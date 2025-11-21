Por qué Zelenski rechazó el plan de EE. UU. para finalizar la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, rechazó este viernes el plan de EE. UU. para poner fin a la guerra que tiene con Rusia.

Durante un mensaje a la nación, Zelenski afirmó que su país se enfrenta entre "perder la dignidad" o "perder un socio clave".

"Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", dijo el mandatario ucraniano, y señaló que la propuesta de EE. UU. podría augurar "una vida sin libertad, sin dignidad y sin justicia".

Zelenski prometió que presentará "alternativas" al plan de Washington y que "no traicionará a Ucrania".

Sin embargo, el mandatario también conversó con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y dijo que "aún respetaba" la voluntad de Donald Trump de poner fin a la guerra.

Por su parte, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, opinó lo contrario y dijo que el plan de EE. UU. "sentará las bases" para lograr un acuerdo definitivo y finalizar el conflicto.

Medios internacionales publicaron el plan de Washington para poner fin a la guerra en Ucrania. Este consistía en 28 puntos, entre los cuales se exigía a Kiev ceder territorios a Rusia, renunciar a la adhesión a la OTAN y reducir sus fuerzas militares.

Donald Trump afirmó que el próximo 27 de noviembre espera una respuesta de Kiev sobre este plan.

Lea también: Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania