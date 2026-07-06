La disputa familiar de Bolsonaro pone en peligro la candidatura presidencial del hijo de un aliado de Trump en Brasil

Michelle Bolsonaro se sienta junto a una escultura dorada de una mano que dice "Te amo". Mirando directamente a la cámara, la esposa del expresidente Jair Bolsonaro procede a criticar duramente a su hijo. Flávio Bolsonaro se postula a la presidencia de Brasil, en parte para lograr la liberación de su padre, aliado del presidente Donald Trump. Michelle Bolsonaro, quien ha liderado el ala femenina de su partido de derecha, ha dedicado el último año a reclutar y capacitar a mujeres cristianas conservadoras para el liderazgo político.

Pero ahora, en un video producido profesionalmente y publicado la semana pasada, la ex primera dama de 44 años describía una llamada telefónica en la que decía que Flávio, su hijastro de 45 años, la había humillado. “Fue muy duro conmigo, me faltó al respeto y me maltrató”, dice. Le dijo que se mantuviera al margen de las decisiones del partido, según cuenta, porque “no entendía nada de política”.

“Tras esa humillación”, concluye, “comprendí que no quería mi apoyo”. El drama familiar, que se produce a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales, representa el último desafío para la campaña de Flávio por derrocar al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. En una contienda reñida, los evangélicos y las mujeres —votantes con quienes Michelle tiene gran influencia— podrían resultar decisivos. En un momento en que los políticos de derecha están en ascenso en toda Latinoamérica, Trump ha dejado clara su preferencia.

A principios de junio, recibió a Flávio en la Casa Blanca para una visita al Despacho Oval y, posteriormente, publicó fotos de ambos, refiriéndose a él como: “¡Un joven inteligente que ama mucho a su país, Brasil!”. Michelle publicó el video mientras Brasil se preparaba para jugar contra Escocia en el Mundial. Flávio inicialmente intentó restarle importancia. "Es día de partido", dijo en un video publicado en redes sociales. "Nada ni nadie" arruinaría su buen humor. Al día siguiente, afirmó que nunca había tenido la intención de faltarle el respeto a Michelle.

"Si lo hice, pido disculpas", dijo en otro video. Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intentar un golpe militar tras perder las elecciones del 2022 ante Lula, aún no se ha pronunciado públicamente. Fue Jair quien eligió a Flávio el año pasado para desafiar a Lula, después de que algunos propusieran la candidatura de Michelle. Para Flávio, el video de Michelle llega en un momento ya de por sí difícil.

Ha estado intentando recuperarse de las revelaciones de que solicitó millones de dólares a un banquero acusado de orquestar uno de los mayores fraudes financieros de Brasil para financiar una película sobre Jair. Al inicio de la campaña, Flávio estaba prácticamente empatado en las encuestas con Lula. Después de que Intercept Brasil publicara grabaciones del intercambio en mayo, cayó entre cuatro y siete puntos porcentuales. Más recientemente, su descenso parecía haberse estabilizado en este país tan polarizado.

Las mujeres, que constituyen la mayoría del electorado brasileño y entre los evangélicos, fueron cruciales para la victoria de Jair Bolsonaro en el 2018, pero se inclinaron hacia Lula en el 2022. Ambas campañas consideran a estos grupos clave para ganar las elecciones de octubre. Michelle, cristiana evangélica, ha ayudado a los Bolsonaro a conectar con ellos. Se espera que su campaña para promover a las mujeres conservadoras en la política haya contribuido a la elección de un número récord de ellas al Congreso.

Los rumores de tensión entre la antigua familia presidencial no son nuevos. Pero el vídeo de Michelle es la primera vez que expone la disputa con tanto detalle, utilizando grabaciones de archivo, gráficos y un guion. Los aliados de Flávio están cada vez más preocupados de que la reprimenda pública de Michelle pueda convertirse en un revés decisivo para su candidatura antes de que la campaña comience oficialmente en agosto.

“Si no llegamos a un acuerdo, perderemos las elecciones y Jair Bolsonaro será quien pague las consecuencias”, declaró Valdemar Costa Neto, presidente de su partido, a Rádio Gaúcha. Algunos instan a Flávio a anunciar una candidata a la vicepresidencia para frenar la pérdida de apoyo entre las mujeres y los votantes evangélicos. Los partidarios de Michelle afirman que este episodio ha puesto de manifiesto su fortaleza política y debería reafirmarla como una de las voces más importantes dentro del movimiento de su esposo.

El martes, renunció a su cargo como líder del ala femenina. "Mi prioridad ahora es cuidar de mi familia y de mi esposo, que me necesita", dijo en el video. "Mi futuro político está en manos de Dios. Él proveerá todo".