Cinco maneras de encontrarle sentido a la vida de jubilado

En el 2018, Kitty Janas se jubiló tras décadas de años trabajando como maestra y administradora escolar, pero no consideró su siguiente etapa como unas vacaciones.

En lugar de ayudar a los estudiantes, Janas cuidó de sus padres ancianos y pasó más tiempo con sus nietos. Mientras tanto, siguió desarrollando sus habilidades de liderazgo colaborando con Kids Impact Community, una organización con sede en Milwaukee que crea oportunidades de servicio comunitario para familias. Ahora que no tiene que seguir el horario escolar, ella y su esposo por fin pueden viajar cuando quieran, y ya han visitado siete países europeos.

“Echo de menos a los niños y me encantaba mi trabajo cuando lo desempeñaba, pero no siento que me falte nada”, dijo Janas, de 63 años.

No siempre es tan fácil. Para muchas personas, la carrera profesional ofrece un sentido de identidad y propósito que puede hacer que la sola idea de la jubilación resulte poco atractiva.

"Hay quienes se encuentran en una situación en la que no desean jubilarse porque no quieren perder todo lo que su carrera les aporta: dinero, prestigio, atención, reconocimiento y relaciones", afirma Karen Carr, entrenadora de jubilación y de vida certificada, con sede en Minneapolis.

Sin embargo, los expertos afirman que quienes encuentran la manera de dar sentido a su jubilación pueden sacar el máximo provecho de esta nueva etapa de la vida.

Por qué es un desafío

Según una revisión de investigaciones del 2022 sobre la salud mental durante y después de la jubilación, esta se asocia con numerosos factores de riesgo que pueden contribuir al desarrollo de depresión en la vejez.

Para algunos, esta pérdida de sentido puede tener consecuencias negativas para la salud, como un aumento de la mortalidad por todas las causas.

Estos desafíos pueden agravarse aún más si se considera la posibilidad de aislamiento social, que afecta a casi una cuarta parte de los adultos mayores de 65 años.

Los estudios destacan los factores que contribuyen a estas dificultades y lo que puede mejorar las probabilidades de bienestar tras la jubilación. Por ejemplo, una investigación longitudinal realizada por Mo Wang, profesor de la Universidad de Florida especializado en la gestión de la jubilación, reveló que alrededor del 20% de los jubilados tardan más de un año en adaptarse a esta nueva etapa de la vida.

"Muchas veces, nunca recuperan el nivel de bienestar general que tenían antes de jubilarse", afirmó Wang. Quienes encontraron satisfacción en la jubilación antes, según Wang, compartían ciertas características: mantenían un nivel de actividad similar tras la jubilación y participaban en actividades que consideraban sustitutos significativos de su trabajo anterior.

Cómo encontrarle sentido

Sea como sea, dejar de trabajar supone un cambio importante. Pero hay mucho que puede hacer antes y durante la jubilación para facilitar la transición.

Planifique con antelación

Lo que pueda hacer durante la jubilación —y cuánto la disfrute— depende en parte de factores como sus recursos económicos y su salud general, según Eve Markowitz Preston, psicóloga clínica de Nueva York especializada en el trabajo con adultos mayores. Si aún no se ha jubilado, priorice los hábitos que le brinden más opciones cuando deje de trabajar.

Nunca es demasiado pronto para empezar a pensar en cómo quiere que sea su jubilación. Preston recomienda hablar con otras personas jubiladas para aprender de sus experiencias y preguntarles: "¿Cómo te va la jubilación y qué habría hecho de forma diferente?".

También puede iniciar tu jubilación de forma gradual tomando descansos más frecuentes, trabajando a tiempo parcial o, si es posible, disfrutando de un año sabático más largo para explorar sus intereses y disfrutar de su tiempo libre.

"Planificar un descanso antes de jubilarse puede ampliar su perspectiva y ayudarlo a planificar qué haría si tuviera tiempo", afirmó Carr.

Incorpore sus valores

Para forjar una sólida identidad fuera del trabajo, es necesario incorporar intencionalmente sus valores a la vida diaria. Carr recomienda dedicar tiempo a reflexionar y anotar una lista de sus valores fundamentales. Si, por ejemplo, elige la familia, la naturaleza, la espiritualidad, el servicio comunitario y la creatividad, puede priorizar estos ámbitos en su rutina diaria.

También puede ser útil reflexionar sobre lo que más disfrutó de su carrera o lo que te atrajo a ella en un principio. "Lo fundamental es identificar los aspectos satisfactorios de su vida laboral y encontrar maneras de mantenerlos después de la jubilación", dijo Preston. "Mucha gente no se da cuenta de lo que obtuvo del trabajo más allá del dinero".

Por ejemplo, si en su trabajo le resultaba gratificante ayudar a los demás, podría buscar una oportunidad de voluntariado que le permita contribuir a la comunidad. Si su trabajo fuera particularmente estimulante intelectualmente, podría usar su tiempo libre para tomar un curso en línea o en un centro comunitario.

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También puede explorar pasiones o intereses que nunca tuvo tiempo de cultivar; tal vez, como Janas, siempre quiso iajar más, pero el trabajo se lo impidió. O quizás tenía talento para el arte desde la infancia, pero nunca encontró el momento para perfeccionar sus habilidades pictóricas.

Mantenga su horario estructurado

El tiempo libre es una parte atractiva de la jubilación, pero un exceso puede ser perjudicial, impidiéndole participar en actividades que le den sentido a su vida. "Asegúrate de saber qué harás cada día", dijo Wang. "Deberías tener un buen horario en lugar de improvisar".

Una rutina predecible también puede favorecer la salud mental durante la jubilación: los estudios demuestran que las personas con rutinas diarias presentan niveles más bajos de depresión y ansiedad en comparación con quienes no las tienen.

Si está planeando su jubilación o ya está jubilado pero desea una mejor rutina, Carr recomienda crear un horario ideal de dos semanas, con la precisión de media hora. Además de recuperar la estructura que perdió al dejar el trabajo, reflexionar sobre cómo quiere emplear su tiempo lo ayudará a usarlo de manera efectiva y provechosa.

Aprenda cosas nuevas

Además de seguir disfrutando de las actividades que ya le gustan, la jubilación es un momento ideal para empezar un nuevo pasatiempo. Aprender algo nuevo puede enriquecer su vida después de la jubilación, dijo Wang, y darle un sentido de identidad del que se sentirá orgulloso.

Además, hacer algo nuevo es una forma de ejercicio cognitivo que puede beneficiar su mente a medida que envejece; algunos estudios sugieren que aprender en la edad adulta puede proteger la memoria y retrasar el deterioro cognitivo.

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¿No sabe por dónde empezar? Si no se considera una persona experta en tecnología, Preston sugiere que dedique tiempo a ganar confianza: internet ofrece muchas oportunidades de aprendizaje, desde videotutoriales hasta cursos en línea.

"Podemos acceder al mundo entero a través de los ordenadores, por lo que es fundamental para mantenernos activos a medida que envejecemos y perdemos la capacidad física para hacer lo que hacíamos antes", afirmó.

Replantee su forma de pensar

Cualquier cambio importante requiere un periodo de adaptación, y es normal que al principio cueste superarlo. En los momentos difíciles, recuerde que su perspectiva sobre la jubilación influye mucho en cómo la vive. Cada etapa de su vida hasta ahora ha tenido sus ventajas y desventajas. Preston recomienda recordar los aspectos positivos de esta etapa.

“Veo la jubilación con optimismo”, dijo. “No solo dejo algo atrás, sino que me dirijo hacia algo nuevo, y es una aventura. Va a ser la mejor época de mi vida”.