Temperaturas de hasta 40°C y posibles lluvias marcarán el clima en Guatemala este fin de semana del 16 y 17 de mayo 

El calor continuará en Guatemala este fin de semana, 16 y 17 de mayo, aunque también hay posibilidad de lluvia en algunas regiones, según el boletín compartido por el Insivumeh.

El pronóstico para el país es de ambiente cálido y húmedo durante el día, áreas con niebla matutina y poca nubosidad alternada con nublados parciales.

Además, se prevén lloviznas o lluvias con actividad eléctrica del sur al centro del país.

Las lluvias previstas para este fin de semana se asocian a condiciones locales y sistemas de baja presión, según el Insivumeh.

Las temperaturas altas de este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendios forestales.

De acuerdo con los análisis realizados y las salidas de los modelos meteorológicos, para la próxima semana aumenta la posibilidad de lluvia del sur al centro del país.

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Temperaturas máximas

El Insivumeh detalló las temperaturas máximas para el 16 y 17 de mayo.

Capital: 29 °C a 31 °C



Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C



Altiplano central y occidental: 26 °C a 32 °C Regiones del Pacífico: 35 °C a 38 °C



Región norte: 37 °C a 39 °C



Alta Verapaz: 28 °C a 36 °C



Caribe: 34 °C a 36 °C



Región del Motagua y valles de oriente: 38 °C a 40 °C

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