Según una nueva propuesta del consejo, los contribuyentes con mayores ingresos de Washington D.C. podrían pagar más impuestos

La concejala de Washington D. C. Brianne K. Nadeau —demócrata por el Distrito 1— presentó la semana pasada un nuevo impuesto para las personas con mayores ingresos de la ciudad, con lo que retomó una propuesta que ha impulsado durante meses, mientras los legisladores municipales buscan nuevas fuentes de ingresos en medio de un déficit presupuestario. La propuesta impondría un impuesto del 3% sobre las inversiones y otros ingresos pasivos para las personas que ganen más de US$400 mil al año y los hogares que ganen más d0 US$500 mil anuales.

Según Nadeau, este impuesto generaría unos US$200 millones el primer año y US$100 millones en los años siguientes. La medida, llega semanas después de que el consejo aprobara un presupuesto que recurrió a las reservas de la ciudad para evitar recortes drásticos en algunos servicios ante las sombrías previsiones de ingresos, a pesar de las fuertes objeciones de la alcaldesa Muriel E. Bowser —demócrata— y del director financiero de la ciudad. Nadeau fue uno de los varios concejales que expresaron su preocupación por el uso de los fondos de reserva y pidieron impuestos adicionales, que el consejo tiene previsto considerar en otoño.

En una entrevista, Nadeau afirmó que su nueva medida de impuesto sobre el patrimonio tenía como objetivo distribuir equitativamente la carga impositiva entre los residentes. “No estamos gravando los ingresos pasivos de la misma manera que gravamos los ingresos del trabajo”, dijo. “En realidad, quienes perciben los ingresos más bajos están soportando una carga mucho mayor que quienes pueden permitirse pagar más”. A principios de este año, funcionarios del Distrito de Columbia anunciaron que la ciudad enfrentaba un déficit presupuestario de US$1 mil 100 millones debido al aumento de los costos y a la falta de proyecciones de ingresos, lo que llevó a Bowser a proponer un presupuesto con recortes de cientos de millones de dólares.

Sin embargo, tras identificar unos US$450 millones adicionales, incluyendo US$150 millones provenientes de las reservas, el consejo municipal pudo mantener muchos servicios en sus niveles actuales. “En resumen, nos enfrentamos a un precipicio fiscal. Se necesitaron muchos fondos extraordinarios para arreglar el presupuesto de este año y no tendremos esa opción el año que viene”, dijo Nadeau en un comunicado en el que anunciaba el impuesto sobre el patrimonio. Los grupos que abogan por impuestos bajos y la comunidad empresarial de la ciudad se han opuesto a la propuesta fiscal, argumentando que frenaría la inversión y ahuyentaría a los residentes de altos ingresos de la ciudad.

La propuesta de Nadeau “no perjudicaría a los ricos ni resolvería los problemas financieros de Washington D.C.”, declaró Andrew Wilford, director de política estatal de la National Taxpayers Union Foundation. “Por el contrario, probablemente afectará a las familias consideradas de clase media, dado el exorbitante costo de vida del Distrito, y obligará a los ricos a buscar mejores oportunidades, reduciendo así la base impositiva de Washington D.C. en el futuro”. Bowser también se ha manifestado en contra del aumento de impuestos a los residentes, advirtiendo que esto reduce la competitividad del Distrito para las empresas.

"No podemos permitirnos perjudicar la competitividad del Distrito ni frenar el crecimiento económico que necesitamos para atraer nuevos residentes y empresas y recuperarnos de DOGE", escribió Bowser en una carta a los concejales el mes pasado. En la entrevista, Nadeau calificó la oposición a su proyecto de ley como una “reacción precipitada”. Señaló que el umbral de ingresos en su proyecto de ley es más alto que el de un impuesto federal sobre el patrimonio similar. “Cualquiera que analice los detalles verá que en realidad se trata de una medida muy responsable”, afirmó.

La concejala Janeese Lewis George -demócrata del distrito 4-, candidata demócrata a la alcaldía, se ha manifestado a favor de nuevos impuestos para financiar programas para familias trabajadoras, y durante la campaña de las primarias planteó la posibilidad de un impuesto a las grandes empresas no residentes. “Una importante laguna legal en las leyes tributarias de Washington D.C. permite que algunos propietarios adinerados de negocios altamente rentables en la ciudad no paguen impuestos al Distrito, simplemente porque residen en Maryland o Virginia (u otro estado)”, declaró Lewis George a través de un portavoz de su campaña.

“Esto es indignante e injusto. Los residentes de Washington D.C. que poseen negocios aquí pagan lo que les corresponde, y los propietarios que residen fuera del estado también deberían hacerlo”. Nadeau, que no se presentó a la reelección, presentó el proyecto de ley poco antes del receso de verano del consejo, lo que significa que los legisladores lo debatirán cuando comience la nueva sesión en septiembre. El presidente del Consejo del Distrito de Columbia, Phil Mendelson (demócrata), se ha comprometido a celebrar una audiencia en otoño para considerar posibles cambios fiscales.