¿Cual es el horario óptimo para dormir?

Dormir poco puede ser perjudicial para la salud a largo plazo, pero un estudio exhaustivo sugiere que dormir demasiado tampoco es lo ideal: se asocia con un envejecimiento acelerado en casi todos los órganos del cuerpo.

Antes de que los amantes de las siestas se alarmen, los investigadores recalcaron que la cantidad de sueño que necesita cada persona varía según la genética, el entorno, el estilo de vida y otros factores. Algunas personas necesitan seis horas, mientras que otras necesitan nueve.

Sin embargo, la nueva investigación, publicada en la revista Nature, sugiere que existe un punto óptimo de sueño entre 6.4 y 7.8 horas por noche. Las personas que alcanzan esa cantidad de horas de sueño presentan un mejor funcionamiento del sistema inmunitario, el cerebro y el corazón, así como de otros órganos, según mediciones a nivel molecular.

“Dormir poco es malo, y dormir demasiado también”, afirmó Mark Lachs, codirector de la División de Geriatría y Medicina Paliativa de Weill Cornell Medicine y del Hospital NewYork-Presbyterian, quien no participó en el estudio. “Es como encontrar el equilibrio perfecto”.

Los investigadores del estudio utilizaron modelos estadísticos sofisticados para determinar que tanto dormir demasiado como dormir muy poco están asociados con cambios moleculares compatibles con un envejecimiento acelerado.

“Consideraría esto como una guía”, dijo Junhao Wen, profesor adjunto de radiología en la Universidad de Columbia y autor principal del estudio. “La clave es dormir de forma regular, entre seis y ocho horas diarias. Sabemos que esto es beneficioso para la salud en general».

La importancia de dormir

Wen se interesó en estudiar el sueño con el objetivo de mejorar su propio descanso.

“Tengo el sueño ligero”, dijo Wen. “Me preocupa un poco la calidad de mi sueño”.

El laboratorio de Wen ha estado a la vanguardia en el desarrollo de relojes biológicos de envejecimiento, que utilizan datos biomédicos y aprendizaje automático para determinar la edad fisiológica de cada órgano.

“La hipótesis es que los diferentes órganos, incluso dentro de la misma persona, envejecen a ritmos diferentes”, dijo Wen.

En casi todos los órganos, dormir demasiado o muy poco se asoció con un envejecimiento acelerado, al menos según sus mediciones.

Los efectos formaron una curva en forma de U, lo que significa que pequeñas desviaciones del "punto óptimo" de sueño mostraron menores cantidades de envejecimiento de los órganos, y mayores desviaciones mostraron un envejecimiento más sustancial.

Investigaciones previas han sugerido que podría existir una cantidad óptima de sueño asociada con la mejora del funcionamiento del sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema endocrino y otros órganos en todo el cuerpo.

“En general, la duración óptima del sueño ronda las 6.5 a 7.5 horas”, afirmó Marie-Pierre St-Onge, profesora de medicina nutricional y directora del Centro de Excelencia para la Investigación del Sueño y los Ritmos Circadianos de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio.

¿Quién necesita dormir más?

Un patrón que surgió en los datos es que las mujeres parecen necesitar un poco más de sueño que los hombres. Por ejemplo, en uno de los relojes cerebrales que analizaron los investigadores, los hombres parecían rendir mejor con un promedio de 7.7 horas de sueño, mientras que el cerebro de las mujeres envejecía menos con 7.82 horas por noche.

“Las mujeres parecen descansar mejor con un poco más de tiempo”, señaló St-Onge. “Unos 15 o 20 minutos, lo cual es interesante porque coincide con lo que observamos en la población general y con la duración del sueño autoinformada, que tiende a ser ligeramente mayor en las mujeres que en los hombres”.

Los investigadores afirmaron que esto podría deberse a las hormonas u otros factores fisiológicos, así como a factores sociales.

Dado que las necesidades de sueño son individuales, los expertos recomiendan que, si se siente cansado durante el día, quizás deba adelantar un poco la hora de acostarse y cambiar sus hábitos a lo largo del día para favorecer un buen descanso.

“Si es posible, expóngase a la luz durante los primeros 15 a 20 minutos después de despertarse”, dijo Ana Krieger, profesora de medicina y directora médica del Centro de Medicina del Sueño de Weill Cornell, quien no participó en el estudio. “Esto es muy importante porque ayuda a regular el ritmo circadiano ”.

Dormir demasiado

Puede que sorprenda a mucha gente saber que dormir más de 8 horas está asociado con un envejecimiento más rápido del cuerpo.

Los investigadores afirmaron que esto podría deberse a que la mala salud hace que la gente duerma más. (Y este tipo de estudio no puede probar que la cantidad de sueño sea la causa del envejecimiento, ya sea más lento o más rápido, sino solo que ambos factores están relacionados).

Pero en algunos casos, como ocurre con la depresión, Wen señaló que dormir más también puede agravar la afección.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Wen hizo hincapié en que este hallazgo no pretende ser una recomendación general. Si bien, en promedio, los participantes del estudio se sentían mejor con entre 6.4 y 7.8 horas de sueño, muchas personas pueden necesitar más o menos horas.

Los expertos en sueño recomiendan prestar atención a lo que mejor le funciona a su cuerpo, minimizando las interrupciones como el uso del teléfono por la noche y observando sus reacciones naturales.

*Extracto de nota de The Washington Post