Republicanos bloquean polémico plan de recortes fiscales de Trump, que incluye impuestos a las remesas

La megapropuesta busca cimentar las promesas de Trump de extender las exenciones fiscales de su primer mandato (2017-2021) e incluir nuevas rebajas, pero las discusiones de esta semana en varios comités de la Cámara de Representantes evidenciaron la reticencia de varios republicanos clave para que esta avance hasta llegar al pleno.

Los legisladores celebraron sesiones maratónicas para adelantar el nombrado “GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY” y lograr su aprobación ante la Cámara Baja y el Senado previo al Día de los Caídos, el 26 de mayo, con la intención de que llegue al Despacho Oval antes del simbólico 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.

Pero en una reunión este viernes del Comité del Presupuesto de la Cámara Baja, cinco representantes del ala conservadora republicana votaron en contra debido a que, según dijeron, este aumentaría el déficit presupuestario.

“Estamos emitiendo cheques que no podemos cobrar y nuestros hijos van a pagar las consecuencias“, dijo Chip Roy, uno de los que dieron la espalda a la propuesta.

“Este proyecto de ley es profundamente insuficiente; no cumple lo que decimos que hace con respecto a los déficits”, aseguró.

La negativa de los cinco republicanos – de tres que se necesitaban para retrasar el avance del proyecto – es vista como una inusual rebelión entre las filas del Partido Republicano a las presiones de Trump.

“Los republicanos DEBEN UNIRSE tras “EL GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY‘”, escribió horas antes Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario, que acaba de cerrar una gira de cuatro días por Oriente Medio, insistió en que esta propuesta “no solo recorta los impuestos a TODOS los estadounidenses, sino que también dejará sin (el plan médico) Medicaid a millones de inmigrantes indocumentados con la intención de protegerlo para quienes realmente lo necesitan”.

Sin el visto bueno del Comité de Presupuesto, el megaproyecto podría quedar estancado en esa comisión.

La megapropuesta también incluye un polémico impuesto del 5 % a las remesas enviadas fuera del país, que este viernes provocaron nuevas críticas del Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo considera “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría a los migrantes mexicanos en EE.UU.

