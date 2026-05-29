Tumores cerebrales en infantes: ensayo clínico pionero explora tratamiento con oncovirus para casos de mal pronóstico

Uno de los padecimientos de más difícil tratamiento son los tumores cerebrales pediátricos, que en algunos casos, presenta mal pronóstico e incluso tiene pocas opciones de tratamiento. Ante esta situación, médicos internacionales han iniciado un ensayo clínico pionero para explorar si los oncovirus pueden apoyar los tratamientos.

Especialistas e investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) impulsan un ensayo clínico con el que buscan determinar si la administración de un virus oncolítico dentro del tumor puede provocar una respuesta terapéutica en niños y adultos jóvenes.

En una entrevista con Prensa Libre, el Dr. Jaime Gállego, neurólogo y coordinador del Área de Tumores del Sistema Nervioso Central del CCUN, explicó que el virus oncolítico produce lisis o destrucción de la célula tumoral.

“El virus que empleamos nosotros es un adenovirus, que es el virus que produce, por ejemplo, los catarros comunes. Este se modifica genéticamente e introduce una serie de alteraciones para que reconozca con mayor afinidad la célula tumoral y se replique”, destacó el investigador principal.

A diferencia de las células tumorales, en las sanas el virus muere y no se reproduce, comparte el médico, quien resalta este como el primer efecto antitumoral del oncovirus. Durante el proceso de destrucción de la célula tumoral se liberan proteínas y marcadores tumorales que pueden estimular al sistema inmune para luchar contra el tumor, destacó el especialista.

“El mecanismo es doble: por una parte, destruye las células tumorales y, por otra, potencia la reacción del sistema inmune frente al tumor”, resaltó Jaime Gállego.

Actualmente, este ensayo clínico está en fase 2, con la que se busca abrir nuevas vías terapéuticas frente a los tumores cerebrales pediátricos. El estudio comenzó hace 15 años en los laboratorios del Cima Universidad de Navarra, donde el Grupo de Terapias Avanzadas para Tumores Sólidos Pediátricos busca, desde el 2010, tratamientos con virus para este tipo de tumores y otros cánceres pediátricos.

Ilustración sobre como funciona el virus oncovirus en los tumores cerebrales pediátricos. (Foto Prensa Libre: Cortesía CCUN)

Fase 2 del estudio

Este estudio avanza actualmente a su segunda etapa, en la que se incluirá a pacientes que no han respondido a las terapias convencionales. Este proceso comienza luego de demostrar que el oncovirus podía aplicarse en niños que padecen estos tumores.

El doctor Jaime Gállego destacó que en esta siguiente fase se busca revalidar los datos de seguridad y, además, analizar de forma más directa la eficacia de este tratamiento, debido a que en el ensayo previo observaron indicios positivos.

Para ello, se evaluará a un grupo más numeroso de pacientes de entre 1 y 25 años con tres tipos de cáncer cerebral: gliomas de alto grado, tumores embrionarios y ependimomas.

“No serán pacientes recién diagnosticados, sino pacientes que ya recibieron los tratamientos estándar, fundamentalmente radioterapia y alguna quimioterapia, pero cuyo tumor siguió avanzando o recayó pese a esos tratamientos”, explicó el investigador. Añadió que esta decisión deriva de que ya se ha demostrado en estudios preclínicos su eficacia y de que no existen alternativas terapéuticas eficaces para estos pacientes.

Esta etapa se desarrollará en dos fases y contará con 13 pacientes por cada uno de los tres tipos de tumores cerebrales. Los primeros cinco de cada grupo deberán mostrar resultados prometedores en las primeras 12 semanas del tratamiento para continuar con los demás pacientes.

El especialista destacó que el ensayo en fase 2 podría extenderse hasta por dos años y abarcar a más de 39 pacientes, por lo que esperan que los resultados continúen mostrando efectos positivos en favor de los pacientes pediátricos que padecen estos tipos de tumores cerebrales.

Foto de los investigadores del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) que impulsan un ensayo clínico que busca entender los tumores cerebrales en población pediátrica. (Foto Prensa Libre: Cortesía CCUN)