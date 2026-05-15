Cómo el fenómeno de “El Niño” llegaría antes de lo esperado y qué países se verán más afectados

Las autoridades de Colombia han informado que el fenómeno de “El Niño” podría llegar al país mucho antes de lo previsto, con condiciones calificadas de “fuertes” a “muy fuertes”, por lo que han advertido a la población sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas ante posibles impactos.

De acuerdo con declaraciones de la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, existe un 82% de probabilidades de que “El Niño” impacte en Colombia entre mayo, junio y julio.

“Esa probabilidad cambió ayer y por eso la alarma es que pudiese estar anticipado”, dijo la funcionaria en rueda de prensa.

El fenómeno de “El Niño” se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico.

Esto no solo produce intensas sequías, sino que altera los patrones meteorológicos a escala mundial.

El fenómeno meteorológico de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto y será "fuerte o muy fuerte", por lo que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar los impactos de una crisis hídrica en el país, alertó este viernes la ministra colombiana de Ambiente, Irene… pic.twitter.com/HPf5SJiKfO — Telemetro Reporta (@TReporta) May 15, 2026

Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) también advirtió que “El Niño” llegaría mucho antes de lo previsto, por lo que sus impactos a escala mundial se sentirán en diferentes regiones.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo el pasado 14 de mayo que “El Niño” podría alcanzar su máxima intensidad a finales del 2026.

El fenómeno meteorológico de El Niño llegará a Colombia antes de lo previsto y será "fuerte o muy fuerte", por lo que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar los impactos de una crisis hídrica en el país, alerta el Gobierno.https://t.co/UiosBDCKcN — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 15, 2026

En concreto, se espera que “El Niño” cause mayores precipitaciones en el sur, lo que provocaría inundaciones y un déficit de lluvias tanto en Centroamérica como en Norteamérica.

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