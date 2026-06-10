Tres consejos para dejar la adicción al teléfono

Hoy en día, todos dependemos cada vez más de nuestros teléfonos, que son una fuente constante no solo de información, sino también de gratificación.

Los expertos lo comparan con pequeñas y frecuentes dosis de dopamina, ya que llevamos nuestros teléfonos móviles con nosotros a todas partes. Además, los teléfonos están diseñados específicamente para proporcionar esa dosis de dopamina rápidamente.

Según una encuesta de YouGov de 2025, la mayoría de los estadounidenses afirma pasar más de cinco horas al día frente a pantallas, y para muchos, su teléfono inteligente es lo último que ven antes de acostarse y lo primero que miran al despertar.

Sin embargo la relación entre las personas y sus dispositivos puede ser conflictiva: más de la mitad de los adultos estadounidenses manifestaron su deseo de reducir el uso del teléfono. Por eso, dispositivos como Brick y las aplicaciones diseñadas para limitar el tiempo frente a la pantalla están ganando popularidad.

Si usted también quiere usar menos el teléfono, empiece por seguir estos tres pasos.

Convierta su teléfono en una herramienta

Como señaló Kasley Killam, experta en salud social y autora de El arte y la ciencia de la conexión, nuestros teléfonos son una distracción excesiva.

Puede tomar el teléfono para enviar un mensaje de texto y acabar navegando por TikTok, lo que se traduce en 30 minutos o más de tiempo no deseado frente al dispositivo.

"Pasamos tanto tiempo en la tecnología que nos perdemos el verdadero valor de la vida, que es estar presentes los unos con los otros", dijo Killam. "La tecnología puede ser una herramienta muy poderosa para mantenernos conectados, pero con demasiada frecuencia se parece más a la comida rápida que a una comida nutritiva, y es demasiado fácil consumir esas calorías vacías y no obtener la conexión valiosa que realmente anhelamos".

Killam sugirió hacer que el teléfono sea menos interesante eliminando ciertas aplicaciones, para que el dispositivo se convierta en una herramienta en lugar de una fuente de distracción.

Killam descubrió que eliminar las redes sociales y el correo electrónico de su teléfono la ayudó a reducir el tiempo frente a la pantalla. Todavía tiene esas aplicaciones en su computadora, pero ahora tiene un espacio dedicado para interactuar que no está conectado a ella todo el tiempo.

Usar el teléfono con un propósito específico también puede ayudar a limitar el tiempo que se le dedica y a crear oportunidades para establecer conexiones más significativas.

Cuando uno se aburre camino al trabajo o se siente agotado al final del día, es fácil recurrir al teléfono en busca de un alivio inmediato. Como alternativa más saludable, Killam recomendó priorizar las conexiones personales.

“En lugar de recurrir al podcast o a Instagram, envíe un mensaje a un amigo o llame a un familiar. Sustituya ese instinto por el de conectar”, dijo Killam.

“Las investigaciones demuestran que esos pequeños gestos, incluso si llamas a alguien y le dices: ‘Solo tengo cinco minutos para charlar, pero quería oír tu voz’, pueden ser significativos y ayudarte a mantener esa relación a largo plazo”. exlica.

Intente realizar algunas actividades sin usar teléfono

La artista, música y escritora August Lamm probó diversas técnicas para controlar el uso de su teléfono. Descargó aplicaciones que bloquean el acceso a las redes sociales tras un tiempo determinado. Escondió el teléfono por toda la casa. Borró aplicaciones. Pero nada parecía funcionar a largo plazo, en gran parte porque se ganaba la vida como influencer de arte en Instagram.

No fue hasta que se quedó sin acceso a sus redes sociales durante varios meses en el 2022 que Lamm se dio cuenta de la magnitud de su dependencia al teléfono inteligente.

“Me hizo darme cuenta de lo negativo que había sido eso para mi salud mental, pero también de lo dependiente que era, de lo estrechamente ligada que estaba mi carrera a las redes sociales, y de que no tenía una carrera fuera de ellas”, dijo Lamm. “Cuando mi cuenta desapareció, me quedé sin contactos. Eso me hizo comprender que tenía que crear una nueva red y reconstruir mi carrera”.

Lamm comenzó a escribir. El desinterés forzoso por su teléfono inteligente la inspiró a convertirse en una activista autodenominada antitecnológica que ahora usa un teléfono plegable. Ha escrito ensayos sobre su experiencia e instado a otros a considerar cambiarse a un teléfono básico. Su primer libro, No necesitas un teléfono inteligente: una guía práctica para cambiar tu teléfono y mejorar tu vida, se publicará en octubre.

Para quienes estén interesados ​​en reducir su dependencia del teléfono inteligente, Lamm sugirió tomar nota de las razones por las que lo usan a diario y analizar cuántas de esas actividades se pueden realizar sin pantalla.

“Cada vez que uses tu teléfono inteligente para algo, piensa: ¿Puedo hacer esto más tarde en casa desde mi computadora? ¿O puedo hacerlo con una alternativa analógica? Y tal vez nunca llegues al punto de prescindir por completo del teléfono”, dijo. “Pero si, por ejemplo, tienes una cámara y cada vez que abres el teléfono para tomar una foto piensas: Bueno, lo haré con la cámara, podrías descubrir que el teléfono inteligente se vuelve obsoleto”.

Encuentre actividades entretenidas

Un enfoque común que adoptan las personas al intentar reducir el uso de la tecnología implica la restricción, sin abordar las causas subyacentes de este comportamiento, afirmó Nicholas Kardaras, psicólogo, experto en adicción a la tecnología y fundador de Omega Recovery.

“Muchas veces, cuando la gente recurre al escapismo digital, no disfruta de su vida. Se sienten impotentes. Se obsesionan con las malas noticias. Sienten que, por alguna razón, no viven la vida que desean”, dijo Kardaras.

“La clave está en trabajar en ello. Encuentra pasatiempos y actividades recreativas que te den alegría, pasión y sentido a la vida”, recomienda.

En muchos casos, el uso excesivo del teléfono aumenta la ansiedad porque los smartphones mantienen nuestro sistema nervioso en estado de alerta constante debido al acceso permanente al trabajo, las redes sociales y las noticias, lo que genera un "efecto de desregulación", explicó Kardaras. Para combatirlo, recomendó un ayuno digital semanal para eliminar la estimulación constante que puede exacerbar la ansiedad.

Si puede, intente no usar su dispositivo un día a la semana. Ese día, puede elegir una actividad placentera como ir de excursión, sentarse en el césped o pasar tiempo con sus seres queridos.

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"Lo llamo terapia de reemplazo de dopamina a través de algo atractivo, cautivador, presencial y que te sumerge en el mundo real, dijo Kardaras.

Reducir el uso del teléfono implica replantear nuestra perspectiva del problema y, en última instancia, crear soluciones duraderas, afirmó Kardaras.

"Si quieres que tu teléfono sea pequeño, haz que tu vida sea más grande".