Cómo el fenómeno de “El Niño” llegaría antes de lo esperado y qué países se verán más afectados

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Cómo el fenómeno de “El Niño” llegaría antes de lo esperado y qué países se verán más afectados

Expertos señalan que el fenómeno meteorológico de "El Niño" podría llegar mucho más antes de lo previsto.

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El Niño en Texas

Los escombros ocasionados por las inundaciones del súper fenómeno "El Niño" en el área de Kerrville, Texas, en marzo del 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades de Colombia han informado que el fenómeno de “El Niño” podría llegar al país mucho antes de lo previsto, con condiciones calificadas de “fuertes” a “muy fuertes”, por lo que han advertido a la población sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas ante posibles impactos.

De acuerdo con declaraciones de la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez, existe un 82% de probabilidades de que “El Niño” impacte en Colombia entre mayo, junio y julio.

“Esa probabilidad cambió ayer y por eso la alarma es que pudiese estar anticipado”, dijo la funcionaria en rueda de prensa.

El fenómeno de “El Niño” se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano Pacífico.

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Esto no solo produce intensas sequías, sino que altera los patrones meteorológicos a escala mundial.

Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) también advirtió que “El Niño” llegaría mucho antes de lo previsto, por lo que sus impactos a escala mundial se sentirán en diferentes regiones.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) dijo el pasado 14 de mayo que “El Niño” podría alcanzar su máxima intensidad a finales del 2026.

En concreto, se espera que “El Niño” cause mayores precipitaciones en el sur, lo que provocaría inundaciones y un déficit de lluvias tanto en Centroamérica como en Norteamérica.

Lea también: El Niño podría prolongar la canícula y aumentar necesidad de riego en Guatemala




ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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