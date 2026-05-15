Temperaturas de hasta 40°C y posibles lluvias marcarán el clima en Guatemala este fin de semana del 16 y 17 de mayo 

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Temperaturas de hasta 40°C y posibles lluvias marcarán el clima en Guatemala este fin de semana del 16 y 17 de mayo 

El Insivumeh pronostica clima cálido para este fin de semana y no descarta lluvias.

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CALOR EN GUATEMALA

El 16 y 17 de mayo serán calurosos en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El calor continuará en Guatemala este fin de semana, 16 y 17 de mayo, aunque también hay posibilidad de lluvia en algunas regiones, según el boletín compartido por el Insivumeh.

El pronóstico para el país es de ambiente cálido y húmedo durante el día, áreas con niebla matutina y poca nubosidad alternada con nublados parciales.

Además, se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica del sur al centro del país.

Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a condiciones locales y sistemas de baja presión, según el Insivumeh.

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Las temperaturas altas de este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendios forestales.

De acuerdo con los análisis realizados y las salidas de los modelos meteorológicos, para la próxima semana aumenta la posibilidad de lluvia del sur al centro del país.

Para leer más: Fenómeno de El Niño amenaza con sequías severas, calor excesivo y pérdidas agrícolas en Guatemala

Temperaturas máximas

El Insivumeh detalló las temperaturas máximas para el 16 y 17 de mayo.

  • Capital: 29 °C a 31 °C

  • Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C
  • Regiones del Pacífico: 35 °C a 38 °C
  • Región norte: 37 °C a 39 °C
  • Alta Verapaz: 28 °C a 36 °C
  • Caribe: 34 °C a 36 °C
  • Región del Motagua y valles de oriente: 38 °C a 40 °C

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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