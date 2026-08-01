¿Quién es el cardenal Pietro Parolin, que está de visita en Guatemala?

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, arribó a Guatemala este sábado 1 de agosto. El domingo 2 de agosto presidirá la misa en la Catedral Metropolitana, a las 12 horas.

Su visita responde a los 90 años de relaciones diplomáticas que el Estado de Guatemala mantiene con el Vaticano.

Parolin es uno de los colaboradores más cercanos del papa León XIV. Ejerció como secretario de Estado durante casi todo el pontificado del papa Francisco.

Nació en Schiavon, Italia, el 17 de enero de 1955. Tiene 71 años y figuró entre los principales favoritos en el cónclave de mayo del 2025, en el que fue elegido el papa León XIV.

Según el sitio The College of Cardinals Report, ingresó al seminario de Vicenza cuando tenía 14 años. Fue ordenado sacerdote a los 25. Estudió derecho canónico en la Universidad Gregoriana de Roma y formó parte del servicio diplomático del Vaticano. En 1986 inició su labor como diplomático.

En la década de 1990, Parolin estuvo a cargo de las relaciones diplomáticas con España, Andorra, Italia y San Marino.

También dirigió las relaciones con países como Vietnam, Israel, Corea del Norte y China, en su cargo de subsecretario de Estado para las Relaciones con los Estados.

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin (c), visitó la iglesia al-Sa'ah de Mosul, norte de Irak, el 28 de diciembre del 2018. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Benedicto XVI lo ordenó obispo y lo designó nuncio en Caracas, Venezuela, en el 2009. Cuatro años después, el papa Francisco lo nombró secretario de Estado y lo incorporó a su círculo cercano de cardenales.

El cardenal Pietro Parolin habla italiano, francés, español e inglés.

En Guatemala

A su arribo a Guatemala este sábado 1 de agosto, fue recibido en el Aeropuerto Internacional La Aurora por la vicecanciller María Luisa Ramírez, según información oficial.