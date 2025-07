Bolsonaro exhibe su tobillera electrónica ante diputados y provoca tumulto en el Congreso brasileño

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) exhibió este lunes, por primera vez, la tobillera electrónica que debe usar por orden judicial en el proceso que enfrenta por intento de golpe de Estado, durante una visita a la Cámara de Diputados en Brasilia que terminó en tumulto y con un diputado herido.

Durante un discurso improvisado ante simpatizantes, el líder de la ultraderecha brasileña insistió en su inocencia y calificó la tobillera como una “humillación máxima”.

—No robé fondos públicos, no desvié dinero, no maté a nadie, no traficaba con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país —afirmó ante sus seguidores.

Bolsonaro mostró la tobillera a la prensa tras una reunión con diputados y senadores opositores en la Cámara de Diputados.

El acto generó tumulto entre asistentes y periodistas. Una mesa de vidrio terminó quebrada y el diputado Nikolas Ferreira, aliado del exmandatario, sufrió un golpe cerca del ojo, al parecer con un celular. Aunque sangró ligeramente, afirmó que “no fue grave”, según medios locales.

La tobillera es una de las cinco nuevas medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema a Bolsonaro, acusado de encabezar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones del 2022.

También tiene prohibido salir de su residencia entre las 19.00 y las 7.00 horas, así como los fines de semana; usar redes sociales; contactar a embajadores o diplomáticos; y acercarse a embajadas o comunicarse con otros procesados.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, justificó las medidas ante los indicios de coacción, obstrucción a la justicia y atentado contra la soberanía nacional, según un informe de la Policía Federal.

Según la investigación, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro —residente en Estados Unidos desde marzo—, intentaron “inducir, instigar y ayudar” al Gobierno de Donald Trump a ejecutar actos hostiles contra Brasil, con el fin de archivar el proceso por golpismo.

Este caso, que podría llevar al exmandatario a una condena de hasta 40 años de prisión, motivó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump a anunciar un arancel del 50% adicional a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto.

Trump calificó el juicio contra Bolsonaro como una “caza de brujas” y pidió que “termine de inmediato”.