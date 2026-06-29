La UE cobrará una tasa de tres euros a paquetes de Temu, Shein y AliExpress

La Unión Europea (UE) comenzará el 1 de julio a cobrar una tasa de tres euros a los paquetes de hasta 150 euros comprados fuera del bloque, una medida que busca atajar la avalancha de importaciones baratas que entra al mercado europeo, sobre todo desde China, a través de plataformas en línea como Temu, Shein o AliExpress.

El comercio electrónico ha disparado la llegada de estos paquetes de bajo valor que, hasta ahora, estaban exentos de aranceles, por lo que las aduanas europeas reciben cada día 15 millones de ellos, un volumen que dificulta controlar que cumplen las normas europeas y combatir el fraude.

Tres euros por tipo de producto

En la práctica, la UE aplicará un cargo de tres euros por cada tipo de producto que venga en el paquete. De ese modo, si este contiene un pantalón y veinte camisetas, se cobrarán seis euros, mientras que si incluye un pantalón, una camiseta y una gorra, el recargo será de nueve euros, por ejemplo.

Los encargados de pagar estas cuantías al fisco serán las propias plataformas de venta en línea o las empresas que importen los productos, aunque estas podrían repercutirlas en el consumidor.

Desde la organización de consumidores BEUC explican que estas plataformas podrían reflejar ese costo al aumentar sus precios de venta, sin necesidad de especificar cuánto corresponde a la tasa, pero recuerdan que, en todo caso, están obligadas a informar al consumidor del precio final de la compra antes del pago, para evitar recargos sorpresa cuando reciba los productos.

En ese sentido, advierten que las empresas de mensajería o los servicios de correos no pueden cobrar la tasa a los destinatarios de los paquetes.

En el pasado, a raíz de otros cambios fiscales, se dieron casos en los que estas empresas enviaban una factura al consumidor si no lograban identificar al responsable del impuesto, algo que no está permitido, según explicó la responsable de Asuntos Internacionales de BEUC, Léa Auffret.

"Vamos a vigilar la situación", dijo Auffret, quien subrayó que solo en casos "residuales" el consumidor será el responsable directo de la tasa.

Avalancha de envíos chinos

La tasa se aplicará de manera temporal, hasta el 1 de julio del 2028, cuando entrará en vigor la reforma más amplia de las aduanas de la UE, que eliminará la exención de derechos aduaneros de la que se benefician los paquetes de menos de 150 euros desde los años ochenta y comenzará a imponerles aranceles en función de su contenido.

La reforma fue aprobada en noviembre del año pasado, pero los gobiernos de la UE no querían esperar tres años para atajar un problema que consideran urgente, por lo que en diciembre adoptaron esta tasa temporal.

El volumen de estos envíos baratos se ha cuadruplicado desde el 2022, hasta los 5 mil 900 millones de paquetes en el 2025. Estos representan el 98% de todos los que entran en la UE por comercio electrónico, pero solo el 2% del valor de las importaciones, ya que, en promedio, no alcanzan los nueve euros, según datos de la Comisión Europea.

El 93% procede de China, muy por encima del 2% del Reino Unido y del 1% de Estados Unidos. El Ejecutivo comunitario atribuye ese aumento al crecimiento "exponencial" del comercio en línea, en particular de Temu y Shein, que han ganado millones de consumidores en la UE gracias a una "penetrante publicidad en línea, precios bajos y envíos ultrarrápidos".

Esta llegada masiva de paquetes directamente al consumidor aumenta el riesgo de que entren productos falsificados o inseguros y distorsiona la competencia con los fabricantes europeos, que deben respetar las normas comunitarias y pagar aranceles cuando importan grandes cantidades.

Además, perjudica al medioambiente y favorece el fraude, según las autoridades comunitarias y la industria europea, que desde hace tiempo reclamaban medidas.

A la tasa de tres euros se sumará, a partir del otoño, una nueva "tasa de gestión" para todos los paquetes pedidos a países fuera de la UE que lleguen directamente al consumidor. Su cuantía aún debe ser decidida por la Comisión Europea, que inicialmente había sugerido fijarla en dos euros.