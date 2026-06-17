Revelan nuevos hallazgos sobre la vacuna anticovid

Según un nuevo estudio, la vacuna contra el coronavirus redujo el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves relacionados con covid-19 (accidentes cerebrovasculares, infartos y hospitalizaciones por enfermedades cardíacas) en aproximadamente un 40%.

Estos hallazgos, los más recientes de una creciente cantidad de investigaciones sobre los beneficios de la vacuna para la salud cardiovascular, sugieren que dichos beneficios observados en estudios anteriores se han mantenido durante años.

El estudio, publicado recientemente en JAMA Internal Medicine, también sugiere que la vacuna tiene un beneficio más amplio para la salud pública.

Según los investigadores, la vacuna redujo ligeramente las afecciones cardiovasculares, las hospitalizaciones y las muertes por todas las causas, incluidas las no relacionadas con el covid-19.

“Esto nos indica que estas vacunas han tenido efectos beneficiosos incluso en personas que no saben que han contraído covid-19”, afirmó Ziyad Al-Aly, médico, científico y epidemiólogo clínico sénior de la Universidad de Washington en San Luis y coautor del estudio.

Estudios previos han indicado que la vacuna contra el coronavirus reduce la incidencia de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, incluido un estudio efectuado en Inglaterra con alrededor de 46 millones de adultos entre el 2020 y el 2022.

Los investigadores responsables de los últimos hallazgos se propusieron determinar si esos beneficios persistieron en los años posteriores al inicio de la pandemia.

“Las fórmulas de las vacunas han cambiado, y el virus en sí también ha evolucionado con el tiempo”, afirmó Al-Aly. Sin embargo, señaló que las fórmulas más recientes de las vacunas aún protegían contra las afecciones cardíacas.

Análisis

El estudio, realizado entre veteranos que utilizaron el sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos, analizó a aproximadamente un millón de veteranos entre 2024 y 2025. La investigación comparó a quienes recibieron la vacuna contra la gripe estacional con quienes optaron por vacunarse tanto contra la gripe como contra el covid-19 actualizada durante esa temporada. El estudio revisó varios tipos de vacunas.

Los investigadores realizaron un seguimiento de las cohortes después de aproximadamente ocho meses, observando si habían sufrido un evento cardiovascular asociado al covid-19, definido como una afección cardíaca grave contraída poco después de una infección por coronavirus.

El estudio reveló que el grupo que recibió la vacuna contra el covid-19 tuvo un riesgo un 37.7% menor de padecer afecciones cardíacas asociadas a la enfermedad. El beneficio fue más notable entre los pacientes mayores de 75 años y aquellos con afecciones preexistentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes o enfermedades pulmonares crónicas.

“Para mí, esto sigue recalcando la importancia de fomentar la vacunación, especialmente entre las personas mayores”, afirmó Nisha Viswanathan, médica y directora del programa de covid persistente de la Universidad de California en Los Ángeles, que no participó en el estudio.

¿Por qué la vacuna produjo cierta protección contra afecciones cardíacas no relacionadas con un diagnóstico de covid-19?

Al-Aly sugirió que esta tendencia podría indicar que los pacientes contraen casos leves del virus sin darse cuenta.

“Este estudio nos permite vislumbrar la carga oculta del covid-19 que probablemente todavía circula en la población”, dijo Al-Aly.

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Las vacunas contra el covid-19 también se han relacionado con un riesgo de miocarditis y pericarditis, inflamación del músculo y la membrana que recubre el corazón, pero los casos son raros y generalmente leves, y los expertos han dicho que los beneficios de la vacunación superan el riesgo de efectos secundarios.

*Extracto de nota de The Washington Post