Por qué los síntomas de trastornos tiroideos pueden confundirse con el envejecimiento normal

A los 52 años, Cindy Vogel comenzó a sentirse más cansada de lo normal. Incluso después de dormir toda la noche, su mente se sentía nublada y estaba tan agotada que le impedía realizar las tareas domésticas cotidianas. Al principio, lo ignoró.

“Pensaba que simplemente me estaba haciendo mayor y que las cosas estaban cambiando”, dijo la ahora coordinadora administrativa de 53 años de Richfield, Wisconsin. Comentó que esperaba que no fuera demencia, y después de expresar sus preocupaciones a sus seres queridos, le dijeron que no se preocupara; probablemente solo estaba pasando por la perimenopausia. “Incluso fui a terapia porque mi esposo pensaba que solo estaba deprimida. Pero no era así”, dijo Vogel.

Finalmente, se hizo un análisis de sangre y descubrió que tenía la enfermedad de Hashimoto, una afección autoinmune que causa hipotiroidismo, o tiroides hipoactiva.

La tiroides es una glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello. Produce hormonas que ayudan a regular funciones fisiológicas importantes, como el metabolismo, la energía, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el estado de ánimo, explicó Ruchi Gaba, profesora asociada de endocrinología en el Baylor College of Medicine.

Cuando la tiroides no funciona como debería, ya sea produciendo muy poca o demasiada de estas hormonas, se pueden presentar diversos síntomas vagos pero potencialmente graves que afectan a muchas partes diferentes del cuerpo y del cerebro.

Según la Asociación Americana de Tiroides, en Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones de personas con problemas de tiroides, y el 12% de la población los desarrollará en algún momento de su vida.

La disfunción tiroidea es mucho más frecuente en mujeres que en hombres (entre cinco y ocho veces más probable), y una de cada ocho mujeres tendrá un problema de tiroides en algún momento. La prevalencia también aumenta con la edad: hasta el 25% de los adultos mayores de 65 años pueden presentar algún tipo de disfunción tiroidea, aunque no siempre lo suficientemente grave como para causar síntomas.

Si bien los expertos afirman que la disfunción tiroidea suele ser fácil de diagnosticar y tratar, también es fácil desestimar los síntomas o atribuirlos a otras causas, incluidos los cambios de salud relacionados con el envejecimiento, como hizo Vogel.

Signos comunes de disfunción tiroidea

Piense en su tiroides como el regulador de velocidad de su cuerpo. El hipertiroidismo se produce cuando la tiroides libera demasiada hormona tiroidea, lo que, según Gaba, puede causar ansiedad, diarrea, pérdida de peso e insomnio. El hipotiroidismo es lo opuesto, causado por una producción insuficiente de hormona tiroidea. Esto es lo que a menudo se confunde con los cambios relacionados con el envejecimiento.

“Ralentiza todo el organismo”, afirmó Huda Al-Bahadili, endocrinóloga de WashU Medicine. Según explicó, con el hipotiroidismo, las personas pueden experimentar fatiga, aumento de peso, sensación de frío o sensibilidad al frío, estreñimiento, dificultad para concentrarse, confusión mental y sequedad en la piel y el cabello.

Como describió Vogel, estos síntomas suelen ser debilitantes. "Soy madrugadora y no tenía motivación", dijo. "Dormía entre ocho y nueve horas, y al mediodía ya tenía ganas de echarme una siesta, y eso que no suelo dormir la siesta". Los efectos cognitivos dificultaban la retención de información. "Tenía que escuchar algo tres o cuatro veces antes de entenderlo".

Según Al-Bahadili, el tipo más común de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, también conocida como tiroiditis de Hashimoto, que se produce cuando el cuerpo (por razones desconocidas) crea anticuerpos que atacan la glándula, lo que perjudica la función tiroidea.

La tiroiditis, o inflamación de la tiroides, puede tener otras causas, como infecciones virales o bacterianas, radioterapia para cánceres de cabeza y cuello, o ciertos medicamentos como la amiodarona, que trata las arritmias cardíacas y contiene una gran cantidad de yodo.

"Es la inflamación la que provoca un aumento transitorio de la hormona tiroidea, y a medida que ese proceso se resuelve, puede conducir al hipotiroidismo", dijo Beth Lalande, endocrinóloga de la red de salud Froedtert & the Medical College of Wisconsin.

Según Lalande, en raras ocasiones, los problemas del sistema nervioso central, como un tumor en la glándula pituitaria del cerebro, pueden desencadenar hipotiroidismo.

Cómo saber si es tu tiroides u otra cosa

Según Gaba, muchos síntomas del hipotiroidismo aparecen gradualmente y pueden comenzar al mismo tiempo que un evento estresante o un cambio importante en la vida. "Por eso, la gente suele adaptarse a cómo se siente y asume que es parte del proceso de envejecimiento".

Si a esto le sumamos que el riesgo de hipotiroidismo aumenta con la edad, según Lalande, resulta aún más difícil determinar qué está sucediendo.

Si bien la amplia gama de cambios relacionados con la edad y las fluctuaciones hormonales pueden presentar síntomas similares a los de la disfunción tiroidea, Gaba señaló que existen algunas diferencias clave. "Hay que analizar los patrones para determinar si se trata de algo desproporcionado al simple envejecimiento", afirmó Al-Bahadili.

Aquí tiene algunas preguntas que puede hacerse para averiguar si su tiroides es la culpable:

¿Sus síntomas son intermitentes o crónicos? Según Lalande, los síntomas de la disfunción tiroidea suelen ser persistentes, mientras que los síntomas debidos a otros problemas pueden fluctuar con el tiempo. Las fluctuaciones de estrógeno durante la perimenopausia, por ejemplo, pueden causar altibajos en la energía y el estado de ánimo (aunque estos pueden volverse más constantes a medida que avanza la perimenopausia). Otros factores relacionados con la edad, como la falta de sueño, el aumento del estrés o los cambios en el nivel de actividad y la recuperación después del ejercicio, también pueden causar fatiga y confusión mental que varían de un día a otro.

Según Lalande, los síntomas de la disfunción tiroidea suelen ser persistentes, mientras que los síntomas debidos a otros problemas pueden fluctuar con el tiempo. Las fluctuaciones de estrógeno durante la perimenopausia, por ejemplo, pueden causar altibajos en la energía y el estado de ánimo (aunque estos pueden volverse más constantes a medida que avanza la perimenopausia). Otros factores relacionados con la edad, como la falta de sueño, el aumento del estrés o los cambios en el nivel de actividad y la recuperación después del ejercicio, también pueden causar fatiga y confusión mental que varían de un día a otro. ¿Sigue cansado después de una buena noche de sueño? Lalande explicó que la fatiga relacionada con la tiroides generalmente causa letargo constante. Puede dormir bien por la noche, pero aun así sentirse cansado y descubrir que nada le da energía. La fatiga hormonal, por otro lado, suele estar relacionada con el sueño interrumpido, algo que, según Lalande, no suele ocurrir con el hipotiroidismo. Otros cambios relacionados con la edad, afecciones médicas e incluso medicamentos pueden aumentar la probabilidad de sufrir insomnio, lo que puede dificultar conciliar el sueño o volver a dormirse si te despiertas en mitad de la noche.

Lalande explicó que la fatiga relacionada con la tiroides generalmente causa letargo constante. Puede dormir bien por la noche, pero aun así sentirse cansado y descubrir que nada le da energía. La fatiga hormonal, por otro lado, suele estar relacionada con el sueño interrumpido, algo que, según Lalande, no suele ocurrir con el hipotiroidismo. Otros cambios relacionados con la edad, afecciones médicas e incluso medicamentos pueden aumentar la probabilidad de sufrir insomnio, lo que puede dificultar conciliar el sueño o volver a dormirse si te despiertas en mitad de la noche. ¿Dónde nota la mayor parte del aumento de peso? Según Lalande, el aumento de peso relacionado con la menopausia suele concentrarse en la zona abdominal, mientras que el aumento de peso por problemas de tiroides suele estar más distribuido por todo el cuerpo. Al-Bahadili también indicó que los problemas de tiroides pueden causar una sensación de plenitud o hinchazón visible en la parte frontal del cuello.

Según Lalande, el aumento de peso relacionado con la menopausia suele concentrarse en la zona abdominal, mientras que el aumento de peso por problemas de tiroides suele estar más distribuido por todo el cuerpo. Al-Bahadili también indicó que los problemas de tiroides pueden causar una sensación de plenitud o hinchazón visible en la parte frontal del cuello. ¿Tiene usted un mayor riesgo de sufrir problemas de tiroides? Los antecedentes médicos son otro factor diferenciador, añadió Al-Bahadili: Es más probable que desarrolle disfunción tiroidea si algún familiar la ha padecido o si tiene antecedentes personales de otra enfermedad autoinmune.

Si cree que podría tener un problema de tiroides, o si presenta síntomas molestos pero no está seguro de qué ocurre, Lalande sugiere que pida cita con su médico de cabecera. La disfunción tiroidea suele diagnosticarse fácilmente con un análisis de sangre, y su médico también podrá descartar otras afecciones o desequilibrios hormonales en ese momento.

Si efectivamente tiene un problema de tiroides, el tratamiento suele ser sencillo y asequible. El hipotiroidismo generalmente se controla con un medicamento recetado diariamente que reemplaza la hormona tiroidea.

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Tras más de un año ignorando sus síntomas, Vogel finalmente consultó con un endocrinólogo, quien le recetó levotiroxina, una hormona tiroidea sintética.

“En 24 horas dormí toda la noche, me levanté y me sentí con energía para correr una maratón. Ahora me siento yo misma otra vez. Puedo concentrarme. Es perfecto".