¿Nuevos aranceles a automóviles? Macron advierte que la UE responderá a las amenazas comerciales de Trump

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este 5 de mayo que la Unión Europea (UE) tiene que “activar sus instrumentos anticoerción” en caso de que Estados Unidos imponga un arancel del 25% a los automóviles y camiones fabricados en territorio comunitario.

“Creo, sobre todo, que en el periodo geopolítico que estamos viviendo, aliados como Estados Unidos y la Unión Europea tienen cosas mucho mejor que hacer que agitar amenazas de desestabilización”, dijo Macron en una conferencia de prensa.

El mandatario francés insistió en la necesidad de preservar la estabilidad económica, pero también defendió la idea de que la UE debe reaccionar ante cualquier amenaza arancelaria de Donald Trump.

“Los acuerdos que se encuentran vigentes deben ser respetados”, señaló Macron y agregó que, en caso contrario, se volverían a abrir las negociaciones comerciales con EE. UU.

“Si uno u otro país fuera amenazado con derechos de aduana, la Unión Europea se ha dotado de instrumentos que deberán activarse, porque esa es su finalidad”, añadió.

“Esperamos que la razón se imponga y que se retome un camino armonioso entre nuestros espacios económicos”, indicó Macron.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le recordó al presidente Donald Trump que el bloque comunitario está “preparado” para cualquier situación que se presente.

Para hablar sobre este asunto se reunieron hoy en París el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, de lo que aún no ha trascendido información.

No obstante, Greer dijo la víspera que Trump “seguirá adelante” con su amenaza de imponer en los próximos días un arancel del 25% a los autos y camiones fabricados en la Unión Europea.

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