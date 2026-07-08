¿Eliminó la amenaza nuclear? Por qué Trump califica la guerra en Irán como “un éxito”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles la guerra en Irán como "un tremendo éxito" porque logró eliminar la amenaza nuclear de la República Islámica.

"Lo más importante es que gente loca no tenga acceso a armas nucleares, y eso es lo que hemos conseguido", aseguró el mandatario en una rueda de prensa en Ankara, al terminar la cumbre de la OTAN y poco antes de partir rumbo a Estados Unidos.

"Irán no puede tener un arma nuclear. Lo llamo 'desnuclearizar Irán', y eso es lo que ha pasado. Nunca van a tener un arma nuclear", insistió Trump, en referencia a los bombardeos contra instalaciones atómicas de la República Islámica en el 2025 y este año.

En cuanto a los 440 kilos de uranio altamente enriquecido producidos por Irán, aseguró que "ese material está tan profundo bajo una montaña, es una montaña de granito que se derrumbó encima. Tomaría meses sacarlo".

El uranio enriquecido al 60%, producido por Irán antes de junio del 2025, cuando se produjeron los primeros bombardeos de Israel y Estados Unidos, tiene una pureza cercana a la necesaria para construir armas atómicas.

Irán asegura que necesita ese material para fines médicos e industriales, mientras que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) destaca que la República Islámica es el único país del mundo sin armas nucleares que produce uranio con esa pureza.

Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques anoche, por lo que Trump aseguró hoy que da por terminado el acuerdo marco para un alto el fuego entre las partes.

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