesgo de contraer esta infección es poco frecuente en la mayoría de las playas, pero es más común en la costa este que en la costa oeste y en las regiones tropicales.

Por suerte, el parásito no suele propagarse a otras partes del cuerpo, explicó Beatty. Dado que los humanos no son el huésped natural de estos anquilostomas, los casos generalmente se resuelven solos, pero su médico podría recomendarle una crema o ungüento antiparasitario tópico para ayudar a curar la erupción.

Staphylococcus aureus

Más común que Vibrio vulnificus es una bacteria llamada Staphylococcus aureus , a la que a menudo se le conoce simplemente como estafilococo, explicó Schaffner. Alrededor del 30 por ciento de las personas tienen estafilococo en la nariz o en la piel, y aunque este germen generalmente no es dañino, puede propagarse y causar infecciones.

No es raro encontrar estafilococos en la playa. En un estudio realizado en 2012 en tres playas de California, se identificó el germen en el 59 por ciento de las muestras de agua de mar y en el 53 por ciento de las muestras de arena.

Al igual que el vibrio, el estafilococo puede entrar en la piel a través de heridas abiertas o cortes, explicó Schaffner. Sin embargo, añadió que la infección por estafilococo tiende a ser más superficial que la causada por el vibrio, ya que este último suele penetrar más profundamente en los tejidos de la piel.

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La mayoría de las infecciones por estafilococos se tratan fácilmente con antibióticos. Si nota enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en la zona de una herida después de estar en la playa, consulte a su médico, ya que podrían ser síntomas de una infección por estafilococos.

Norovirus

Las infecciones por norovirus se transmiten con frecuencia a través de alimentos contaminados, pero también pueden enfermarse tras ingerir agua contaminada, incluso en las playas. Este patógeno se propaga fácilmente: "Basta con muy pocas partículas virales para enfermar a una persona", afirmó Schaffner. Es menos probable contagiarse de norovirus por contacto con una persona enferma que se encuentre cerca, ya sea de pie o nadando, y más probable contraerlo a través de agua de mar contaminada con aguas residuales, la cual, incluso diluida, puede provocar la infección, explicó.

El norovirus puede causar síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos y dolor de estómago. Algunas personas también experimentan dolor de cabeza o fiebre. Por lo general, "uno se enferma con diarrea durante dos o tres días", explicó Schaffner.

En la playa, la mejor manera de protegerse del norovirus es evitar tragar agua al nadar, explicó Beatty. "El grupo que más me preocupa son los niños", añadió, ya que es posible que no se den cuenta de que están tragando agua mientras juegan en la orilla.

E. coli

La E. coli (Escherichia coli ) se encuentra de forma natural en los intestinos y puede causar enfermedades si se ingiere. Esta bacteria "a veces puede contaminar la playa", afirmó Beatty. Los especialistas ambientales monitorean los cursos de agua en busca de E. coli y enterococos, otro patógeno que se encuentra en los intestinos, como posibles indicadores de que una playa podría estar contaminada con materia fecal, explicó, lo cual puede ocurrir después de fuertes lluvias.

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La infección por E. coli suele causar dolor de estómago y diarrea, pero algunas personas experimentan complicaciones más graves, como deshidratación o síndrome urémico hemolítico, que se produce cuando la infección daña los vasos sanguíneos pequeños y puede ser mortal. Los niños pequeños, las personas con sistemas inmunitarios debilitados y los mayores de 65 años tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Por muy desagradables que puedan ser, los organismos infecciosos con los que se encuentre en la playa no deberían impedirle disfrutar. "Pero tomando algunas precauciones", dijo Schaffner, "puede minimizar el riesgo de contraer alguna enfermedad en la playa".