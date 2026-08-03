La tumba del Santo Hermano Pedro fue abierta durante la visita del cardenal Pietro Parolin a Antigua Guatemala

A meses de la apertura de la tumba del Santo Hermano Pedro, que se llevó a cabo en el marco del cierre del Año Jubilar por los 400 años de su nacimiento, la Iglesia católica abrió momentáneamente el sepulcro con motivo de la visita del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El templo San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala, recibió al enviado de la Santa Sede, donde tuvo la oportunidad de ver los restos del Santo Hermano Pedro de San José Betancur y aprovechó para orar con profundo recogimiento.

La visita del cardenal Pietro Parolin a Guatemala corresponde a la celebración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre este país y la Santa Sede. Más allá de una agenda diplomática, el cardenal se tomó el tiempo para visitar la tumba no solo del Santo Hermano Pedro, sino también del futuro beato fray Augusto Ramírez Monasterio.

Luis René Sandoval, director de Comunicación de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, reveló que la visita se llevó a cabo el domingo 2 de agosto, pasadas las 16 horas, cuando el cardenal Pietro Parolin acudió al templo San Francisco el Grande.

El enviado del Vaticano decidió honrar los restos del Santo Hermano Pedro con una oración. "Tuvo la oportunidad de observar los restos, venerarlos y, sobre todo, orar un tiempo frente a la tumba para pedir por Guatemala y por la Iglesia universal", agregó.

También se dio a conocer que, además de convivir con los feligreses que se encontraban en el lugar, tuvo la oportunidad de conocer los pormenores del proceso de beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio.

Sandoval destacó que, durante su visita, el cardenal también sostuvo encuentros con sacerdotes, miembros de la Curia Eclesiástica y feligreses.

Por su parte, fray Edwin Alvarado, rector del templo San Francisco el Grande, compartió que el cardenal llegó junto con el nuncio apostólico, monseñor Francisco Montecillo Padilla. Relató que ingresaron con las demás autoridades por el Jardín de la Concepción, como todo peregrino, hasta llegar a la tumba del Santo Hermano Pedro, "la cual abrimos para que él pudiera ver su cuerpo" resaltó.

Autoridades eclesiásticas visitan junto al cardenal Pietro Parolin la tumba del Santo Hermano Pedro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Arzobispado de Guatemala)

El cardenal procedió a hacer una oración ante el Santo Hermano Pedro. Posteriormente recorrió la tumba de fray Augusto Ramírez Monasterio, donde tuvo la oportunidad de conversar sobre su vida.

Durante su visita, destacó fray Edwin Alvarado, también recorrió las ruinas y luego se dirigió a la capilla de San Antonio, donde la comitiva, encabezada por el alcalde de Antigua Guatemala, le confirió el símbolo de "las llaves de la ciudad".

El Arzobispado destacó que el cardenal Pietro Parolin continúa con actividades de carácter diplomático en el país.

El cardenal Pietro Parolin hace una oración ante la tumba del Santo Hermano Pedro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Arzobispado de Guatemala)