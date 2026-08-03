Cardenal Pietro Parolin concluirá su visita a Guatemala con reunión con obispos

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, concluye este martes 4 de agosto su visita a Guatemala con una reunión con obispos y sacerdotes del país, con quienes abordará las directrices de la Santa Sede en cuanto a su oficio ministerial dentro de la Iglesia católica.

Parolin visitó Guatemala en el marco de los 90 años de las relaciones bilaterales entre el Vaticano y Guatemala. El pasado lunes, el representante de la Santa Sede se reunió en el Palacio Nacional de la Cultura con el canciller Carlos Ramiro Martínez, con quien abordó la continuidad del fortalecimiento de las relaciones entre ambos Estados. También trató diversos temas que afectan al país y a la región, como la migración, así como asuntos relacionados con el respeto a la vida y a los derechos humanos.

El canciller, junto con el embajador de Guatemala ante el Vaticano, Santiago Palomo, también conversaron con Parolin sobre una posible visita de su santidad el papa León XIV a Guatemala, la cual, según se indicó, aún se mantiene en conversaciones.

Reunión con representantes indígenas

Además de reunirse con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cardenal Pietro Parolin sostuvo una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura con representantes de los pueblos indígenas del país, quienes dieron a conocer la situación nacional en cuanto a temas como la igualdad, la inclusión y la participación de los pueblos indígenas en distintos espacios de decisión.

También sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en la que también participó la vicepresidenta, Karin Herrera. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación Social no informó sobre los temas que en el acercamiento se abordaron.

Su visita a Guatemala

El representante de la Santa Sede arribó al país el pasado sábado 1 de agosto y fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la vicecanciller María Luisa Ramírez.

Como parte de su agenda oficial, durante la mañana del domingo visitó el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta, en la colonia Sakerty II, zona 7 capitalina. Al mediodía celebró la santa misa en la Catedral Metropolitana, a la que asistieron el presidente Bernardo Arévalo; la vicepresidenta, Karin Herrera, y funcionarios de Gobierno, así como el embajador de Guatemala ante la Santa Sede, Santiago Palomo.

Por la tarde visitó la iglesia de San Francisco el Grande, donde se encuentra el Santuario del Hermano Pedro, en Antigua Guatemala, donde fue recibido por el alcalde de la ciudad colonial, Juan Manuel Asturias, quien entregó las llaves de la ciudad al cardenal como muestra de hospitalidad, aprecio y respeto al representante del Vaticano.

Durante su visita a la ciudad colonial, Parolin también conoció detalles relacionados con los preparativos para la beatificación de fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, asesinado durante el conflicto armado interno en 1983 y cuya ceremonia se llevará a cabo el 7 de noviembre de este año, en Antigua Guatemala.

Luego de su reunión este martes con obispos y sacerdotes del país, el cardenal Pietro Parolin oficiará la santa eucaristía en el Santuario Arquidiocesano de la Adoración Perpetua, en Mixco, y por la tarde partirá de nuevo hacia la Santa Sede, en Roma, Italia.