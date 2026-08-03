Foro de Diputadas exige esclarecer desalojo de adulta mayor en Nebaj tras cuestionar despliegue de 108 agentes de la PNC

El Foro de Diputadas al Congreso de la República cuestionó este lunes 3 de julio el uso de la fuerza empleado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante el desalojo de Juana Santiago Chel, de 72 años, efectuado el pasado 30 de julio en la comunidad Xecoxol, Santa María Nebaj, Quiché, y exigió que las instituciones involucradas esclarezcan lo ocurrido.

Durante una citación en el Congreso, las legisladoras solicitaron explicaciones a representantes de la PNC, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Defensoría de la Mujer Indígena sobre el procedimiento ejecutado durante la diligencia judicial.

Según una publicación del Congreso, la reunión fue encabezada por la presidenta del Foro de Diputadas, Marleni Matías Santiago, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), junto con las congresistas Karina Paz, Alma Luz Guerrero y Greicy de León.

También participaron María Xol, de la Defensoría de la Mujer Indígena; Esvin Gaspar Jacinto, subdirector general de Operaciones de la PNC; Jorge Hernández, representante de la PGN, y Saúl Orellana, director de Auxiliaturas de la PDH.

Cuestionan despliegue policial

Uno de los principales cuestionamientos planteados por las diputadas fue el número de agentes asignados al operativo.

Durante la citación, autoridades de la PNC informaron que la subestación de Nebaj dispone de 22 agentes. Indicaron que, tras efectuar un análisis de riesgo, solicitaron apoyo a comisarías del departamento de Quiché, por lo que el contingente aumentó a 108 policías.

Según la información proporcionada por la institución, el operativo estuvo integrado por 70 hombres, 12 mujeres y un Módulo de Integración Rápida (MIR), conformado por 18 agentes enviados desde la ciudad de Guatemala para reforzar la diligencia.

Las diputadas señalaron que, según la orden judicial, se establecía el despliegue de no menos de 40 agentes, por lo que cuestionaron la necesidad de movilizar un contingente considerablemente mayor.

Uso desproporcionado de la fuerza

Durante la reunión, Marleni Matías afirmó que, a su criterio, los agentes emplearon un uso desproporcionado de la fuerza contra una adulta mayor, otras mujeres y un menor de edad.

La legisladora calificó el procedimiento como "violento y brutal" y cuestionó el actuar de las instituciones que acompañaron la diligencia judicial.

Además, consideró que durante el operativo no se aplicaron los protocolos establecidos para el uso de la fuerza pública ni para la ejecución de desalojos.

El caso ha generado cuestionamientos desde que ocurrió el desalojo, ya que posteriormente fue incendiada la vivienda de la jueza que autorizó la diligencia.

PGN explica por qué no activó medidas de protección

Durante la citación, representantes de la Procuraduría General de la Nación informaron que la institución no activó medidas de protección para Juana Santiago Chel.

Según explicaron, la intervención de la PGN procede cuando una persona se encuentra en situación de desprotección o vulnerabilidad y carece de una red de apoyo familiar.

En este caso, indicaron que la adulta mayor no estaba sola, sino acompañada por varios familiares, razón por la cual no se consideró procedente la activación de esas medidas.

PDH abre expediente

Por su parte, Saúl Orellana informó que la Procuraduría de los Derechos Humanos acompañó la diligencia por requerimiento del Juzgado de Primera Instancia Civil de Nebaj.

Asimismo, confirmó la apertura de un expediente para investigar el procedimiento realizado durante el desalojo.

La respuesta fue cuestionada por las diputadas, quienes insistieron en la necesidad de esclarecer la actuación de las instituciones involucradas y determinar si el operativo se desarrolló conforme a los protocolos establecidos.

En tanto, María Xol confirmó que la Defensoría de la Mujer Indígena brindará acompañamiento a Juana Santiago Chel tras el desalojo.

Durante la citación en el Congreso, autoridades de la PNC informaron que en la subestación de Nebaj cuenta con 22 agentes, por lo que, tras un análisis de riesgo, se solicitó apoyo a comisarías del departamento de Quiché, elevando a 108 el número de policías que participaron en… pic.twitter.com/cr5bURw8Ol — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) August 3, 2026

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