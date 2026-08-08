Capturan a sospechoso por masacre en Boca del Monte donde murieron “La Mi Amor” y otras seis personas

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este sábado 8 de agosto a Miguel “N”, de 19 años, a quien investiga por su posible vinculación con el ataque armado que dejó siete muertos en Boca del Monte, Villa Canales.

Entre las víctimas se encuentra María Eugenia Reyes, conocida en redes sociales como “La Mi Amor”, quien difundía videos junto con su hijo Francisco Tello Reyes, conocido como “Pako GT”.

Según la PNC, Miguel “N” fue detenido en el asentamiento El Cerrito, Anillo Periférico, zona 7, cuando conducía una camioneta Tucson, modelo 2015, con placas P-0116FWH. El vehículo tenía reporte de hurto y las placas estaban alteradas. El detenido tampoco portaba licencia de conducir.

La Policía informó que, luego de verificar las placas y consultar el número de chasis, estableció que la camioneta tenía reporte de hurto del 21 de marzo del 2026 y que le correspondían las placas P-0107LHJ.

Personal de la Unidad de Expertaje de Vehículos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) determinó que las placas colocadas en el automotor presentaban alteraciones.

La camioneta quedó a disposición del Ministerio Público (MP) para las diligencias correspondientes. Según la PNC, se investiga si el vehículo fue utilizado en el ataque de Boca del Monte.

Siete muertos en Boca del Monte

La captura forma parte de las pesquisas por el ataque armado ocurrido el sábado último en Boca del Monte, Villa Canales, donde murieron siete personas.

Entre las víctimas estaban Francisco Tello, María Eugenia Reyes y Boris Tello.

El ataque ocurrió en una vivienda donde se celebraba el cumpleaños de una vecina. Hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra las personas que estaban en el lugar.

La PNC y el MP investigan el móvil del ataque y buscan identificar a los responsables.

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