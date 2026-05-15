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Temperaturas de hasta 40°C y posibles lluvias marcarán el clima en Guatemala este fin de semana del 16 y 17 de mayo
El Insivumeh pronostica clima cálido para este fin de semana y no descarta lluvias.
El 16 y 17 de mayo serán calurosos en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El calor continuará en Guatemala este fin de semana, 16 y 17 de mayo, aunque también hay posibilidad de lluvia en algunas regiones, según el boletín compartido por el Insivumeh.
El pronóstico para el país es de ambiente cálido y húmedo durante el día, áreas con niebla matutina y poca nubosidad alternada con nublados parciales.
Además, se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica del sur al centro del país.
Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a condiciones locales y sistemas de baja presión, según el Insivumeh.
Las temperaturas altas de este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendios forestales.
De acuerdo con los análisis realizados y las salidas de los modelos meteorológicos, para la próxima semana aumenta la posibilidad de lluvia del sur al centro del país.
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Temperaturas máximas
El Insivumeh detalló las temperaturas máximas para el 16 y 17 de mayo.
- Capital: 29 °C a 31 °C
Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C
- Regiones del Pacífico: 35 °C a 38 °C
- Región norte: 37 °C a 39 °C
- Alta Verapaz: 28 °C a 36 °C
- Caribe: 34 °C a 36 °C
- Región del Motagua y valles de oriente: 38 °C a 40 °C
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