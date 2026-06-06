¿Por qué caminar en la naturaleza lo hace sentir bien? Esto dice la ciencia

Para Tori Murphy, de 28 años, pasar tiempo al aire libre no es solo un pasatiempo; es una experiencia sanadora. Como muchas personas, Murphy a veces no se siente del todo a gusto con su cuerpo y suele tener pensamientos autocríticos; en particular, le disgustan las estrías en sus muslos.

Pero estar en contacto con la naturaleza, ya sea paseando con sus hijos, haciendo senderismo sola o simplemente mirando por la ventana del coche, le brinda la perspectiva que tanto necesita sobre su apariencia.

"Nadie dice: 'Ese árbol es feo porque se cayó y los demás siguen en pie'", dijo Murphy, creador de contenido residente en Juneau, Alaska. "Que algo no sea perfecto no significa que no sea hermoso".

Décadas de investigación sugieren que pasar tiempo al aire libre tiene muchos efectos positivos para la salud mental y física, desde mejorar el estado de ánimo hasta regular la presión arterial.

Ahora, un nuevo estudio publicado en Environment International ha descubierto un posible beneficio adicional: el contacto con la naturaleza parece estar relacionado con una mayor satisfacción vital, en parte porque ayuda a las personas a desarrollar una imagen corporal más positiva.

El vínculo entre la naturaleza y la imagen corporal

Pasar tiempo en la naturaleza o cerca de ella tiene muchos beneficios potenciales. Una revisión del 2021 reveló que estar en contacto con la naturaleza (especialmente al realizar actividad física) está relacionado con una mejor salud cardiovascular, una presión arterial más baja y una reducción de los factores de riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.

Un creciente número de investigaciones sugiere que la naturaleza se asocia con una reducción del estrés, la ansiedad y la tristeza, además de un mayor sentido de propósito y bienestar general, según Gregory Bratman, profesor asociado de ciencias ambientales y forestales en la Universidad de Washington. (Pero la razón exacta sigue siendo una incógnita, afirmó Bratman).

“Recientemente se han logrado muchos avances en los posibles mecanismos que ayudan a explicar esos resultados”, dijo Bratman.

En el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de encuestas de 50 mil 363 participantes en 58 países de todo el mundo y descubrieron que el contacto con la naturaleza está asociado con una mayor apreciación del propio cuerpo a través de dos posibles vías: un aumento de la autocompasión y una sensación de restauración.

"Pasar más tiempo en la naturaleza beneficia la imagen corporal y, a su vez, fomenta una mayor satisfacción con la vida. Eso no fue sorprendente", afirmó Viren Swami, coautor del estudio y profesor de psicología en la Universidad Anglia Ruskin de Cambridge, Inglaterra. "Lo que sí resultó sorprendente fue la estabilidad de esa relación en los 58 países representados en nuestra encuesta".

La encuesta en línea incluía preguntas sobre la exposición cotidiana a la naturaleza, además de evaluar la sensación de conexión de los participantes con ella. También completaron encuestas que medían sus niveles de autocompasión y el grado de bienestar que les producían las experiencias en la naturaleza. Junto con preguntas sobre la satisfacción general con la vida, la sección de 10 preguntas sobre la apreciación corporal medía cómo los participantes “aceptan, tienen una opinión favorable y respetan el cuerpo, a la vez que rechazan los ideales de belleza promovidos por los medios como la única forma de belleza humana”.

Los resultados de la encuesta revelaron que el contacto con la naturaleza se asocia con una mayor autocompasión y una sensación de renovación, lo que conlleva una imagen corporal más positiva y una mayor satisfacción con la vida. Existen muchas razones por las que la naturaleza puede contribuir a estos cambios positivos, entre ellas, la «calma cognitiva», es decir, la capacidad de la naturaleza para promover un estado mental más tranquilo, lo que a su vez puede acallar los pensamientos negativos o angustiantes.

La naturaleza también puede ofrecer un respiro del constante bombardeo de mensajes centrados en la belleza en los medios de comunicación, a los que Swami denomina "amenazas a la imagen corporal".

“Cuando estás en la naturaleza, no te juzgan”, dijo Holli-Anne Passmore, profesora asociada de psicología en la Universidad Concordia de Edmonton y directora del Laboratorio de Investigación sobre el Significado de la Naturaleza en la Vida. “No le importa si tienes el pelo despeinado ni cuánto pesas”.

La naturaleza también puede ayudarte a sentirte conectado con algo más grande que tú mismo. “Tu perspectiva cambia. De repente te das cuenta de que estás conectado a este inmenso sistema de vida”, dijo Passmore. “Pero al mismo tiempo, te das cuenta de que tus problemas no son tan importantes en este momento”.

Cinco maneras de aprovechar al máximo el tiempo al aire libre

Unas pocas intervenciones sencillas, avaladas por expertos, pueden ayudarlo a sentirse más conectado con la naturaleza y, potencialmente, a mejorar su bienestar general y su imagen corporal.

Guarde su teléfono

Es más probable que se beneficie de la naturaleza si realmente le presta atención. "Si pasas tiempo con el teléfono en la naturaleza, los beneficios se anulan, o son los mismos que si pasaras tiempo en interiores", dijo Swami. "Los estudios lo demuestran". Si puede, evita el tiempo frente a las pantallas al aire libre para que pueda disfrutar —y sacar el máximo provecho— de su entorno natural.

Céntrese en la calidad, no en la cantidad

Si tiene poco tiempo, no se preocupe por planificar largas caminatas por el bosque o por salir de la ciudad para ir a la playa. En su investigación, Passmore afirma que las personas que se sienten más conectadas con la naturaleza se benefician más de ella, no necesariamente las que pasan más tiempo al aire libre. Simplemente intente estar presente, ya sea llevando a sus hijos al colegio o trabajando en el jardín.

Practique la atención plena cuando esté al aire libre

Una forma de conectar mejor con la naturaleza es practicar la atención plena, o simplemente prestar atención a lo que lo rodea. La próxima vez que salga, Passmore recomienda fijarse en tres cosas buenas de la naturaleza: por ejemplo, las hojas de colores vibrantes, el canto relajante de los pájaros o la sensación de la hierba bajo sus pies descalzos.

Observe cómo lo hace sentir la naturaleza

Otro de los estudios de Passmore se centró en observar la naturaleza y cómo nos hace sentir. Cuando esté al aire libre, tómese un momento para reflexionar sobre esto. ¿Se siente en paz? ¿Renovado? ¿Agradecido? Si puede, tome una foto de lo que observa y anote sus pensamientos y sentimientos para recordarlos mejor.

Encontrar puntos en común

El ejercicio predilecto de Murphy consiste en reflexionar sobre las conexiones entre su propio cuerpo y lo que observa en la naturaleza. "Cada vez que empiezo a caer en un pozo de pensamientos negativos sobre mi cuerpo, la naturaleza me ofrece un punto de comparación", afirmó.

Según Passmore, identificar puntos en común puede ayudarlo a sentirse más conectado con la naturaleza. Piense en sus propias fortalezas y reflexiona sobre cómo la naturaleza también las manifiesta.

Por ejemplo, si su cualidad favorita es la perseverancia, pregúntese cómo la naturaleza también muestra ese rasgo (quizás piense: "Las ardillas son persistentes para llegar a los comederos de pájaros"). "Es te ayuda a conectar una parte de ti con esa parte de la naturaleza", afirmó Passmore.

Lea también:

Sin importar dónde vivani qué actividades al aire libre pueda realizar con regularidad, no necesita hacer grandes cambios en su rutina para obtener beneficios reales.

"Mira por la ventana. Observa las plantas de tu casa. Si vas al trabajo, fíjate en el árbol de la parada del autobús", dijo Passmore. "Todo es increíblemente útil".