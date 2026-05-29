Covid prolongado: las secuelas que dejan las reinfecciones y la importancia de la vacunación

La vacunación continúa siendo una de las estrategias de salud pública más efectivas para prevenir enfermedades, reducir complicaciones y salvar vidas. Uno de estos casos es la vacunación contra el covid-19, enfermedad que, aunque ha disminuido en incidencia, ha dejado secuelas como el llamado covid prolongado, que puede afectar el sistema inmunológico y propiciar el desarrollo de problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos.

El médico internista Estuardo Rojas detalla que los efectos del covid-19 han derivado en el desarrollo del llamado covid prolongado, afección que, en algunos casos, como la miocarditis, se presenta 10 veces más en una persona no vacunada que en una inmunizada. En Guatemala, las estadísticas de vacunación contra el covid-19 registran 20 millones 491 mil 71 dosis administradas, incluidas primeras dosis, esquemas completos, dosis de refuerzo y dosis adicionales, mientras que la población supera los 18 millones de habitantes.

La pandemia de covid-19 dejó en Guatemala 20,323 fallecimientos, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hasta mayo del 2026. Mientras una parte de la población buscó completar su vacunación contra la enfermedad, otra solo cuenta con una dosis e incluso un sector se abstuvo de vacunarse, lo que, según expertos, podría traer consecuencias a futuro, principalmente entre las personas infectadas por SARS-CoV-2.

Una de las condiciones poscovid que más preocupa a los expertos es el llamado covid prolongado. Miguel Betancourt, consultor en Salud Global y Vacunología, destacó durante un congreso sobre salud y vacunación realizado por Pfizer en Brasil que el covid-19 es una enfermedad que llegó para quedarse, ya que continúa mutando y generando nuevas variantes, lo que podría representar una amenaza si alguna de ellas recupera mayor virulencia o letalidad. Por ello, subrayó que la vacunación sigue siendo prioritaria.

“Mantener una alta cobertura de vacunación contra este virus ayuda a reducir la cantidad de personas susceptibles, es decir, aquellas en las que el virus puede instalarse y encontrar condiciones óptimas para mutar y adaptarse hasta convertirse en un agente más agresivo”, comparte Betancourt.

Aunque el covid-19 lleva más de seis años en el panorama mundial, el experto destaca que aún se continúa aprendiendo sobre este virus. Se ha demostrado que provoca un estado constante de inflamación en el organismo que puede resultar nocivo.

Betancourt explica que, conforme una persona presenta reinfecciones por covid-19, esa inflamación se vuelve más grave, daña arterias y venas, y aumenta el riesgo de tromboembolias cerebrales, infartos y problemas de circulación renal.

Todas estas secuelas pueden derivar en lo que se conoce como covid prolongado o persistente. “Se ha visto que una persona infectada una vez por covid-19 tiene riesgo de desarrollar covid prolongado, pero mientras más veces se infecta, mayor es el riesgo de padecerlo y de que este se agrave, lo que incluso puede llevar a la muerte, por ejemplo, a través de un infarto”, agrega Betancourt.

Expertos consultados por Prensa Libre coinciden en que la vacunación reduce la cantidad de casos de covid prolongado y la gravedad de estos.

La vacunación contribuyó a disminuir la mortalidad y la presión sobre los sistemas de salud durante la transición del COVID-19 de pandemia a endemia, según expertos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Qué es el covid prolongado o persistente?

La infectóloga Lesly Jacinto, del Hospital General de Enfermedades de la zona 9 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), explica que estos efectos prolongados del SARS-CoV-2 consisten en un conjunto de síntomas inespecíficos que persisten o aparecen más de cuatro semanas después de una infección confirmada o probable por ese virus, sin otra explicación médica.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta condición se diagnostica formalmente cuando los síntomas aparecen dentro de los tres meses posteriores a la infección aguda, duran al menos dos meses y limitan las actividades cotidianas.

¿Por qué ocurre esto? Nancy Sandoval, infectóloga y vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología, destaca que se sabe que el virus puede persistir en reservorios del organismo de algunas personas, lo que genera una activación crónica del sistema inmunológico, desencadena respuestas autoinmunes, daña el revestimiento interno de los vasos sanguíneos y puede provocar microtrombosis.

Existen síntomas que pueden durar meses e incluso años en personas que desarrollan covid prolongado. Según Estuardo Rojas, esto ocurre debido a las mutaciones del virus, que le han permitido evadir las defensas del organismo y provocar daños de forma diferente y prolongada.

Desarrollar covid persistente es peligroso porque puede afectar múltiples órganos y provocar problemas respiratorios, neurológicos y cardíacos. El internista señala que estudios médicos revelan que las personas vacunadas también pueden presentar covid persistente, aunque con menor frecuencia e intensidad. Las complicaciones, la incidencia y la gravedad son mayores en los no vacunados, por lo que resalta que la vacunación constituye una de las mejores formas de protección.

Aunque las personas reinfectadas tienen más riesgo de desarrollar estos efectos, Rojas destaca que también pueden aparecer después de una sola infección, especialmente con las nuevas variantes.

A diferencia de un resfriado común, cuyos síntomas suelen desaparecer con analgésicos y reposo, el covid prolongado mantiene síntomas persistentes, principalmente relacionados con la inflamación. Rojas recalca que las personas vacunadas pueden desarrollar covid prolongado, pero los no vacunados tienen más probabilidades de padecerlo y de hacerlo con mayor intensidad.

La vacunación contribuyó a disminuir la mortalidad y la presión sobre los sistemas de salud durante la transición del COVID-19 de pandemia a endemia, según expertos. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Miocarditis como efecto

Uno de los debates recurrentes es si las vacunas provocan determinadas enfermedades. Rojas destaca que existe evidencia de que algunas vacunas pueden asociarse con casos de miocarditis, pero también que el covid prolongado puede provocarla.

La diferencia, explica, es considerable: por cada persona vacunada que presenta miocarditis, hay 10 personas no vacunadas que la desarrollan como consecuencia del covid prolongado, además de padecer cuadros más intensos. Todos los expertos coinciden en que la vacunación y el cumplimiento de los esquemas recomendados son fundamentales para combatir el virus.

Síntomas del covid prolongado

Se han identificado más de 200 síntomas que afectan múltiples órganos, destaca la infectóloga Lesly Jacinto. Sin embargo, los síntomas cardinales y más recurrentes en adultos y niños son:

Fatiga profunda: cansancio severo que no se alivia con el descanso.

Malestar postesfuerzo (PEM/PESE): empeoramiento drástico de los síntomas tras realizar actividades físicas o mentales que antes se toleraban bien; suele manifestarse entre 12 y 48 horas después del esfuerzo y puede durar días o semanas.

Intolerancia al esfuerzo y problemas cognitivos: dificultades para concentrarse o pérdida de memoria, conocida como “niebla mental”.

Alteraciones autonómicas: mareos, síntomas posturales y palpitaciones asociadas al síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS).

Otros síntomas comunes incluyen dificultad para respirar (disnea), dolor de cabeza, trastornos del sueño, dolores musculares o articulares y problemas digestivos, como náuseas y dolor abdominal.

¿Qué órganos o sistemas del cuerpo pueden verse afectados?

La afectación puede variar en cada paciente, dependiendo de factores individuales y de la evolución clínica posterior a la infección, destaca el Ministerio de Salud.

El covid prolongado puede afectar distintos órganos y sistemas, principalmente el respiratorio, cardiovascular, neurológico, muscular y, en algunos casos, el gastrointestinal.

“Prácticamente todos los órganos o sistemas del cuerpo pueden verse comprometidos”, señala Sandoval.

A nivel pulmonar puede haber fibrosis y alteraciones en el intercambio de gases.

El corazón puede sufrir inflamación con pocos síntomas o sin ellos. Esta afección se denomina miocarditis. También puede haber disfunción del sistema nervioso autónomo, encargado de regular la frecuencia cardíaca.

El riñón, la tiroides y el páncreas también pueden verse afectados. Incluso se han documentado casos de diabetes por destrucción directa de las células productoras de insulina.

A nivel inmunológico, pueden reactivarse virus como el de Epstein-Barr y otros virus latentes. También persisten alteraciones en la coagulación y en la función de las plaquetas.

Aunque el Covid-19 se encuentra en una etapa de endemicidad, especialistas recomiendan mantener actualizados los esquemas de vacunación para reducir hospitalizaciones y muertes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Rodrigo Sini, director sénior de Asuntos Médicos para Mercados Emergentes de Pfizer, destacó durante un encuentro de periodismo en salud en Brasil que el covid-19 se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, un padecimiento que permanece de forma constante en la población con niveles de transmisión relativamente estables.

Sini destacó que la vacunación logró reducir significativamente los casos graves, las hospitalizaciones, los ingresos a unidades de cuidados intensivos y la mortalidad, aun cuando continuaron registrándose contagios durante las distintas olas epidémicas.

Ante la evolución del SARS-CoV-2 y la aparición de nuevas variantes, señaló que cada infección produce procesos inflamatorios en distintos órganos del cuerpo y que las reinfecciones pueden aumentar el riesgo de desarrollar síntomas persistentes, como fatiga crónica, niebla mental, alteraciones cardiovasculares, mareos, taquicardia y otros problemas de salud a largo plazo.

En ese sentido, afirmó que las personas no vacunadas presentan una mayor probabilidad de sufrir cuadros graves y desarrollar complicaciones asociadas al covid prolongado, mientras que la vacunación ayuda a disminuir esos riesgos.