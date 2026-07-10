¿Por qué la ley de vivienda entrará en vigor aunque Trump se niegue a firmarla?

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¿Por qué la ley de vivienda entrará en vigor aunque Trump se niegue a firmarla?

Trump reiteró que no firmará la ley de vivienda, pero la Constitución permite que entre en vigor este sábado si no la veta dentro del plazo.

EFE

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Foto de referencia. Donald Trump reiteró que no firmará la ley de vivienda, aunque la legislación entrará en vigor automáticamente si no ejerce su derecho al veto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Donald Trump reiteró que no firmará la ley de vivienda, aunque la legislación entrará en vigor automáticamente si no ejerce su derecho al veto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que no firmará el proyecto de ley de vivienda que ya fue aprobado por el Congreso pese a que entrará en vigor este sábado, siempre y cuando el mandatario no tome medidas específicas en contra.

No firmaré el Proyecto de Ley de Vivienda —que ya ha sido aprobado plenamente por el Congreso y enviado a la Casa Blanca— en señal de protesta por el hecho de que el Senado de los Estados Unidos es incapaz de aprobar la LEY “SAVE AMERICA” (Salvar a Estados Unidos)”, escribió Trump en su red Truth Social este viernes.

Según la Constitución, el presidente dispone de diez días, sin contar los domingos, para vetar o firmar un proyecto de ley tras recibirlo del Congreso, pero si no actúa dentro de ese plazo, el proyecto de ley se convierte automáticamente en ley.

Trump canceló el pasado 24 de junio la ceremonia para firmar la ley de vivienda, a pocas horas de que se celebrara, y la condicionó a la aprobación de la “Save America Act“, uno de sus proyectos estrella que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.

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La ley de vivienda, que contempla aumentar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y reducir trabas regulatorias, es la más importante en la materia en más de tres décadas y representa un destacado acuerdo político entre demócratas y republicanos.

Trump intentó utilizar la firma de la ley de vivienda como una medida de presión para aprobar la reforma electoral, pese a que los líderes republicanos del Senado le han dicho repetidamente que no cuentan con los votos necesarios para aprobarla.

Legisladores demócratas y asociaciones de derechos humanos denuncian los cambios que introduciría esta nueva legislación electoral porque afectaría a minorías, personas con bajos recursos y votantes vulnerables.

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