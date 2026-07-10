Trump revela cuál será la respuesta de EE. UU. si Irán lo asesina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dejó instrucciones al Pentágono para ejecutar un ataque contra Irán "a niveles nunca antes vistos" si llegara a ser asesinado como consecuencia de un supuesto complot atribuido a la República Islámica.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con The New York Post, en la que aseguró que considera que ha sido un objetivo de Teherán desde hace varios años.

"He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", declaró el mandatario estadounidense.

JUST NOW: President Trump has officially declared that the ceasefire with Iran is OVER!! 🇺🇸🇮🇷



The Commander-in-Chief confirmed that while the United States remains open to continued talks with Tehran, Washington no longer considers the ceasefire to be in effect.



The… pic.twitter.com/SyuCDPgbq5 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) July 10, 2026

¿Por qué hizo esa advertencia?

Trump respondió a versiones periodísticas que señalaban que Israel habría advertido a Estados Unidos sobre un posible plan de Irán para asesinarlo.

Sin embargo, el propio mandatario matizó esa información al señalar que no existe evidencia de un complot reciente, aunque insistió en que desde hace años figura entre los principales objetivos del Gobierno iraní.

"Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos", afirmó durante la entrevista.

Las tensiones entre EE. UU. e Irán siguen en aumento

Las declaraciones de Trump se producen en medio de un nuevo deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán, marcado por recientes enfrentamientos militares y el fin del alto el fuego que ambas partes mantenían desde el mes pasado.

Días antes, durante la cumbre de la OTAN, el mandatario ya había reconocido que Irán lo considera uno de sus principales objetivos y relacionó esas amenazas con la operación militar ordenada durante su primer mandato en la que murió el general iraní Qasem Soleimani, en enero de 2020.

"The Islamic Republic of Iran has asked us to continue “talks.” We have agreed to do so, but the United States has stated to them, in no uncertain terms, that the Cease Fire is OVER! Thank you for your attention to this matter." - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/TzZikn1Cya — The White House (@WhiteHouse) July 10, 2026

Pese a su advertencia, Trump aseguró que Estados Unidos continuará las conversaciones con Irán para intentar reducir las tensiones.

En una publicación en su red social Truth Social, indicó que Teherán solicitó retomar el diálogo, aunque dejó claro que considera terminado el alto el fuego que había sido alcanzado semanas atrás.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", escribió.

El contexto del conflicto

La advertencia de Trump ocurre meses después de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, un conflicto que modificó el equilibrio político en la región.

En ese contexto, Irán confirmó recientemente la muerte de su líder supremo, Alí Jameneí, tras un bombardeo ocurrido durante el inicio de la ofensiva, mientras continúan las especulaciones sobre el estado de salud y la situación de su sucesor, Mojtaba Jameneí.

Las declaraciones del presidente estadounidense vuelven a colocar la relación entre Washington y Teherán en el centro de la atención internacional, en un escenario marcado por amenazas mutuas, negociaciones diplomáticas y una creciente tensión en Medio Oriente.

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