Por qué Zelenski rechazó el plan de EE. UU. para finalizar la guerra con Rusia

Internacional

Zelenski rechazó el plan de EE. UU. para poner el fin a la guerra con Rusia, y dijo que "no iba a traicionar a su país".

Donald Trump y Volodimir Zelenski

Esta combinación de imágenes creada el 25 de febrero de 2025 muestra al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), el 24 de febrero de 2025, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (derecha), el 23 de febrero de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este viernes el plan de EE. UU. para poner fin a la guerra que tiene con Rusia.

Durante un mensaje a la nación, Zelenski afirmó que su país se enfrenta entre "perder la dignidad" o "perder un socio clave".

"Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", dijo el mandatario ucraniano, y señaló que la propuesta de EE. UU. podría augurar "una vida sin libertad, sin dignidad y sin justicia".

Zelenski prometió que presentará "alternativas" al plan de Washington y que "no traicionará a Ucrania".

Sin embargo, el mandatario también conversó con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y dijo que "aún respetaba" la voluntad de Donald Trump de poner fin a la guerra.

Por su parte, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, opinó lo contrario y dijo que el plan de EE. UU. "sentará las bases" para lograr un acuerdo definitivo y finalizar el conflicto.

Medios internacionales publicaron el plan de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. Este consistía en 28 puntos, entre los cuales se exigía a Kiev ceder territorios a Rusia, renunciar a la adhesión a la OTAN y reducir sus fuerzas militares.

Donald Trump afirmó que el próximo 27 de noviembre espera una respuesta de Kiev sobre este plan.

Lea también: Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

