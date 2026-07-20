Tras años de guerra con drones, Ucrania está vendiendo su “experiencia sangrienta” a sus aliados

Tras más de cuatro años de guerra a gran escala iniciada por Moscú, los drones rusos se han convertido en el arma más letal de Ucrania, causando la muerte de miles de soldados y civiles. Pero para cada innovación rusa —vehículos con visión en primera persona, propulsión a reacción, cables de fibra óptica— Ucrania ha desarrollado contramedidas. Ahora, mientras los drones atacan a Israel, los estados del Golfo Pérsico y las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, el Gobierno y la industria de defensa de Ucrania quieren compartir lo que han aprendido.

Ucrania vende equipos a sus aliados, les ofrece asesoramiento y establece líneas de producción conjuntas para obtener beneficios económicos y diplomáticos. “Ucrania ha acumulado mucha experiencia sangrienta”, dijo Stanislav Hryshyn, director de estrategia de General Cherry, un importante fabricante de drones interceptores. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha impulsado los acuerdos para la compra de drones en entrevistas, discursos y reuniones con otros jefes de Estado, ha encontrado un mercado receptivo. Hezbolá está desplegando vehículos aéreos no tripulados para atacar a Israel, e Irán los utiliza contra varios países de la región. Ucrania también utiliza drones para vigilar y atacar a las fuerzas rusas.

El general Cherry ha realizado un seguimiento del uso de estas armas en la región. “A decir verdad, no hemos aprendido nada nuevo”, declaró el portavoz Marko Kushnir. “Porque utilizan tácticas y estrategias que funcionaron en Ucrania hace uno o dos años… La mayoría de las novedades en el ámbito de los drones e interceptores provienen de nosotros, no llegan a nosotros”. Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra Irán en febrero, Kiev ha firmado nueve acuerdos para el uso de drones, incluidos acuerdos de seguridad de 10 años con sus aliados del Golfo, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y más recientemente con sus vecinos rusos Lituania, Letonia y Estonia.

Otros países han expresado interés, según ha declarado Zelensky, y existe una propuesta "sobre la mesa para nuestros socios estadounidenses". “Letonia adoptará la singular experiencia de Ucrania en la defensa del espacio aéreo contra ataques con drones”, declaró en junio el primer ministro letón, Andris Kulbergs. El acuerdo incluía “acceso inmediato a tecnologías”, afirmó, “pero, sobre todo, la llegada inmediata a Letonia de expertos ucranianos en unidades de combate antidrones”. “Nuestros cielos solo podrán protegerse si seguimos el ejemplo, los conocimientos y la experiencia de Ucrania”, escribió en X.

Posteriormente, Kulbergs anunció que los dos países comenzarían a construir una planta conjunta de producción de drones, posiblemente antes de finales de año, cerca de la frontera de Letonia con Rusia. El miércoles pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció durante una visita a Kiev que Ucrania había firmado un acuerdo sobre drones que abarcaba a países y empresas de toda la Unión Europea. A cambio de los acuerdos para la venta de drones, Kiev exige mayor apoyo militar y económico, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense, cuya disponibilidad es escasa debido a la lucha de las fuerzas estadounidenses contra Irán.

El presidente Donald Trump declaró la semana pasada que permitiría a Kiev fabricar misiles Patriot en Ucrania, pero la producción a gran escala probablemente tardará años en comenzar. Kiev limita las exportaciones de sus propios drones para priorizar las necesidades del ejército ucraniano, pero las restricciones se están levantando poco a poco. “Las condiciones deben ser beneficiosas para Ucrania”, dijo Zelensky en abril, “y los ingresos de las exportaciones deben fortalecer la defensa de Ucrania”.

Una línea de defensa de múltiples capas

Las defensas antidrones de Ucrania se basan en diversos medios para derribar drones rusos: sistemas de alerta temprana, radar, guerra electrónica, grupos de fuego móviles, helicópteros, cazas y aviones interceptores. Cuando Rusia ataca, varios factores ayudan a determinar la respuesta: el tipo de drones, su trayectoria y si se dirigen a zonas rurales o a la ciudad. “No existe una única solución mágica”, afirmó Deborah Fairlamb, inversora estadounidense en tecnología militar. “Hay una especie de pensamiento mágico muy extendido que consiste en pensar: ‘Envíennos todos sus drones o interceptores’. Lo que la gente no entiende es que, aunque exista la tecnología y sea lo que todo el mundo ve, es solo una parte del panorama general”.

Sin embargo, los interceptores se están convirtiendo cada vez más en la principal línea de defensa. El porcentaje de drones interceptados es información clasificada, según funcionarios ucranianos, pero las cifras están aumentando rápidamente. Más de cien empresas ucranianas participan en la producción de interceptores. "Tenemos entre 15 y 20 interceptores muy eficaces, que también se utilizan ampliamente en el frente", declaró Andrii Hrytseniuk, director ejecutivo de Brave1, una organización gubernamental ucraniana que proporciona una plataforma para el sector de la tecnología de defensa del país.

Cada modelo tiene ventajas y desventajas según el objetivo. A medida que las fuerzas rusas cambian de táctica, los fabricantes de drones y el ejército ucraniano se han adaptado. “Cualquier cifra que les proporcione puede cambiar en una semana debido a otras tácticas de Rusia”, dijo Hrytseniuk.

Mirando hacia el futuro

La torre giró y apuntó a un periodista de The Washington Post. El periodista se movió hacia la izquierda y la torre lo siguió. Luego se desplazó hacia la derecha y la torreta hizo lo mismo. La acción, impulsada por inteligencia artificial, fue automática. Es el Khyzhak, o Depredador, creado por Uforce, un fabricante líder. Uforce también produce el Magura, un dron marino de gran eficacia. El Predator utiliza cámaras térmicas y ópticas de alta resolución, así como láseres, para detectar, rastrear y calcular la distancia, la velocidad y la trayectoria de un objetivo. Un giroscopio estabiliza el sistema para aumentar la probabilidad de un disparo certero.

En la oficina de Uforce no había ningún arma en la torre. Pero cuando se despliega en el campo, está armada con un cañón automático de alto calibre que puede montarse en diversas plataformas, incluidos vehículos no tripulados terrestres y acuáticos, helicópteros y aviones de combate. Es demasiado pesada para un dron aéreo. En algún momento, el Predator será totalmente autónomo, declaró Oleksiy Honcharuk, presidente de Uforce y ex primer ministro durante el gobierno de Zelensky. Por ahora, un operador humano supervisa el proceso de fijación y seguimiento del objetivo y toma la decisión final sobre si disparar o no.



Con su cañón automático montado en torre, el Predator puede apuntar a cualquier objetivo a una distancia de hasta 700 yardas. Pero sus creadores esperan que sea el primer sistema de armas importante capaz de neutralizar los drones de visión en primera persona (FPV) conectados por fibra óptica, que son la causa principal de las bajas en ambos bandos. “No estoy diciendo que el dron Shahed no sea un problema en absoluto; sigue siendo un problema, un problema enorme”, dijo Honcharuk. “Pero el FPV también es un problema, y ​​si ya tenemos una forma eficaz de interceptar los Shahed con interceptores, todavía no tenemos una forma eficaz de interceptar los FPV”.

Según afirmó, estos drones representan el mayor desafío para el ejército ucraniano, y la amenaza no hará más que aumentar. Al ser dirigidos mediante fibra óptica, y no mediante ondas de radio, son inmunes a la guerra electrónica. Por el momento, las tropas solo pueden dispararles con armas de fuego convencionales o protegerse con redes. Con el tiempo, afirmó Honcharuk, Rusia y sus aliados incorporarán tecnología de IA a los drones FPV. El Khyzhak, a medida que evolucione, podrá contrarrestar esta tecnología. Los Khyzhak totalmente autónomos podrían desplegarse para patrullar lo que actualmente es una zona neutral, de hasta 32 kilómetros de ancho en algunas áreas, entre las líneas ucranianas y rusas.

Lo que la gente no entiende es que, aunque exista la tecnología y sea lo que todo el mundo ve, es solo una parte del panorama general.

“La pregunta clave es cómo las tropas ucranianas podrán cruzar y sobrevivir a este valle de la muerte, a esta zona de exterminio, y cómo podrán protegerse de los drones”, dijo Honcharuk. “Es una cuestión de US$100 millones”. Pero, según Hrytseniuk, el mayor impulso que Kiev puede ofrecer a sus aliados es el conocimiento de cómo se libra la guerra en el siglo XXI. Los países necesitan “crear actores pequeños, muy rápidos y ágiles que puedan desarrollar nuevas estrategias bélicas en semanas, no en años, porque la velocidad importa”, afirmó el líder de Brave1.

“Siempre les explico a nuestros socios: ‘Piensan que tienen años, tienen meses, pero tal vez no sea así, y tal vez en un par de días se enfrenten a ataques para los que no están preparados’”. Las áreas más importantes en las que centrarse son la ingeniería, la investigación y el desarrollo, las líneas de producción que se pueden ampliar o reducir rápidamente y un sistema de retroalimentación eficaz, en el que la información procedente de la primera línea se procesa lo más rápido posible.

Los ucranianos han estado tratando de convencer a sus aliados de que las tácticas que funcionaron incluso en el pasado reciente ya no son efectivas. “Mantener el mismo enfoque de hace 10 años crea una falsa sensación de seguridad”, dijo Hrytseniuk. “En estos momentos, la brecha de conocimiento es enorme, y Ucrania es el único país entre los países normales que entiende lo que hay que hacer. Y estamos aquí para ayudar.”