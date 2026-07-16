Cómo afectarán los nuevos aranceles de EE. UU. a las exportaciones de Brasil

El arancel adicional que Estados Unidos anunció el miércoles sobre parte de los productos procedentes de Brasil afectará a exportaciones brasileñas por cerca de US$11 mil 200 millones, según cálculos divulgados este jueves por la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil).

El valor represente cerca del 29.7 % de los US$37 mil 700 millones en exportaciones brasileñas a Estados Unidos el año pasado.

De acuerdo con la patronal que agrupa a las grandes empresas brasileñas y estadounidenses con negocios en los dos países, teniendo en cuenta las excepciones, la medida afecta a cerca de 3.000 productos exportados por Brasil.

Estados Unidos anunció el miércoles que impondrá a partir del 22 de julio un arancel adicional del 25 % sobre gran parte de las importaciones procedentes de Brasil como sanción por diferentes prácticas comerciales desleales brasileñas que afectan sus exportaciones hacia el país sudamericano.

Amcham calificó la medida como “muy negativa” para la relación bilateral y dijo que la sanción ubica a Brasil entre los países con las condiciones más restrictivas en el mundo para acceder al mercado estadounidense.

“Ese tratamiento contrata con el creciente superávit comercial de Estados Unidos con Brasil, de US$41 mil 800 millones en bienes y servicios en 2025, y con el bajo nivel de los aranceles efectivamente aplicados por Brasil sobre productos estadounidenses”, afirmo la Amcham en un comunicado.

De acuerdo con el Gobierno brasileño, el 76 % de las importaciones procedentes de Estados Unidos en 2025 entraron en el país sin pagar aranceles de importación, y el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3.1 %.

El director de Políticas Públicas de Amcham, Fabrizio Panzini, afirmó que, gracias a las excepciones que fueron anunciadas el miércoles, el valor de exportaciones impactada por la sanción se redujo desde los 13.400 millones de dólares inicialmente calculados hasta US$11 mil 200 millones.

Amcham preveía inicialmente que cerca del 56 % de las exportaciones serían excluidas de la sanción, pero ese porcentaje, por los nuevos cálculos, llegó a casi el 62 %.

La lista de excepciones incluye importante productos exportados por Brasil a Estados Unidos como carnes, café, petróleo y aviones.

Pero en la lista no figuran productos de sectores brasileños que, según Panzini, son muy dependientes de sus ventas a Estados Unidos, como maderas y máquinas y equipos.

“Amcham Brasil considera positiva la definición de una lista expresiva de productos excluidos de los aranceles adicionales, lo que contribuyó para mitigar parte de sus impactos, y solicita la creación de un mecanismo para evaluar nuevas exclusiones para productos cuyas tasas puedan generar impactos económicos desproporcionados para empresas y consumidores”, dijo la patronal.

Según Amcham, el aumento de los aranceles tiende a profundizar la caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, que bajaron un 13 % en el primer semestre del año, y a hundir la participación de EE.UU. en las ventas brasileñas a su menor nivel histórico.

Las exportaciones de Brasil hacia su segundo mayor socio comercial cayeron desde US$20 mil millones en el primer semestre del año pasado hasta US$17 mil 400 millones en el mismo período de 2026 por la elevación de los aranceles estadounidenses.

Según datos del Gobierno brasileño, las exportaciones que más cayeron en el primer semestre fueron las de petróleo, con una reducción del 30 %, semimanufacturados de hierro y acero (-21,7 %) y café (-34 %).

La participación de Estados Unidos en las exportaciones brasileñas, que llegó a ser del 27.5 % en 2002, cayó desde el 12.1 % en 2025 hasta el 9.4 % en el primer semestre de este año.

Además de perjudicar productores brasileños, el arancel adicional tiende a elevar los costes para empresas y consumidores de Estados Unidos, a reducir la competitividad de sus industrias que usan insumos brasileños y a ampliar su dependencia a los abastecedores asiáticos, según la patronal.

“También puede afectar negativamente las inversiones bilaterales, que tienen una estrecha relación con el dinamismo de los intercambios entre los dos países”, agregó el organismo.