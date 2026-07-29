Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, visitará Guatemala y celebrará una misa en la Catedral

El Arzobispado de Guatemala informó de la visita oficial al país del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

Añadió que Parolin presidirá la santa misa en la Catedral Metropolitana este domingo 2 de agosto, a las 12 horas.

Infobae informó que el portavoz del Arzobispado de Guatemala, Luis Sandoval, indicó que Parolin es el principal colaborador de la Santa Sede en las relaciones con los Estados y que su visita será durante este fin de semana.

Remarcó que la visita responde a los 90 años de relaciones diplomáticas que el Estado de Guatemala mantiene con el Vaticano.

Sandoval resaltó que Parolin es uno de los colaboradores más cercanos del papa León XIV.

También participará en un encuentro con el clero de todo el país.

Agregó que esta visita une espiritualmente a los fieles con el Santo Padre; además, fortalece la certeza de la fe y la relación diplomática con la Santa Sede.

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Este diplomático, de gran experiencia, también ejerció como secretario de Estado durante casi todo el pontificado de Francisco y es una de las figuras de primer plano de la escena internacional.

Nació en 1955, ha viajado por todo el mundo y conoce a numerosos líderes políticos.

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